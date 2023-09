–En principio, usted quedó muy bien posicionado en las PASO, pensando en las elecciones generales. ¿A qué atribuye el resultado de las urnas?

Sí, hemos tenido un resultado que la verdad que ha sido hasta sorpresa, si se quiere, para nosotros, porque la última medición objetiva de que partíamos es la elección del 2021, donde nosotros habíamos quedado en términos objetivos 1000 votos abajo de la fuerza ganadora, y ahora logramos un volumen de 2200 votos, que es muy significativo: es el 42% de los votos realizados. Y yo creo que hay una multiplicidad de causas.

Creo que una es que tiene que ver que acá en los pueblos chicos como los nuestros (pueblos lindos, ¿no?, nosotros estamos orgullosos de ser y de vivir en estas localidades) las personas nos conocemos mucho. Acá, mayoritariamente, nos conocemos todos. Entonces no solamente se conoce quién es Ariel; se conoce también quiénes son todos los integrantes de la lista. Hay doce personas que participan de la lista, de las cuales cuatro pertenecen al Consejo Escolar y las otros ocho restantes son personas que vienen de la salud, vienen de la educación, vienen de la producción agropecuaria, porque hay veterinario, hay un ingeniero agrónomo, vienen de la gráfica, de los medios de comunicación, hay personas que vienen de la cultura, del deporte. Y en los pueblos chicos eso tiene mucho mucho valor y es muy significativo. Entonces esto es un punto central por el cual la gente ha acompañado a la lista.

También por el trabajo realizado. Nosotros venimos trabajando hace muchos, muchos años en los años electorales, y te diría que el doble en los años no electorales. Y eso es muy valorado por la comunidad de y de Quenumá, en términos de gestiones en la Provincia, en la Nación, en el Concejo Deliberante, en el Consejo Escolar. Muchas reuniones. Nuestro distrito tiene un sistema institucional muy, muy fuerte y trabajamos codo a codo, ayudando a las instituciones intermedias; también a los sindicatos, a los gremios, en reuniones con la Asociación Rural de Salliqueló, con la Cámara de Comercio...

Así que tiene que ver con esa multiplicidad de causas que la comunidad nos ha acompañado.

–Y en caso de llegar a la intendencia, Ariel, ¿cuáles serán los principales ejes de su gobierno?

Bueno, nosotros creemos que vamos a llegar a la intendencia. Hay una tendencia muy manifiesta por parte de la comunidad, y aparte lo seguimos viendo después de las elecciones, porque, como te decía, acá nos cruzamos en el club, en la calle, en la verdulería, en la plaza...

El eje, para nosotros, va a ser que Salliqueló está en una emergencia habitacional. Hay un problema gravísimo con el tema de la vivienda. Y la verdad que los terrenos acá en Salliqueló son carísimos, como pasa en la mayoría de los territorios, de los distritos. Hoy hacen falta alrededor de 400, 500 casas, porque en los últimos años no se ha tenido en cuenta esto, no se ha podido realizar. A mí no me gusta mucho hablar de los demás; me gusta hablar de nosotros, de la propuesta. Así que el tema de los terrenos y la vivienda va a ser un eje central.

También lo va a ser el acompañamiento al sector privado y productivo. ¿Cómo? A través del apalancamiento crediticio con los bancos. Salliqueló tiene cuatro bancos: tiene el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el Banco de la Nación, el Banco Macro y el Banco Pampa, de los cuales tres son estatales. Y Salliqueló es capital del novillo tipo, hay ganadería, hay agricultura, hay lechería, pero también hay fábricas de helado, fábricas de chacinados, fábricas de aberturas, hay panificadoras grandes, y hay todo un sector que necesita un acompañamiento del Estado y de la Provincia y de la Nación. Nosotros vamos a apuntar a ayudar, porque ellos son los que van a generar nuevas fuentes de trabajo, y si se puede, con salarios industriales, que son los mejores salarios.

También, esto que te decía del acompañamiento a las instituciones intermedias. Porque cumplen un rol estratégico dentro de la vida comunitaria, tanto en Salliqueló como en Quenumá: en la cultura, en el deporte, en lo recreativo, en la salud.

Y también vamos a acompañar mucho, mucho, los proyectos que tengan que ver con la juventud. Porque ¿cuál es el problema en estos pueblos chicos? Se nos van mucha cantidad de jóvenes, hay muchas familias que pierden a sus hijos, a sus nietos, porque no encuentran vivienda, porque no encuentran trabajo, porque no pueden desarrollar su proyecto. Y para nosotros los más ricos acá es la vida familiar. Así que queremos apuntarle mucho al acompañamiento de los proyectos de la juventud.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–Algo que la Provincia de Buenos Aires está haciendo con el programa Puentes, ¿no? Esta idea del arraigo, de que los jóvenes puedan quedarse en sus lugares, también estudiar, me imagino que debe ser fundamental para comunidades chicas como Salliqueló.

