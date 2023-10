Your browser doesn’t support HTML5 audio

20231010 Ariel Succurro

–Ariel, falta cada vez menos para las elecciones generales del 22 de octubre. ¿Qué expectativas tienen y cómo avanza la campaña en este tramo final?

Bueno, las expectativas son las mejores, porque desde las PASO hasta ahora no hemos parado de estar en vínculo, en contacto con la población de Salliqueló y Quenumá, que sabés vos que, al ser localidades más chicas, esto es real y concreto. No hemos parado de hacer gestiones. Pudimos hacer una gestión muy importante, que fue conseguir una ambulancia de alta complejidad para Quenumá, lo que no tiene precedentes y es algo totalmente necesario, junto con un médico que empezó a trabajar hace tres, cuatro meses, así que eso fue un alegrón para toda la comunidad de Quenumá. También pudimos hacer una entrega de tablets, porque había sectores del sistema educativo que no entran dentro del programa Conectar Igualdad y nos reclamaban a nosotros cuando veían que los estudiantes de Conectar Igualdad recibían su computadora, así que pudimos hacer una gestión y entregar más de 150 tablets para estudiantes de todas las modalidades, de adultos especial y particularmente. Hemos podido hacer muchas ayudas también para instituciones intermedias. Salliqueló tiene un sistema institucional muy importante.

MIRÁ TAMBIÉN Gonzales Chaves: se completó el plan de alumbrado eficiente en De la Garma

Y el vínculo en la calle, constantemente. Nosotros estamos en este momento repartiendo una plataforma, que es nuestro plan de gobierno, nuestro programa de gobierno, juntamente con toda la lista y el acompañamiento, obviamente, y formando y siendo parte de las candidaturas de Axel Kicillof y de Sergio Massa. Así que se huele el triunfo, podría decir.

–Imagino que estas expectativas, como usted bien lo señala, las siente en la calle, cuando recorre las localidades del interior. Y para encarar este último tramo de la campaña no hay mejor manera que hacerlo que de esta forma, ¿no, Ariel?

MIRÁ TAMBIÉN Bolívar: Pisano y Bucca se reunieron con adjudicatarios de Lotes con Servicios 2

Claro, porque lo más importante para un espacio político es saber qué es lo que está sintiendo, pensando y necesitando la gente. Eso es lo más importante. Entonces, cuando vos recorrés cada barrio de Salliqueló o de Quenumá, aparte de las particularidades, las necesidades en general que se tienen, en cada barrio te dicen: “Bueno, nosotros tenemos un problema con el tránsito en este barrio, o tenemos un problema con los perros, o tenemos un problema porque, no sé, no nos juntan la basura, o nos falta forestación, o necesitamos que nos acomoden la plaza de ejercicio”. Entonces, en cada uno de los lugares que uno va recorriendo, va registrando cuáles son las necesidades más importantes en boca de los vecinos. Y eso significa estar cerquita, y así es como nosotros queremos gobernar: como un gobierno municipal que esté cerca de los vecinos de Salliqueló y de Quenumá. Eso es irreemplazable. El vínculo y el poder tener un mano a mano con los vecinos es irreemplazable.

–En el marco de la campaña, días atrás, tuvieron una especie de debate, una jornada en donde interactuaron los candidatos a intendente de la ciudad, que fue organizada por los sindicatos municipales. ¿Qué balance puede hacer de este encuentro?

Bueno, el balance es positivo, porque eso marca también un poco la madurez que tienen los que representan a los trabajadores, que nos citaron a los candidatos y nos hicieron un par de preguntas para contestar, que tenían que ver mucho con las condiciones laborales, el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo, el manejo de las horas extra, el plan de gobierno, qué opinábamos sobre la reforma laboral (esa es una pregunta a nivel nacional), y hubo mucho, mucho hincapié en el tema de tomar gente. Porque el municipio de Salliqueló hoy está atravesando una deuda que ronda los 150 o 200 millones de pesos, que es prácticamente el 10% de su presupuesto, o sea, está en una situación crítica. Y los trabajadores, el conjunto de los trabajadores y sus representantes, están pidiéndoles a las fuerzas políticas que no entren más, que no entre más gente, porque cada vez es el mismo volumen de recursos para dividir en más gente si siguen entrando.

