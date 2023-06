Escuchá la entrevista con Carlos Bevilacqua, intendente de Villarino:

–Carlos, ha firmado su precandidatura para revalidar su puesto en la intendencia por Acción por Villarino. ¿Por qué ha tomado esta decisión? ¿Qué lo motiva a pelear por otros cuatro años más en la jefatura comunal?

Bueno, en primer lugar, el apoyo de toda la gente que viene trabajando en la agrupación vecinal y, fundamentalmente, consolidar un trabajo que se ha hecho durante casi ocho años, que no quede a mitad de camino. Hicimos muchísimo, pero todavía faltan varias cosas que el municipio y la gente de Villarino necesitan. Así que, bueno, seguir con las mismas ganas, la misma energía para poder brindarle a la gente mejor calidad de vida.

–¿Sobre qué ejes girará la campaña?

Si bien la gente reconoce todo lo que se ha hecho y uno cuando está en campaña política trata de resaltar los hechos, me voy a centrar más en lo que falta por hacer, comprometiéndome, como lo he hecho, a ir resolviendo en casos puntuales en cada localidad. Usted sabe que Villarino tiene 35.000 habitantes, distribuidos en siete localidades con una distancia de 40 kilómetros una de otra, donde hay distintas necesidades. Iré a cada una de las localidades a decirles en qué nos vamos a comprometer concretamente a trabajar durante estos cuatro años.

Así que va a ser eso: con distintas realidades que nosotros ya tenemos evaluadas, lo que le falta a cada una de ellas. Con eso vamos a hacer la campaña.

–A nivel nacional, ¿cómo analiza la postulación de Sergio Massa para la presidencia de la Nación? Le consulto porque usted es un hombre allegado a Massa, que mantiene un muy buen vínculo. ¿Cómo ve esta precandidatura presidencial?

Yo, en primer lugar, tengo, como bien dice usted, una relación personal, de amistad, lo cual va más allá de lo político. Pero, analizándolo ya desde el punto de vista político, creo, como siempre lo dije, que Sergio es la persona más capaz que por lo menos yo conozco dentro de lo que es el ámbito político a nivel nacional. Una persona que no solamente tiene capacidad, sino también compromiso con cada uno, en este caso, de los intendentes, que nos ha tocado durante ocho años estar haciendo gestión y ha estado codo a codo con nosotros tratando de resolver las cuestiones que teníamos y que tenemos. Yo le puedo decir también de otros intendentes a quienes les pasa lo mismo: obras que llevaban más de 25 años sin resolverse y nos ha ayudado a cada uno de nosotros para que podamos ir resolviendo estas cuestiones.

Así que me parece que, más allá de lo coyuntural o de lo particular de la lamentable realidad que vive la Argentina, de la inflación y de que muchas veces se trata de sacarlo del juego a Sergio, sabemos que ha tomado una responsabilidad de tratar de que esto no sea grave. Pero la única posibilidad cierta de poder revertir esto es que tenga lo que se dice vulgarmente la sartén por el mango, que sea el Presidente y que disponga de todos los instrumentos para que podamos cambiar y que la Argentina pueda salir adelante. Pero me parece que es la persona, sinceramente, más capaz, por la capacidad de acción, pero también por los vínculos nacionales, internacionales, etc.