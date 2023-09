Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230906 Julio Marini

–Intendente, usted ha sido uno de los pocos jefes comunales que inmediatamente adhirieron a la decisión de pagar el bono a los trabajadores municipales, y además otorgará un bono de $ 80.000 a los más de 800 trabajadores que tiene el municipio. ¿Por qué ha tomado esta decisión?

El municipio tiene 1022 empleados, compañeros de trabajo, pero son 817 los que cobrarían el bono de $ 80.000, por razones de que los que pasan los $ 300.000 no lo cobran. O sea que hasta $ 300.000 pesos se paga el bono; son 817 empleados. La decisión política fue, primero, por el anuncio que rápidamente hizo el ministro (de Economía, Sergio Massa) para que los trabajadores puedan llegar a fin de mes. Una medida correcta, desde mi punto de vista. Nosotros también nos adherimos. Les dimos 20.000 pesos más de lo que el ministro Sergio Massa había anunciado, porque vemos que la situación está difícil y hay mucho abuso, sinceramente, por parte de los supermercados, de los almacenes, y, bueno, el empleado no llega, el compañero trabajador no llega, y hay que ponerse a la altura de las circunstancias.

–Imagino que tuvieron esta posibilidad de pagar el bono por la buena administración, ¿no?, por las reservas de emergencia que deben tener desde la comuna.

Nosotros tenemos, como bien dijiste vos, una reserva de emergencia y, además, recibimos en tiempo y forma la coparticipación del gobierno de la provincia, gracias a nuestro gobernador Axel Kicillof. Y tenemos lo que cobramos nosotros de tasas, que lo administramos bien. Sí, tenemos una reserva para emergencias. En una oportunidad, la utilizamos para un tornado que tuvimos en Juárez hace muchos años. Después, tuvimos el tema de la pandemia, que a pesar de que recibimos ayuda, mucha ayuda de la Provincia, en insumos y en equipamiento, también tuvo el municipio que hacer una muy fuerte inversión. Y ahora veíamos que los trabajadores municipales (no todos, pero bueno, son 817) estaban un poco complicados para llegar a fin de mes. Este tema de la inflación y aparte el abuso que hay, como te dije anteriormente, de los comercios.

–¿Qué piensa de aquellos alcaldes, colegas suyos, que en su momento repudiaron o manifestaron preocupación por la medida anunciada por Massa? Finalmente la Provincia dispondrá de un fondo extraordinario para que los municipios que así lo necesitan puedan pagar el bono. Pero ¿qué piensa de esos intendentes que al principio rechazaron la medida?

Bueno, hay intendentes que seguramente no deben poder pagarlo. Pero casi todos intentan en lo posible pagar este bono. Y después se politiza, como todo en la vida, ¿no? Los intendentes que primero saltaron a no pagar son los del radicalismo y de Cambiemos. Y te puedo asegurar que no están mal esos municipios. Hay muchos municipios que pueden pagarlo y no están queriéndolo pagar porque lo politizan, porque lo dijo Massa, porque pidió Massa que se dé un acompañamiento a los trabajadores municipales. Acá lo que hay que pensar no es quién lo dijo, sino pensar en los trabajadores municipales.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

En ese sentido, nosotros nos pusimos a la altura de las circunstancias. Nosotros, en Juárez, tenemos todos los servicios que brinda la Municipalidad de Juárez con trabajadores municipales. Realmente responden a la gestión, cada uno de ellos en su tarea. Vos pensá que nosotros tenemos como único efector de salud, en Juárez, nuestro hospital, y las salas de primeros auxilios en los barrios. Tenemos el servicio de cementerio, de agua, de cloacas, recolección de basura, dos plantas de reciclaje, unidad oncológica, unidad de diálisis... Bueno, es un servicio muy completo que se hace todo desde el municipio. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no hay nada privatizado, que todo lo hacemos con trabajadores municipales.

Entonces, si estamos conformes con cultura, con deporte, con acción social, con todos los trabajadores que te mencioné de las otras áreas, tenemos que responderles de alguna manera para que puedan llegar más cómodos a fin de mes.

–Ahora lo llevo al plano electoral. Usted realizó unas muy buenas PASO, Julio, realmente: obtuvo una muy buena diferencia. ¿Qué expectativas tiene de cara a los comicios generales a nivel local?

Nosotros creemos que la gente nos va a dar un voto de confianza. Ya nos conocen. Hace muchos años que estamos en la gestión. Nosotros hemos trabajado muy duramente todos estos años, con mucho apoyo del gobierno de la Provincia. Muchas obras. Estamos haciendo recambio de cañerías de agua, estamos haciendo la Casa de la Provincia con fondos de la Provincia, estamos haciendo un SUM en un barrio, estamos haciendo cloacas en una localidad que es Villa Cacique-Barker, que no tenía absolutamente nada de cloacas. Eso gracias a “Kato” (Gabriel Katopodis, que es el ministro de Obras Públicas de Nación). Estamos haciendo muchas obras. Creemos que vamos a tener un resultado de más votos que en las PASO, porque mucha gente no votó. Lamentablemente mucha gente no se presentó a votar, sabrán ellos por qué, quizás porque mucha gente no les da mucha importancia a las PASO, y seguramente vamos a tener un buen resultado. Realmente estamos trabajando para eso. No hay que contar los votos antes de las elecciones, pero creo que vamos a tener un buen acompañamiento. Lo tuvimos en las PASO; creemos que en general también lo vamos a tener.

–¿Y Sergio Massa tiene posibilidades, a su criterio, de llegar al ballotage?

Yo creo que Sergio Massa va a llegar al ballotage. No hay ninguna duda, ninguna duda. No tiene destino la Argentina si no la gobierna el peronismo. Y no lo digo porque soy peronista; lo digo porque he vivido distintas gestiones de gobierno, de distintos partidos políticos, donde hemos pasado momentos muy difíciles y situaciones muy complicadas. Y no tiene destino la Argentina si no gobierna el peronismo. Por lo que están diciendo los precandidatos a presidente, ¿no? Francamente, sacarles los derechos a los trabajadores, quemar el Banco Central... Me parece que la gente lo va a pensar muy bien, antes de poner el voto, a quién se lo pone, porque realmente son lamentables las declaraciones que hacen.