Acá en Salliqueló, en las últimas gestiones, cada intendente que ha venido ha dejado 40, 50, 60 empleados en el municipio. Hoy el municipio tiene más de 400 trabajadores, y se sobreentiende que nosotros vamos a trabajar con el personal que ya está, que vamos a trabajar fuerte escuchándolos, porque hay muchos empleados que tienen muchos años, tienen mucha experiencia, que van a contar con el compromiso de cada una de las autoridades del área (me refiero a estar a disposición, a cumplir horarios, a tener un programa de trabajo, a construir un programa de gobierno de la mano de los trabajadores), y que no vamos a echar a nadie, que no vamos a perseguir a nadie políticamente, como ha sucedido en otras gestiones. Y que vamos a trabajar muy muy fuerte con un proceso de formación y de capacitación, porque necesitamos que todas las áreas del municipio, todos los trabajadores tengan el conocimiento que se necesita para tener un buen desempeño, y la garantía de una buena gestión municipal tiene que ver con la capacitación y la formación de todo el personal que forma parte de la planta del municipio.

–Ariel, ¿hoy los trabajadores municipales no se sienten escuchados, no atienden sus demandas desde el Ejecutivo local?

Lo que sucede es que en algunas áreas no hay el cumplimiento de las autoridades de dedicación, de tiempo y de escucha. No en todas: en esto quiero ser claro. No en todas. Tienen un secretario de Gobierno que ha hecho un buen desempeño, para decir las cosas como son. Pero hay determinadas direcciones que no han podido llevar adelante un plan de trabajo, no tienen mesas de trabajo con los trabajadores, mesas continuas donde se pueda armar un plan, reacomodarlo, escucharse mutuamente. Y nosotros sabemos que eso es el ABC de una gestión municipal: la coordinación y la planificación con el conjunto de todos los que forman parte de la planta municipal.

–Otro sector sin duda importante es el del campo, el sector rural. Usted participó de un encuentro provincial de la ruralidad. En este sentido me gustaría consultarle cómo es el vínculo, la relación que mantiene con el sector de Salliqueló, y cuáles son las expectativas o los ejes de debate, las problemáticas que plantea este espacio.

Yo tengo una muy buena relación porque yo soy del campo. Soy veterinario, vengo de una familia agropecuaria, soy productor. En la lista va un ingeniero agrónomo que es productor ganadero que se llama Luis Cosculluela, va un veterinario que se llama Norberto del Arco, que es productor lechero y productor ganadero, y otros integrantes de la lista también son del sector agropecuario.

Para nosotros, en estos pueblos que decimos que son rurales y en una parte tienen algunas pymes, el sector agropecuario cumple un rol central, porque es muy dinamizador de la economía, y nosotros, desde la gestión municipal, vamos a acompañar siempre a la producción agropecuaria, como a las pequeñas y medianas empresas lácteas que tenés acá, fábricas de chacinado y demás, acompañándolas con los bancos estatales que tenemos, que son el Nación, el Provincia, el Banco de la Pampa también, y después está el Macro que es privado, para que les generen el mayor financiamiento, y acompañando al sector agropecuario, porque es uno de los actores más dinamizadores de la economía del interior, y Salliqueló es la capital del novillo. Acá hay una cultura ganadera grandísima. También tenemos una cuenca lechera importantísima acá, hay

bastante cultura de la producción lechera.

Esa es la posición que tenemos y el pensamiento que tengo, al menos yo, como referente y candidato a intendente, y si Dios quiere y el pueblo también, nosotros vamos a trabajar de la mano de todos los sectores de la producción y del trabajo.