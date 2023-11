Your browser doesn’t support HTML5 audio

20231108 Arturo Rojas

–Intendente, arrasó en las elecciones del pasado octubre, con más del 49% de los votos. ¿A qué atribuye este nuevo respaldo de la ciudadanía a su gestión?

Obviamente estamos supercontentos, y me parece que el respaldo tiene que ver con que la gente valoró el gobierno local, lo que hemos podido hacer en estos cuatro años. Necochea venía siendo una ciudad muy abandonada y mal administrada; logramos ponerla de pie, aun pandemia de por medio, crisis económica, inflación, y hoy la gente ve que hay un municipio que está prestando los servicios, que venimos haciendo obras, gestionando ante Provincia, ante Nación, recuperando los espacios públicos, haciendo obras que tienen que ver con el deporte, con la cultura, con la educación. Creo que la gente valoró eso. Y también esta cuestión de la cercanía, ¿no?, de estar casi toda la semana atendiendo con la oficina móvil en cada uno de los barrios, atendiendo a cada uno de los vecinos, habiendo recuperado la confianza con los proveedores, con los trabajadores.

MIRÁ TAMBIÉN Colón: Casi y Giordano gestionaron obras públicas para el distrito

A su vez, creo que tiene un plus esta elección para nuestro caso, de haber podido transitar con un partido local que conformamos, que es Nueva Necochea, que es un espacio plural. Vengo hablando hace bastante tiempo de poder finalizar con el tema de la grieta, y acá a nivel local hemos logrado conformar desde el 2019 un espacio con funcionarios de diferentes ideologías, donde el objetivo es ver cómo podemos mejorar nuestra ciudad por encima de la ideología que cada uno tiene. Sin relegarla, por supuesto, pero por encima de esa ideología, ponernos la camiseta del distrito. Así que yo tengo funcionarios que provienen del kirchnerismo, del radicalismo, del PRO, del peronismo tradicional como vengo yo, y de muchos sectores independientes. Y eso también se vio traducido en la elección. Teníamos gente que votó solo la lista a nivel local, gente que nos acompañó con Unión por la Patria (UP), gente que votó y cortó la boleta con Milei, lo mismo con Juntos, y bueno, eso nos dio el plus para poder tener casi el 50% de los votos, que lo hubiéramos superado ampliamente si no hubiéramos tenido la cantidad de votos nulos, que también son riesgos que se corren cuando transitás con una boleta corta, ¿no?

–De alguna manera, lo que usted está implementando a nivel local, este gobierno de unidad, lo que plantea Sergio Massa a nivel nacional: un gobierno de unidad que finalice con la grieta, que se cierre para siempre la grieta. ¿Es posible que se pueda realizar?

Así es. Es posible, y en muchos municipios se viene haciendo. Y yo celebro que hoy el candidato Sergio Massa no solo plantee esta cuestión de finalizar y cerrar la grieta, que es algo que no les ha hecho bien a los argentinos, sino también comulgo con las ideas que plantea de lograr un Estado más eficiente, un Estado más moderno.

Creo que esta dicotomía que se plantea del achicamiento del Estado, o de la desaparición a la mínima expresión, o de tener un Estado que no da respuesta, que sea lento, hay un camino en el medio, que es lograr un Estado que dé respuesta a los vecinos, un Estado que sea más eficiente, más moderno, y obviamente, sosteniendo, fortaleciendo la educación

pública, la salud pública.

Mirá, durante la pandemia, si hubiéramos estado librados solamente al mercado o a los sectores privados en el eistrito de Necochea, la clínica privada no atendió a un solo paciente por más obra social que tuviera. Así que ahí hubo una articulación entre el gobierno municipal, provincial y nacional para poder atender a todos los vecinos durante la pandemia y que no hubiera ningún tipo de distinción. Acá se atendía al que más recursos tenía como el que menos recursos tenía de la misma manera en el hospital, con toda la aparatología y con todo lo que se tenía que atender.

