Sergio Bordoni

-¿Cuáles son las expectativas de cara a las PASO?

Estamos con “Unión Vecinal”, una fuerza nueva que se constituyó tras mi salida de Cambiemos. Tenemos las mismas expectativas que tienen todas las fuerzas políticas cuando encaran una elección.

“Creemos que vamos a lograr una buena elección”

-¿Cuáles son las características del espacio “Acción por Tornquist”?

“Acción por Tornquist” es lo que todo el mundo está pidiendo: Que se termine con la grieta. Nosotros no tenemos problemas de tener en nuestro espacio a gente del Justicialismo, radicalismo, socialismo, independientes.

Hace años se esperaba una unión vecinal, la pudimos constituir y tendremos boleta corta.

-¿El Vecinalismo podrá aportar a terminar con la grieta en su distrito y en la sección?

El Vecinalismo podrá aportar a terminar con la grieta y dará continuidad a una gestión de gobierno. Para mi gabinete no hay nada más importante que el distrito de Tornquist. Lo que más me interesa es ganar en el distrito y después que, a nivel nacional y provincial, la gente decida a qué fuerza quiere acompañar.

Pero, a nivel provincial, aún no está la unión vecinal tal cual como se pensaba que iría en esta elección. Eso está muy verde. El vecinalismo no se tiene que formar como partido político, sino marcar una diferencia con los partidos políticos trascendentales. El vecinalismo acobija sin distinción de partido político.

-¿Cómo analiza la interna de Juntos en Provincia?

Me hubiera gustado que Vidal jugara en la Provincia de Buenos Aires como correspondía y no buscar un negocio fácil como es CABA ya que es un bastión del PRO y no arriesga nada. Ganar en CABA no tiene ningún prestigio para la gente del PRO. Ya que ella decía que quería tanto a la Provincia, hubiera jugado acá y dejar a otro en CABA