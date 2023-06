Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230606 Cecilio Salazar

–El pasado viernes, el Partido Fe de la provincia de Buenos Aires tuvo su congreso y ratificó su apoyo a la reelección de Axel Kicillof. ¿Qué balance puede hacer de esta jornada? Y además de este punto ¿cuáles fueron las principales definiciones?

Bueno, la verdad que ha sido extraordinario realmente, muy pero muy bueno. Un congreso donde hubo muchos congresales, de casi toda la provincia. Hubo siete presidentes de distintos distrito de la nación. Por ejemplo, estuvo la gente de Chaco, Corrientes, Córdoba, obviamente nosotros, de la provincia de Buenos Aires, Río Negro. Son siete en total; por ahí se me escapa alguno. Y muchos concejales, también de distintos distritos. Me acompañaron cinco compañeros concejales que son del Partido Fe de acá de San Pedro; también vinieron de Necochea, estuvo la viceministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. La verdad que fue un congreso extraordinario realmente, y lo hicimos en algo que es muy caro a los sentimientos peronista, ¿no?, que es la quinta de Perón. Realmente fue extraordinario eso. Se vivieron momentos muy emotivos con la gente que fue. Mucha gente no había ido, no lo conocía realmente, y vi a muchas compañeras, a muchos compañeros emocionarse en ese lugar, y fue realmente extraordinario. Así que fue un día importante para nosotros como peronistas, y como integrante del Partido Fe, haber vivido ese día, realmente.

–¿Y por qué han decidido volver a apoyar la reelección a gobernador de Axel Kicillof?

Porque, sin duda alguna, creemos que está haciendo una gran gobernación, una gran gestión. Es un gran gobernador y sin duda alguna nosotros queremos, desde el Partido Fe, que sea él el candidato del peronismo y que pueda reelegir. Tiene un amplio apoyo de la provincia de Buenos Aires, sin duda alguna: es el mejor candidato, es el que está mejor posicionado, así que confiamos mucho en que vaya a ser reelecto.

–¿Es el único candidato que tiene un proyecto serio para la provincia?

Sin duda, lo está demostrando permanentemente. La cantidad de gestiones que se hacen y demás, este, a los intendentes que nos escuchan, nos contesta él mismo el teléfono, bueno, realmente es extraordinaria la gestión que está haciendo. Hay miles y miles de obras que se están ejecutando en la provincia, pese a la situación económica. Acá en San Pedro, de hecho, se están ejecutando un montón un montón de obras. Así que realmente creo que, sin duda alguna, Axel va a ser reelecto. Se lo merece ampliamente.

–¿Le llama la atención que Victoria Tolosa Paz insista en la necesidad de unas PASO en la provincia? Porque hasta el momento no tiene intención de bajar su precandidatura a gobernadora.

No, no. Yo creo que en esta instancia cada persona que quiera presentarse a una a una interna, si es que las hay, me parece bien, ya sea Tolosa Paz o quien dentro del peronismo lo quiera hacer. Pero, sin duda alguna, nosotros creemos que el mejor candidato es Axel.

–Por último, intendente, ¿cuáles son los principales desafíos del Partido Fe de esta parte a fin de año?

Seguir trabajando. Tratar de que nosotros, como autoridades, retomemos el cargo. Porque (Pablo) Ansaloni, este personaje nefasto que tiene hoy el gremio, que felizmente perdió las elecciones el 21 de diciembre pasado (y que también lo sacaron de la obra social, que la estaba quebrando realmente de una forma impresionante, cientos de miles de personas sin obra social a lo largo y a lo ancho del país, era realmente tremendo lo que hizo), ahora hizo una asamblea trucha hace poco tiempo. Trucha, digo, porque son siete, ocho personas: es él, su señora esposa, el que está de vicepresidente ahora, Luis Biorlegui, que ha participado de un montón de internas en Rojas y siempre ha perdido. De hecho, este Ansaloni nunca ganó una interna en Colón. Ha hecho una asamblea trucha, se ha presentado la Justicia, así que estamos impugnándolo a ese supuesto congreso que hizo. No existió el congreso: eran ocho o diez personas que se presentaron ahí. Supuestamente hubo cantidad de congresales; todo mentira, todo armado, todo trucado. Así que, bueno, esperemos que la Justicia pronto nos dé la razón y retomemos nuevamente las autoridades como corresponde.