20221215 Alfredo Farías

–¿Qué balance se puede hacer de la gestión municipal de este 2022?

Nosotros hacemos un balance positivo. Creemos que hemos invertido, la Provincia y el municipio, en este año, importantísimas sumas. Estamos con construcción de casi cien viviendas, asfalto, cordón cuneta, cloacas, tendido de red de agua. Así que es importantísimo. Como nunca, nuestro gobernador ha invertido en cada uno de los municipios, no importa del color político que sea, importantes sumas de obra para que cada uno de los bonaerenses, en este caso nuestros vecinos de Tordillo, tengan mejor calidad de vida.

–Pensando ya en 2023, ¿cuáles piensa que serán los desafíos fundamentales de su gestión?

Los desafíos fundamentales por ahí no dependen exclusivamente de lo que podamos hacer en nuestro distrito, porque hoy uno de los inconvenientes que estamos teniendo es la inflación y sabemos que esas políticas macro desde los municipios no las podemos solucionar. Sí intentamos paliar esa situación. A partir de enero nuestros empleados municipales van a tener un incremento del 60% en su salario. Vamos a tratar de durante el año poder darles más aumento para que acompañen el aumento que ha tenido la canasta básica. En términos generales, no podemos manejar la inflación; sí a nuestros empleados municipales podemos tratar de ayudarlos a paliarla.

–Usted comentaba que siempre es fundamental el apoyo de Provincia y Nación. ¿Cómo ha sido el trabajo que han realizado este año en conjunto?

Hemos tenido un importante acercamiento a la Nación, pero el 90% de los proyectos que se están ejecutando en Tordillo son provinciales. En el interior siempre tiene mucho más impacto la provincia de Buenos Aires. No debe ser el caso de los municipios del conurbano, pero los municipios del interior siempre se ven influidos en muchísimo mayor porcentaje los proyectos de la Provincia de Buenos Aires que los de la Nación. Tenemos buena relación, pero tenemos mucha cercanía con el gobernador Axel Kicillof, al cual aprovecho la oportunidad para mandarle un abrazo y un saludo enorme, porque creo que es uno de los mejores gobernadores que ha tenido esta provincia de Buenos Aires. Esperemos que el año que viene pueda ser nuestro candidato y se pueda repetir. Nunca se ha visto la inversión en los municipios como en estos últimos dos años.

–Usted se ha sumado en los últimos días al grupo de jefes comunales del FdT que dio su apoyo al control de precios que han lanzado el gobierno nacional y también el provincial. ¿Por qué considera que es fundamental esta iniciativa?

Nosotros creemos que tenemos que tratar de ayudar a cuidar el bolsillo del vecino. No somos formadores de precios. En una localidad chiquita como Tordillo, de 2500 habitantes, los comerciantes no son formadores de precios. Pero compran en determinados lugares donde el costo que tiene el transporte para que llegue acá es un poco más alto. Siempre estamos hablando con ellos para que estén dentro de los marcos razonables de lo que deben ser los valores. Hoy se ha perdido la referencia: como no sabemos lo que vale en destino, tampoco podemos saber lo que vale en góndola. Entonces creemos que Precios Cuidados es la única manera de tratar de defender un poco más el bolsillo de la gente.

–¿Se piensa ya en las elecciones de 2023 o en este momento la cabeza está puramente en la gestión?

Siempre pensamos en elecciones. Quienes hacemos política te podemos decir que los momentos son los que esperamos, pero en las elecciones pensamos continuamente. Todos los días que estamos haciendo gestión es pensando en las elecciones, porque somos políticos, nos gusta la política. Los tiempos para empezar a hablar determinadas cuestiones son los que esperamos. Creemos que hoy, en la agenda de la sociedad, no está. Más allá de que, lo digo de frente, me encantaría que Axel Kicillof sea candidato a gobernador nuevamente. Pero no creo que esté eso en la agenda de la gente. Están otras cuestiones, y seguramente la cuestión económica.

Pero bueno, esperemos que llegue el momento, que va a llegar en marzo, abril del año que viene. Ya vamos a estar con la discusión política netamente de cara a las elecciones, a ver quiénes son los candidatos de nuestro espacio. Lamentablemente Cristina ha dicho que no va a ser candidata. Ella es dueña de tomar la decisión. Me hubiese encantado que fuera candidata, pero no lo puedo manejar y tampoco puedo pedirle un ‍esfuerzo que seguramente no esté dispuesta a hacer. Ya sabemos lo que está pasando.

–¿Lo sorprendió la decisión de la vicepresidenta? ¿Esperaba algo así?

Me sorprendieron los ovarios que tiene. Decirle a la gente: “El 10 de diciembre no voy a tener fueros; vengan por mí”. Me sorprende todos los días la injusticia más grande que se ha cometido en la Argentina. No existe el Estado de derecho para la clase política. Lo que han hecho con Cristina es una aberración. No va a llegar a mayores igual; cuando vaya a Cámara va a salir absuelta. Pero lo que hacen con la política en Sudamérica, lo que está pasando es aberrante, es inentendible. Lo que pasó con Lula, lo que quieren hacer con Cristina, lo que hacen con Rafael Correa. Hoy estamos en manos, los que nos gusta la política, de que cualquier juez mañana dicte cualquier sentencia, fuera de derecho, y no pasa nada.

–Por último, intendente, ¿qué mensaje les gustaría dejarles a los vecinos de Tordillo en este fin de año?

Esperanza. El primer mensaje que quiero dar siempre es de esperanza. Que estando el peronismo al frente de un gobierno municipal, de un gobierno nacional o de la Provincia, tenemos destino. Nosotros los peronistas jamás nos vamos a endeudar ni vamos a hacer cuestiones que le hagan mal al país, o yo algo que haga mal al municipio. Vamos a salir adelante. Nos va a costar un poco más. La deuda externa que tenemos contraída va a costar pagarla. No se va a pagar con el sudor de los que menos tienen. La vamos a pagar de otra manera: que paguen los que más tienen. La esperanza no la deben perder. El año que viene va a ser mucho mejor y vamos a ir saliendo adelante de a poco. Hay que dar pasos cortitos pero firmes. Vamos a avanzar