20230327 Alejandro Federico

–Durante la apertura de sesiones en el Honorable Concejo Deliberante, días atrás, usted fue muy claro: dijo “pretendemos seguir conduciendo los destinos de Suipacha”, en alusión a las próximas elecciones. ¿Qué es lo que lo motiva?

Primero, dejar en claro que si accedo a esta nueva posibilidad es porque me lo permitió el cambio en la famosa ley que tuvo esa modificación que habla de los dos períodos consecutivos, con lo que estoy totalmente de acuerdo, solamente esos dos períodos, pero que, es cierto, tuvo una falencia donde la interpretación que se pretendía me parece que no era la más justa, ¿no?, ya que en el momento en que se sanciona, entiendo que debió haber sido así de entrada, siempre se debería haber estado hablando de que el primer período es el siguiente al cual estaba transcurriendo en el momento en el que se vota esa ley. Entonces, una vez solucionado esto, que hasta permitió que algún intendente hiciera una pequeña trampa, renunciara antes de la finalización del período iniciado en el año 2019 para poder presentarse en el 2023 aduciendo que no había finalizado el segundo de los dos períodos consecutivos y eso lo habilitaba a generar la alternativa de dos períodos consecutivos más a partir del ’23. Eso, obviamente, yo no lo hice. Y yo a lo que aspiré es a que se modificara la ley. Si no sucedía eso, hoy estábamos hablando del último año de mi segunda gestión.

Pero, dicho esto, ¿qué es lo que me motiva? Las ganas de seguir haciendo algo por el distrito donde yo estoy viviendo, la certeza de que hemos introducido cambios importantes en el manejo de una gestión municipal para Suipacha, el convencimiento de que trabajando con respeto, trabajando con transparencia, con claridad, con gente que vivió toda la vida acá en Suipacha, habiendo generado áreas de gobierno que no existían y que eran muy necesarias, hemos logrado un cambio en lo que es una conducción municipal. Tengamos en cuenta que nosotros veníamos de una gestión de gobierno donde el intendente estuvo 24 años consecutivos. Entonces, era un gran acostumbramiento que había, por supuesto, con resultados que no fueron óptimos. Considero hoy que sinceramente hemos logrado marcar una diferencia con aquel estilo. Estilo que no solamente va con respecto a saber si hacemos más o menos cuadras de asfalto que la gestión anterior, si pintamos más cordones o menos cordones, si hacemos más o menos veredas, si podamos más o menos plantas, sino que también hay un concepto de cómo encarar la actividad pública desde el respeto por el resto de las entidades, sobre todo las de índole social, y también el respeto por el manejo de los recursos que no son nuestros, de una manera clara, de una manera transparente, donde nosotros, a pesar de recibir, como en este momento, menos coparticipación (ya es el segundo año consecutivo donde nos desciende el CUD), donde a pesar de la pandemia dimos una atención sanitaria muy acorde a esa circunstancia, teniendo números estadísticos que nos favorecieron, si nos comparamos con otros municipios, habiendo sido triunfadores en una elección del año ’21 donde ese tema de la pandemia hizo que muchos municipios del oficialismo perdieran elecciones, con todo lo que significaba para ellos tener la voz cantante en esa conducción que hubo que tener en la pandemia, sin embargo nosotros no, fue una elección donde pudimos triunfar, eso demuestra que la gente sigue generando confianza en nuestra gestión. Y nos parece que tenemos la posibilidad de, obviamente, seguir en este ritmo.