Sí, sí, por supuesto. Nosotros decimos que la educación es la herramienta que te genera la libertad, ¿no? Porque en un mundo que necesita cada vez mucha más mano de obra formada y calificada, todos aquellos que sean técnicos o sean profesionales van a tener muchas más oportunidades que aquellos que tengan una capacitación mínima o nula.

Nosotros en ese sentido queremos trabajar fuerte con el Centro de Formación Laboral, con las universidades que tenemos cerca acá (con la UTN de Trenque Lauquen, por ejemplo, con la Universidad del Sur de Bahía Blanca, la Universidad Nacional de la Pampa). Hay toda una red que Salliqueló puede tejer para tratar de brindarles las mayores oportunidades en un sistema público del cual nosotros nos sentimos orgullosos. Nosotros decimos que la mayoría de las personas que han hecho un gran recorrido y que son salliquelenses y quenumenses, todas han sido formadas en el sistema público, y eso para nosotros es un valor central.

También te digo que el eje de nuestro gobierno va a ser la salud, porque la salud es un derecho y una prioridad. Salliqueló cuenta con muchos trabajadores y trabajadoras y profesionales que están dispuestos, entendemos nosotros, que acompañándolos con la planificación estratégica del sistema de salud, con el hospital y los centros de atención primaria de la salud (CAPS), los tres centros que hay en Salliqueló y uno que hay en Quenumá, darles la respuesta, y también en un marco de integración regional junto con Pellegrini, junto con Tres Lomas, porque nosotros hay cosas que vamos a tener que hacer regionalmente.

Y después, una cosa que a nosotros nos importa mucho mucho, que son dos aristas y que se cruzan, tienen que ver con todo lo que es la cultura (hay muchos hacedores culturales acá en Salliqueló que hacen cosas extraordinarias y queremos poner en valor y acompañarlos en todo lo que podamos) y lo mismo con el deporte.

Y algo que nos parece que es una emergencia, que es el tema del cuidado del ambiente. Que podamos desarrollar un sistema de producción sustentable y teniendo al ambiente como un eje central de la gestión del gobierno municipal.

–Ahora lo llevo al ámbito nacional. ¿Cómo analiza los resultados que obtuvo UxP a nivel nacional con la fórmula que encabeza Sergio Massa? ¿Lo ve con chances, con posibilidad de revertir los resultados, o de tener el acompañamiento, la adhesión de aquellos votantes que no optaron por esa fuerza, que eligieron votar en blanco, en octubre?

Bueno, yo creo que (para no ser reiterativo, porque esto lo han dicho los propios dirigentes nacionales) la fórmula de UxP ganó competitividad con la figura de Sergio Massa, de Agustín Rossi y de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Creo que, a pesar de todo el momento adverso, que hay que reconocer que estamos pasando un momento crítico (yo esto te lo voy a decir a título personal, de Ariel Succurro), lo peor ya pasó. Pasamos la pandemia, pasamos la sequía y se está resolviendo particularmente el tema de la guerra, cosa que nos afectó en la macroeconomía y que es difícil explicárselo al común de la gente, que cuando va a comprar un kilo de carne vale $ 4500.

Entonces, lo peor ya ha pasado. Y entiendo que lo que tiene que quedar claro es que hay dos proyectos que son diferentes: uno que creó el UVA, y otro que creó el PROCREAR. Uno que recoge las banderas históricas del radicalismo y del peronismo, que dice que la universidad tiene que ser pública y de calidad, y otro que dice que tiene que ser arancelada. Uno que dice que hay que tener un sistema público de salud y tener obra pública, y el otro que dice que no va a haber nada de obra pública. Bueno, Sergio Massa representa esto: la producción, el trabajo, el valor agregado, el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, la obra pública, el derecho a la salud, a la educación, el cuidado del hogar, y particularmente, que esto para mí es muy especial, la federalización de las decisiones políticas. Porque nosotros los ciudadanos del interior queremos ser ciudadanos de primera. No puede ser que un ciudadano de la ciudad de Buenos Aires tenga el triple de presupuesto que lo que tiene un ciudadano de Salliqueló, cuando pagamos todos los mismos impuestos y cuando acá en el interior se produce la gran mayoría, por ejemplo, de los alimentos que consumimos en Argentina y que exportamos al mundo.

Por eso pienso yo que vamos a quedar en el ballotage y que la fórmula de UxP va a ser la que va a gobernar el destino de la Argentina los próximos cuatro años.