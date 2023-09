Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230908 Andrés Mateos

–Andrés, en octubre tendrá un mano a mano contra el intendente Pugnaloni. Hubo una diferencia a favor del jefe comunal de prácticamente mil votos. ¿Qué expectativa tiene de cara a las generales?

La diferencia fue de menos de 200 votos, sumando todo Juntos por el Cambio (JxC). Esperamos sumar esas voluntades en octubre. Y además hubo mucha gente que votó en blanco: 940 votos en blanco, sobre un padrón de 8400. Y votó el 65%, así que hay todavía mucha gente que no ha venido a votar, y esperamos captar esas voluntades.

–Bueno, entonces la diferencia es muchísimo menor. Me imagino que las expectativas crecen en este sentido. ¿Cuáles son las propuestas del espacio que usted encabeza, pensando en la posibilidad de acceder a la intendencia?

Es una comunidad chica, de 10.000 habitantes, donde nos conocemos todos y la gente te lo va marcando por la calle. Tenemos dos problemas bastante serios. Una es el muy magro sueldo de los empleados municipales y mucha diferencia entre los cargos políticos y los empleados de planta. Y la otra es un déficit habitacional muy, muy importante, que hace que mucha gente esté pasando un momento de angustia, tenga que irse a vivir con los padres, con el hijo, el hijo a la casa de los padres, porque no se consiguen casas para alquilar, las pocas casas que hay son muy caras y la gente no tiene un sueldo acorde para poder alquilar, así que se genera ahí un clima bastante adverso.

Primero, tenemos un montón de categorías en la función pública de cargos políticos, que pretendemos directamente eliminarlos. Son casi la mitad de los cargos políticos. Además tenemos terrenos que son de índole municipal, en el cuadro ex estación, que estamos trabajando en el Concejo con el oficialismo para ponerlos a la venta. Nuestra idea es hacer un fondo de vivienda en el municipio para poder reinvertirlo en aquellos terrenos municipales y empezar a paliar de a poco ese déficit, lo que no va a ser de un día para otro, por supuesto.

–¿Qué balance puede hacer de la gestión del intendente Pugnaloni?

Mirá, este intendente ha recibido dinero como no ha recibido ningún otro intendente a lo largo del tiempo. Eso se ve. Hay obras que se hicieron. Pero esta misma gestión, que cuando estaba (María Eugenia) Vidal decía que con el asfalto no se comía, ahora hace cuadras de asfalto y lo muestra como un logro. Y bienvenido que sea el asfalto; es un adelanto para la comunidad y va a quedar.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

La realidad es que está pesando mucho, y creo que con la sorpresa más grande que se llevó la actual gestión, es justamente esa muy escasa diferencia de votos y ese llamado de atención, que no sé si lo podrá revertir, hacia un modo de manejarse del Ejecutivo frente a sus empleados y frente a la comunidad que no gusta. Entonces, a veces, si no fuiste bien tratado, las obras se miran con otros ojos.

–Pensando ya en las elecciones generales del mes de octubre, a nivel nacional, ¿qué balance hace de los comicios que hizo el espacio?

Antes de contestarte, te diría acá nuestro espacio le ganó al espacio del otro precandidato, de Luis Pérez, por unos 325 votos, pero inmediatamente después de eso, junto con Luis, su gente y el radicalismo, ya estamos en tratativas, estamos en charlas, vamos a hacer un solo grupo de trabajo de cara a las elecciones de octubre.

Y a nivel provincial y nacional, la verdad que fue una sorpresa lo de (Javier) Milei, pero así como fue una sorpresa también es un llamado a atención para nuestro partido y para el partido gobernante. La gente, cuando vota, tiene un porqué. Y no podemos decir que la gente se equivoca porque votó a alguien que no somos nosotros. La mirada tiene que ser adentro. Nuestra interna entre (Patricia) Bullrich y (Horacio Rodrí­guez) Larreta no ha sido buena; ha habido algunos agravios, que gracias a Dios no se dieron entre (Néstor) Grindetti y (Diego) Santilli. Pero igualmente a la gente no le gustó y yo creo que es un gran llamado a atención.

De todos modos, independientemente de todo lo que es el periodismo y esa vorágine de información y demás, las tres agrupaciones tuvieron menos de dos puntos de diferencia entre sí; por lo tanto puede pasar muchísimo de aca a octubre. Esto es día a día. Así que nuestro espacio tendrá que mirarse para adentro, de hecho ya lo estamos haciendo, ver en qué nos equivocamos y cómo nos ofrecemos como una alternativa votable para octubre.

–Por último, ¿qué mensaje le gustaría dejarles a los vecinos de Hipólito Yrigoyen, pensando en los comicios de octubre?

La verdad que estamos confiados. Ojalá nos den la posibilidad. Nosotros venimos a la función pública desde distintos ámbitos privados; prácticamente ninguno tiene carrera política, somos gente de trabajo que en la comunidad hace política, algunos con más o menos tiempo. Pero ojalá. Y decirles que confían en nosotros, que vamos a ser un gobierno de puertas abiertas, de escucha y con la orientación, obviamente, hacia todos los sectores, pero hay dos bien marcados: el mejoramiento del salario del personal municipal y viviendas. Esos dos ejes van a ser prioritarios.