Así que también en esta situación yo me he planteado públicamente, entre los dos modelos de país que se están planteando hoy. Uno es el libertario de Javier Milei, con el cual no comulgo con ninguna de las ideas. No comulgo con la dolarización, que sería la quita de soberanía; por supuesto que mucho menos con este sistema de vouchers, que tiene que ver con una educación selectiva. Ni hablar del retiro de lo que tiene que ver con la obra pública: habría sectores más humildes que nunca tendrían ni agua, ni cloacas, ni obras de gas, ni mucho menos obras de pavimento, cordón cuneta, bueno, todo lo que tiene que sostener el Estado.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Por supuesto que tampoco comparto lo que tiene que ver con la venta libre de armas, ni mucho menos lo de órganos. Y a su vez tiene formas de estar descalificando, de estar a los gritos. Es un espacio que se plantea como de afuera de lo que tiene que ver con las casta y cuando uno mira cómo está compuesto, bueno, está lo peor de la casta. Así que, por supuesto, no comparto en nada y estoy manifestándome y también diciéndole a la ciudadanía, en cada acto que tengo con cada sector (el otro día estuve con todos los sectores de la agroexportación), y cada vez que lo hago públicamente, explicando, porque tengo la responsabilidad de manifestar cuál es el país que yo creo que es el mejor, y que tiene que ver con las ideas de Sergio Massa, y qué es lo que sería mejor para el distrito de Necochea.

Y esto no implica que nuestro espacio político, Nueva Necochea, desaparezca. Repito: Nueva Necochea es un espacio plural, donde hay dirigentes de todos los espacios políticos. Pero esta manifestación que yo hago, la hago con la responsabilidad de ser intendente, dirigente, y demostrarle a la gente que entre los dos caminos, sin lugar a dudas, hay que acompañar el de Sergio Massa.

–¿Piensa que el proceso electoral dejará, luego del 19 de noviembre, el contorno de un nuevo mapa político nacional?

Sí, por supuesto. Yo creo que, suceda lo que suceda, va a haber una reconfiguración de la política tradicional. Creo que lo de Juntos ha explotado por los aires, y eso va va a reconfigurar, incluso, lo que tiene que ver con el peronismo. Así que estaremos viendo.

Espero que esta nueva configuración apunte a esto: a buscar a los mejores de diferentes sectores, ir cerrando la grieta y armar un gobierno de unidad, que no significa repartir cargos o ministerios a diferentes espacios políticos. El modelo que yo he usado acá en Necochea es: yo puedo encontrar a una persona para que sea secretaria de Salud, de Gobierno, de Turismo, de cual fuera el cuál área; yo la sumo sin importar si proviene o fue afiliada al radicalismo o pasó en algún momento por el gobierno radical, o comulga con el PRO, con el kirchnerismo, con el peronismo o con el sector que sea. Yo la sumo por la idoneidad para ocupar el cargo. Esto no significa darle a tal espacio político un espacio de poder o repartir cargos.

Así que me parece que ese es el formato que se tiene que hacer a nivel nacional: encontrar algún ministro que se sume al gobierno de Massa, si es que le toca ganar, y que no interesa de qué sector viene, sino qué es lo que tiene que para ofrecer en esta Argentina.

–Usted manifestaba que viene de un peronismo más tradicional. En términos generales, los votantes peronistas que se sentían en un momento desencantados ¿se reenamoraron con la perseverancia que mostró Massa en esta campaña, con sus medidas?

Mirá, yo creo que es el dirigente más preparado que hay. Y yo lo digo con conocimiento de causa. No solo las transformaciones que hizo cuando fue intendente de Tigre. Yo fui empleado y abogado de la ANSES durante varios años, y Massa fue el presidente de la ANSES. Y vi todas las transformaciones que hizo y la modernización de esa institución, y la recuperación de lo que tenía que ver con el fraude que fue el tema de las famosas AFJP, que, cuando la jubilación mínima estaba en 150 pesos (la pública), la mayoría de aquellos que habían aportado durante gran parte de su vida en las AFJP se jubilaban con 60, 70 pesos, es decir, menos de un tercio de lo que significaba la jubilación mínima estatal. Creo que eso fue un fraude, y Sergio fue el que volvió a recuperar el sistema público. Así que le tengo confianza, porque veo que es un dirigente preparado.

También es cierto que hay sectores más ligados al peronismo a los que quizás no les gusta lo que ha venido haciendo este gobierno. Y repito: aun los que elijamos votar, en este caso, al candidato Sergio Massa, le estamos pidiendo que haya un cambio y transformaciones, y una forma diferente de hacer política.