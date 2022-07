Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Jorge Carrera.

En los últimos días ha habido cambios en el Gabinete local. Me gustaría que me pudiera detallar cuáles fueron estos cambios y por qué motivo decidió llevar adelante modificaciones.

Hubo varios cambios que se debieron a distintos motivos que no se habían anunciado. Cuando dejó el cargo el jefe de Gabinete consideramos que era prudente anunciar todos los cambios. Por ejemplo, la contadora necesitaba dejar el cargo por una cuestión personal.

Después sí hubo un cambio del jefe de Gabinete: el que estaba acompañándome era el mismo que había estado con Roberto Álvarez desde el inicio de nuestra gestión. Cuando yo asumí, dije que quería trabajar con el mismo equipo que estaba trabajando con Roberto y que a medida que fuera pasando el tiempo veríamos si fuera necesario hacer alguna modificación.

Después de un tiempo, llegamos a la conclusión con Carlos Dreessen que hacía falta un cambio. Nos costaba poder conectarnos como tiene que ser entre el intendente y el jefe de Gabinete. Se lo manifesté y él decidió dejar el cargo y yo anuncié el reemplazo por Luis Caminos, un concejal que ahora va a pedir licencia para poder ocupar el cargo.

¿Cuáles son los desafíos de su gestión?

Como primera medida, darle continuidad a todo lo que ya venía trabajado desde la gestión de Roberto, que es realmente mucho, y empezar con algunas cosas que todavía no estaban empezadas. Por suerte venimos cumpliendo con todo; lo que estaba empezado hemos podido continuarlo, algunas cosas terminarlas y otras ir avanzando mucho. Con la suerte de que me toca no una pospandemia pero una pandemia totalmente distinta, entonces podemos empezar a trabajar en algunas cosas de otra forma.

Por ejemplo, volvimos a tener muchas actividades culturales, mucha actividad deportiva. Volvimos a tener una gran cantidad de asistencias técnicas, que eso le permite a mucha gente de la localidad de distintas edades poder tener actividades que los ayuda distraerse o a aprender.

"Venimos con una gran actividad en cuanto a obra pública. En lo que es vivienda estamos trabajando muchísimo"

En cuanto a obra pública, venimos con una gran actividad. Empezamos este año la construcción de 48 viviendas con fondos de la provincia de Buenos Aires. Luego empezamos con 50 viviendas con fondos del Gobierno nacional. Ahora estamos por empezar 56 viviendas más que eran de un plan de 104, primero las 48 y ahora las 56.

Estamos con 18 viviendas del Plan Bonaerense II muy avanzadas. Acabamos de entregar 10 viviendas que se hicieron en conjunto con la Caja de la Policía Bonaerense. En lo que es vivienda estamos trabajando muchísimo. Y tenemos todavía 100 viviendas más con fondos de Nación para construir a fin de este año o a principios del año que viene.

Entiendo que la relación tanto con Provincia como con Nación es muy buena.

Es muy buena. Lo era antes y lo es ahora. La semana pasada nos visitó el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. Con él inauguramos un Centro de Atención Primaria para la Salud, grande para lo que es nuestro distrito. Y recorrimos algunas obras más. Con el Ministerio de Obras Públicas estamos con un convenio firmado y muy avanzado para asfaltar aproximadamente 1300 metros de una calle que hace 40 años están pidiendo poder asfaltarla.

También ha decidido que a partir de julio los municipales tengan un 10 por ciento de aumento.

Sí. Nosotros hemos dado ya tres aumentos. La intención fue que lo que tienen sueldos más chicos pudieran recuperar buena parte del poder adquisitivo que perdieron producto de los cuatro años de Mauricio Macri y que después no se pudieron recuperar en los años de pandemia.

El compromiso nuestro es por lo menos empatar y en lo posible superar la inflación. Con este aumento ya estamos llegando a un 51 por ciento para la gran mayoría del personal, lo cual supera la inflación que se ha dado hasta ahora.

Consideramos que, pudiendo, el compromiso nuestro es mantener los sueldos. Porque además de poder darle un sueldo digno a los empleados, ese es un dinero que circula en la ciudad y que permite que la actividad de nuestro distrito no se detenga.

Lo mismo con las obras que estamos haciendo. Eso genera mucha mano de obra. Hoy en día, la mano de obra en la construcción en Tres Lomas está 100 por ciento ocupada.

Una buena noticia pensando en este contexto tan complicado que se vive en la Provincia pero también en el país.

Exactamente. En Tres Lomas se ha hecho el Plan Jóvenes, que cubre las necesidades de algunos chicos jóvenes, la mayoría solteros, que no tienen acceso a un plan de viviendas precisamente porque se les da prioridad a familias. Hemos hecho algunas viviendas para ellos. También hemos hecho algunas viviendas para adultos mayores.

Aparte hemos hecho viviendas en comodato para personas que están en una situación social que ni siquiera pueden pagar un alquiler. Nosotros les damos esa vivienda y el día de mañana, si superan su situación, devuelvan la casa y tendrán la casa que ellos pueden alquilar o comprar. Y con el Procrear completamos para arriba un sector al que también le está siendo muy difícil hacer viviendas