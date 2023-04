Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230410 Ricardo Curutchet

–Intendente, en los últimos días ha recorrido, junto a Guillermo Jelinski, distintas obras que forman parte de un ambicioso plan que está transformando la ciudad de Marcos Paz. ¿En qué consiste este plan?

En el distrito tenemos un plan estratégico, donde están los masterplan de desarrollo en agua, cloacas, pavimento, vereda, iluminación. Con la Provincia, a través del Ministerio de Infraestructura y del área de Guillermo Jelinski, que el otro día nos visitaba, y con la Nación, en la sumatoria de distintas obras que vamos realizando, vamos con ese objetivo, ese ideal de poder tener el casco urbano con el 100% de provisión de agua potable y el 100% de cloacas. En el caso del agua, estamos muy cerquita: creo que este año, si Dios quiere, vamos a estar en el 100%. Y estaremos terminando este año en el 80%, más o menos, de la población con el servicio de cloacas a nivel domiciliario. En este caso particular, con la visita de Guillermo, estamos realizando con la Provincia una obra de un anillado secundario, que denominamos el de calle Bosch y Viena, y que va a permitir que el Barrio Gándara, lo que tenemos denominado como Gándara 1 y Gándara 2, donde ya están las domiciliarias realizadas, pueda volcar a la red. Y también visitamos un punto, que se abren los sobres de la licitación, que es en Balcarce y Alsina, que es una planta elevadora, que eso mejora la red que ya está en el casco urbano, ese aumento de demanda. Una obra que es el entubado y sobre ese entubado una bicisenda, que está denominado como Rivadavia Sur, que es donde vuelcan el afluente las lluvias un 30% del casco urbano y que arranca del bajo nivel Agüero del ferrocarril Sarmiento y termina sobre el arroyo Morales, una extensión de casi seis kilómetros, y que gran parte de ese trayecto es sobre el casco urbano, y que nos va a posibilitar también, con la obra que se está haciendo con la Provincia de la doble mano de la ruta 40, que hubo que sacar donde estaba la bicisenda del otro lado de la vía del ferrocarril Sarmiento, poderla trasladar a ese entubado denominado Rivadavia Sur. Y después visitando la planta de tratamiento de líquidos cloacales, una de las dos plantas que tiene el distrito, que ya también están proyectadas y operativas para casi poder duplicar o recibir una población que se duplique en su número, por eso hablamos del 2030, también unos pozos nuevos que puedan proveer a una cisterna que está en La Paz, que este año, por primera vez en la historia del distrito, y por el tema de la sequía, dos pozos se secaron, entonces prever que esta situación se pueda repetir, la instalación de dos pozos nuevos, y lo que te decía del anillado que denominamos Soldado Argentino, que es lo que nos va a permitir llegar a prácticamente el 100% de red fina domiciliaria de agua.

Una visita más que productiva, donde se vieron algunas obras ya ejecutadas, otras que se están ejecutando, unas que se licitaron y otros proyectos que se encaminan, porque, como siempre digo, una cosa es hablarlo, ver la carpeta técnicamente, y otra cosa es cuando uno recorre el lugar, ahí creo que se ve desde otra perspectiva.

–En paralelo, también ha firmado el convenio Municipios a la Obra junto al gobernador Axel Kicillof, pero en este caso ¿es específicamente para asfalto?

Sí, porque en el caso particular de nuestro distrito, tenemos dos plantas municipales: una de hormigón, que es histórica, y una planta que pudimos adquirir hace unos años, que es con concreto asfáltico. Es decir, el hormigón y la carpeta negra.

Eso nos da la posibilidad de que nos rinde el doble prácticamente, por una cuestión de que ya tenemos el personal municipal, entonces todos estos fondos los volcamos para realizar por administración. Tenemos una red troncal que la hacemos con hormigón y después redes secundarias que las vamos haciendo con concreto asfáltico. El asfalto es importante por la salud, la educación, la seguridad, el trabajo de cada familia. Entonces, con fondos, como en este caso, firmados por el gobernador el otro día, nos permite llegar, porque de otra manera sería muy difícil, con fondos propios municipales o el aporte que haga el frentista, porque son, a lo sumo, veinte frentistas por cuadra, entonces el costo sería muy alto.

–Usted ha dicho algo que me llamó particularmente la atención durante el inicio de sesiones en el Concejo Deliberante este año: que al menos en el 2022 articuló “como nunca”, tanto con Provincia como con Nación.

Es así. Yo soy un agradecido. Arranqué en el 2003, con la gestión de Néstor, de Cristina, en el caso de la Provincia con Solá y después con Daniel Scioli. Siempre tuvimos mucha cantidad de obras y en ese sentido pudimos articular extraordinariamente bien. Pero la cantidad y el volumen que hemos podido llevar adelante durante el 2022, no sé si porque un poco se juntó lo de la pandemia, pero fue un flujo de cantidad de obras que ni la oposición lo retrucó. Dije esto y dije que entre Nación, Provincia y municipio tenemos permanentemente en ejecución cien obras. Porque recién hablábamos de agua, de cloacas, de asfalto, pero también hay veredas, recambio de red de agua, luminarias LED, que lo hacemos con el leasing del Banco Provincia, construcción de viviendas, obras escolares, el polo universitario, la ruta 40, el ferrocarril, llegó de vuelta, después de 28 años, el ferrocarril Belgrano de vuelta a Marcos Paz, estamos remodelando la estación del ferrocarril Sarmiento, se terminó el apeadero que hacía 40 años que se pedía.

En ese sentido soy un agradecido, y creo que más allá de las dificultades, los problemas, las diferencias, y fijate que te he estado nombrando ministerios que pueden ser de distinto sector, pero yo creo que cuando se trabaja por el bien común, por el bien de la gente, y creo que no falté a la verdad cuando hice esta mención, sin desmerecer, insisto, todo lo que hemos hecho antes, porque, bueno, durante el período de Néstor y Cristina, por ejemplo, para Marcos Paz, que es una población relativamente chica, hicimos casi 1300 viviendas y casi 900 módulos de mejoramientos habitacionales. En proporción, es una enormidad. Y todas las viviendas terminadas. En ese sentido, soy un agradecido. Pero también es cierto, lo dije en la apertura y los hechos lo demuestran, que la cantidad y diversidad de obras que se han podido articular en este último año, en 2022 y ahora en 2023 seguimos con esa continuidad y creo todavía in crescendo, todavía un poco más, es concreto. Ni aquel que no opina como uno lo refuta, porque salís a dar una vuelta y te vas como tropezando con las obras. No es que uno lo dijo para la platea o como una frase que quede bonita.