La sesión de apertura del Concejo en la cual emití mi discurso fue mucho de la mano de poder plantear lo que recibimos y cómo estamos hoy, no solamente del último año y en perspectiva de lo que se va a venir, sino haciendo un relato de un análisis de las dos gestiones consecutivas, ya que entramos en el último año de la segunda.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Y bueno, marcando diferencias con la gestión anterior, cuestiones económicas, cuestiones de inversión en salud, cuánto incide en el presupuesto de la Municipalidad todo lo que tiene que ver con la salud. Digo, demostrarle a la gente, contándole en ese momento, mucha de nuestra tarea realizada, buscando, insisto, esa confianza para que podamos seguir estando en el gobierno, porque es lo que realmente queremos, convencidos de que nuestra competencia ofrece lo mismo que ofertaba antes de nosotros haber asumido, sin cambios de figuras prácticamente, con una participación muy marcada de La Cámpora en nuestra localidad, con una estructura que hoy está buscando apoderarse hasta de entidades de bien público para insertarse en la sociedad, buscando la conveniencia política de los que van a ser candidatos, que hoy ocupan lugares como estar al frente de la ANSES, puestos a dedo como se ve en todos lados, que manejan PAMI, ahora tienen una representación del IPS manejada por ellos, digo, esta situación de un municipio paralelo, cuando el gobierno de la Provincia, en este caso, no es de nuestro color. Bueno, esto se está notando. Y contra eso queremos luchar. Porque yo no quiero eso para mi ciudad. Por eso, no van solamente de la mano, estas ganas que tenemos nosotros, de hacer más cuadras de asfalto o pintar mejor un cordón o podar mejor o peor una planta, sino que hay una cuestión de lógica que tiene que ver con lo que queremos para nuestra conducción: una conducción que sea sana y que no se aproveche políticamente de nadie. Como no lo hacemos nosotros estando acá en la Municipalidad.

–Usted, durante la sesión, también habló de la posibilidad de seguir construyendo “una ciudad más avanzada”. En este sentido, ¿cuáles serán los ejes de trabajo fundamentales para alcanzar este objetivo?

Yo hice mucho hincapié, como para poner una meta, si se quiere, pensando en un Suipacha 2030, que tiene que ver con mejoras que a nuestro criterio son importantes y que tiene que ver con nuestra realidad. Que, por ejemplo, en el ámbito de la salud ya empecemos a ver un hospital municipal, que es el único que tenemos, de otra manera, con una inversión muy fuerte en una infraestructura mucho más dedicada a poder dar más contención y mejor atención, más allá de la que tenemos, porque la verdad que decir que hoy, una ciudad con 12.000 habitantes cuenta con un tomógrafo trabajando, con un mamógrafo en condiciones, con una sala de terapia intensiva con seis camas, con una estructura sanitaria que la verdad, si uno tiene que pensar, y yo esto lo converso con muchos colegas que me preguntan cómo hago para amortizar todo eso, bueno, hacemos un esfuerzo enorme. Ahora ¿desde qué lugar? Cobrando de mejor manera, habiendo cambiado una estructura económica en la recaudación que también nos trajo beneficios. Pero digo: pensar en Suipacha 2030 en la salud apunta a eso. En ambiente lo mismo: generar un lugar para la disposición final de los residuos que sea distinto del que es ahora, buscando que la ciudad sea mucho más sustentable, buscando que la educación tenga edificios de primera calidad como los que estamos haciendo, utilizando el Fondo Educativo y yendo a buscar cada detalle para complacer a los docentes que trabajan en ellos o también al estudiante que acompañamos con un sistema de becas que no existía en nuestra localidad. Vos imaginate que antes las becas, con la gestión anterior, eran solamente para ayudarle a pagar el pasaje. Hoy tienen que rendirnos a nosotros a ver dónde estudian, cómo lo hacen, con qué materias cursan, cuál es el resultado del estudio. Y así estamos acompañando en todo sentido. En todos los ámbitos de la gestión municipal, desde la obra pública, que es importantísima, pero pasando por todas las áreas, todas tienen una marcada relevancia y una importancia especial para nosotros. Y ese Suipacha 2030 tiene que aspirar a que cada una de esas áreas brinde cada vez una mejor atención y que Suipacha sea vista desde otro lugar. Eso es lo que buscamos.