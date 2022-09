Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Carlos Bevilacqua.

Carlos Bevilacqua

-El gobernador Axel Kicillof entregó escrituras junto a ministros nacionales y provinciales en la ciudad de Villarino. Usted estuvo presente en este encuentro. Me imagino que es importante regularizar la situación legal de tantas familias de la zona.

Lo primero es la satisfacción y la emoción de acompañar a varias familias que llevan más de 25 años esperando la escritura y en esta oportunidad se les ha entregado por parte del Gobernador.

Así que contentos. Se van saldando deudas de hace mucho tiempo que no han podido cumplir los distintos gobiernos que han pasado. La alegría de poderlos acompañar a cada uno de ellos y a sus familias que tienen la seguridad de contar con el título de propiedad de su casa.

-Entre los beneficiarios de estas escrituras está la empresa distribuidora de Energía Sur y la parcela rural de Hilario Ascasubi donde se va a ubicar la zona industrial.

Sí, tanto la empresa distribuidora de energía como también escrituras del municipio de Villarino que nos permiten avanzar en la distribución de inmuebles para que aquellos que solicitan o están en curso de gestión puedan tener la posibilidad de contar con ello, llevar adelante el emprendimiento productivo y de esa manera generar actividad económica y a través de la inversión generarse un empleo.

-Usted destaca la buena relación que mantiene con Provincia y con Nación. Me imagino que esta articulación es fundamental para saldar deudas pendientes.

Es que no hay otro modo por lo menos desde nuestra visión. Nosotros, como siempre digo, en un gobierno vecinalista, articulamos con los gobiernos nacionales y provinciales, en su momento con Macri y Vidal, hoy con Alberto Fernández y Axel Kicillof.

Me parece que es la única manera de trabajar seriamente por los vecinos, que no sea un eslogan sino que sea una verdad plasmada en hechos. Eso es lo que ha pasado y no solamente con la entrega de escrituras.

Nosotros tenemos varias obras en ejecución, algunas terminadas, hospitales modulares que están a punto de comenzar la construcción del equipamiento, obras de cloacas, obras de agua.

Yo le agradecía también al Gobernador y al ministro de Obras Públicas de la Nación el acompañamiento porque Villarino, muchísimos años antes de que estuviéramos en el gobierno, venía con índices de necesidades básicas insatisfechas muy altas. Lo importante es que vamos trabajando juntos, independientemente de cómo pensemos cada uno