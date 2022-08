Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con el intendente de Tordillo, Alfredo Farías.

Alfredo Farías

Me gustaría conocer cómo avanza la agenda de trabajo que tienen en el municipio, teniendo en cuenta que han adherido recientemente al programa Crea, uno de los programas más importantes que tiene la Provincia que otorga créditos accesibles para los vecinos que buscan refaccionar o ampliar sus hogares. ¿Cómo ha sido tomado este convenio que han firmado con la Provincia a nivel local? ¿Qué opinión por parte de los vecinos ha tenido?

Muy bien se ha tomado. Es una oportunidad para agradecerle al gobernador de la provincia de Buenos Aires por haber tomado esta decisión de impulsar este programa que viene muy bien.

Nosotros hemos superado las expectativas que teníamos. Somos un municipio chiquito, pero ya estamos alrededor de las 200 personas que están pidiendo poder acceder. No se necesitan muchos requisitos. Ser tenedor de un bien o ser propietario; no se exige tener escritura.

Esto viene a paliar una situación difícil. La actividad crediticia en las entidades financieras hoy ha mermado mucho porque los intereses son muy caros. Y este programa va a poder resolver esas cuestiones habitacionales que son importantísimas.

Más allá de que nosotros desde el municipio hace ya bastante tiempo que estamos ayudando a través de un programa municipal a aquellas personas que vienen en búsqueda de ladrillos, ventanas y puertas para poder refaccionar o mantener su vivienda.

¿Cómo es el vínculo que mantienen con la provincia de Buenos Aires? ¿Han firmado otros convenios también en beneficio de los vecinos de Tordillo?

Excelente la relación por suerte. El gobernador de la provincia de Buenos Aires ha impulsado una serie de obras. Nosotros tenemos hoy en ejecución cuatro obras importantes que son: 114 viviendas, el CAPS que es una ampliación del Hospital Municipal, la Casa de la Provincia donde van a centralizarse todas las oficinas provinciales y la casi culminación de lo que es el frigorífico matadero de nuestra localidad.

Más allá de obras más pequeñas como algunas cuadras de lo que son asfalto y cordón cuneta, obras de cloacas. Pero estas cuatro obras que comentaba anteriormente son financiadas por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Creo que hace años que un gobernador no volcaba tantos recursos para los municipios, tomando en cuenta la situación económica por la que estamos atravesando.

En esto coinciden muchos intendentes que destacan la presencia de Axel Kicillof y también de todo su gabinete. ¿Es un gobierno de puertas abiertas se podría decir?

Más que de puertas abiertas yo diría de presencia en los distritos. Esto nos ayuda mucho.

De hecho, ellos están viendo la realidad de nuestro pueblo y cuando nosotros le llevamos el programa o determinado proyecto de obra ya vieron la necesidad y la están palpando. Todos los ministros casi una vez por mes están visitando los distritos.

¿Considera que Axel Kicillof debe ir por la reelección en la Provincia?

Yo creo que en el momento que estamos viviendo en la Argentina no tenemos que estar hablando de candidaturas y demás cuestiones. Son cuestiones que se van a dirimir más adelante.

Me preguntás si me gustaría que fuera, me encantaría, porque estoy comentando que ha sido un gobernador de los que más presencia en los municipios ha tenido y el impulso económico que ha tratado de dar a través de la obra pública para que se reactive el empleo ha sido como pocos.

Me excede a mí la elección de quiénes van a ser nuestros candidatos. Ahora, si me preguntás si me gustaría... sí, me gustaría.

¿Cómo analiza la situación a nivel nacional en cuanto a la economía? ¿Considera que se puede ir revirtiendo a poco esta situación económica que hay en el país?

Yo creo que Sergio Massa es un hombre de la política, un hombre conciliador, un hombre que puede llegar a que los mercados entiendan a el rumbo que quiere tener a la Argentina.

Después, macroeconómicamente estamos complicados. Sabemos que la deuda que tomó el macrismo es muy grande, entonces va a ser difícil, tampoco puede hacer magia Massa.

Pero creo que tiene el volumen político, el respaldo de nuestra vicepresidenta, tiene él en su espacio político hombres de capacidad, y el potencial de manejar esa parte tan difícil que a veces nos cuesta al peronismo que son algunos empresarios…

Yo creo que Massa puede llegar a controlar ese aspecto, así que esperemos que le vaya bien. Si le va bien a Massa, nos va bien a todos; si le va bien al presidente, nos va bien a todos.

