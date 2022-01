Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Blanca Cantero.

Blanca Cantero

¿Cuáles son los principales ejes de trabajo que abordarán desde el municipio para este año 2022?

Tenemos varios, uno es poder concluir la tarea que comenzamos con el tema de seguridad, no solo la formación de la Policía Local que se está haciendo en este momento desde todos los ángulos posibles con los especialistas.

Tenemos instalada en el municipio la UTN, que le está dando cursos en cuanto a tecnología y los demás servicios que la policía tiene que brindar a la comunidad, y nosotros creemos que es necesario que esté mejor formada.

Otra de las tareas es terminar este año con la Comisaría 2° que comenzamos el año pasado, con dos destacamentos más que armamos para distintos barrios, y a su vez terminamos de firmar un convenio, tarea que comenzamos este año con el ministro de Seguridad de Nación, para facilitarnos la posibilidad de tener mejores herramientas en el municipio.

Otra de las cosas que estamos encarando este año en cuanto a la seguridad, es poder instalar los refugios seguros, ya a través del ministerio de Transporte de Nación conseguimos para el municipio 40 refugios seguros y 20 tótem, que van a estar distribuidos en los barrios más complicados, donde consideramos que los vecinos necesitan mayor protección.

Y ya está la licitación aprobada, faltan días nomás para el comienzo de un nuevo centro de monitoreo modelo en Presidente Perón, algo que no teníamos.

El año pasado fue un año intenso de trabajo buscando nueva comisaría, nuevo centro de monitoreo, nuevos refugios seguros, ahora también trabajar con Nación, porque todo eso fue trabajado con Provincia, y me parece que este va a ser uno de los logros más importantes, porque cuidar a la ciudadanía es una de las tareas más importantes que uno intenta como intendente, entre otras tantas.

¿Todos estos proyectos corresponden al Plan Integral de Seguridad?

Nosotros con el Plan Integral de Seguridad de Nación vamos a empezar a trabajar ahora, el resto no, por ejemplo la Comisaría 2° se está construyendo con el Fondo de Infraestructura Municipal que depende de la provincia de Buenos Aires, en cuanto a los destacamentos, son con fondos propios municipales, los refugios seguros son un convenio que yo firmé con el ministro de Transporte de Nación, que está otorgando a los municipios refugios seguros de micros para los vecinos.

En todos los ámbitos posibles traté de trabajar con todos juntos, también solicité a Nación un crédito que seguramente nos lo van a otorgar entre Nación y Provincia una vez que se construya el centro de monitoreo, que también lo estoy haciendo con recursos la Provincia.

Luego por supuesto hay que vestirlo con la más alta tecnología, que también es cara, esa ayuda ahora se la pido a Nación. Integramos a partir de este año con el ministro de la Nación, una relación muy fuerte para trabajar en todo lo que sea seguridad, como yo vengo también trabajado con Provincia, cada uno pone una parte, y entre todos hacemos un todo para beneficiar.

La seguridad es un eje importante en su gestión, ¿es un reclamo constante de los vecinos?

Sí, más que un reclamo es una necesidad que yo vi. Asumí como intendenta hace dos años, lamentablemente en marzo ya teníamos la pandemia, y en junio tuve la toma más grande de la provincia de Buenos Aires.

Lo que yo veía es que tenía que invertir mucho en seguridad, porque no tenía un centro de monitoreo acorde a las necesidades, no tenía patrulleros, que me lo proveyeron desde la provincia, tenía una población con 200.000 habitantes y fueron los ejes de campaña con los que yo me comprometí, tener otra comisaría más porque había una sola, sin destacamentos en los barrios, era un desastre.

Encontré ese panorama que ya lo sabía de antes, cuando era candidata y fue una de las cosas con las que me comprometí con los vecinos, porque sabía que se necesitaba mucha inversión, tenía que elegir ‘o hago más calles o primero apunto a la seguridad’, y traté en forma equilibrada de ir haciendo todo en la medida de mis posibilidades, pero después hay muchas otras áreas que estamos trabajando muy fuerte.

¿Cuál es la situación sanitaria de Presidente Perón con el avance de los casos de coronavirus?

Dado que Presidente Perón es parte del conurbano bonaerense, no escapa a la realidad del país y de la provincia de Buenos Aires. Tuvimos muchos casos y desde el municipio, aparte de tener el hospital que es provincial, hicimos nuestro propio centro de hisopados y permanentemente todos los días estamos hisopando mucha gente, lamentablemente de 10, 7 dan positivo, pero afortunadamente los casos no son tan graves como antes, o sea que este nuevo virus no ha producido la cantidad de muertos que teníamos antes.

Tenemos un centro de llamadas las 24 horas del día, que el vecino se comunica nosotros le damos el turno y viene a hisoparse, también tenemos a disposición de los vecinos una ambulancia para cuando es necesario acudir al domicilio a hisopar a alguien que no se puede movilizar, que es otra realidad, como cuando estuvimos trabajando mucho cuando había clase, para hisopar en las escuelas.

También estamos muy atentos a la vacunación, tenemos dos centros, y le decimos a los vecinos que hoy lo único que tenemos para evitar males mayores es la vacunación pidiéndole a todo el mundo que se vacune, es una tarea constante y permanente ya sea la prevención, la vacunación y los hisopados, en caso de que la persona presente síntomas