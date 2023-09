Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230927 Alejandro Federico

–Ayer, 58 jefes comunales de Juntos por el Cambio (JxC) se reunieron en La Plata para denunciar una vez más las demoras en el envío de los fondos para obras públicas y también seguridad que, según denunciaron, asfixian a las economías municipales. ¿Qué balance puede hacer de esta jornada, intendente?

Bueno, mirá, fue una jornada que estuvimos consensuándola en los días previos. Pudimos estar presentes los que no teníamos actividad, pero cada uno de los distritos estuvo representado mediante la opinión correspondiente para el armado de este comunicado. Por eso yo quiero hacer hincapié en un detalle que he visto en algún portal, hablando de la “poca eficacia” que tuvo esta convocatoria. Y la realidad es que el número importante que hay que tener en cuenta no es precisamente la cantidad de intendentes presentes, sino la cantidad de bonaerenses perjudicados con esto que está pasando, que son más de 6 millones de personas.

Esta realidad indica que hay municipios con alguna variante en el tipo de deuda, con algunas cifras que obviamente son distintas, hay municipios más grandes, municipios más chicos, pero que en definitiva todos en mayor o menor medida, y por una área específica o por otra, estamos dejando de recibir los recursos que ya tendríamos que a esta altura haberlo hecho, para generar obras, para que IOMA esté al día, para que las obras en educación que la Provincia se compromete a generar en cada distrito no tengamos que afrontarlas nosotros con el uso del Fondo Educativo, exprimiéndolo al máximo, y esperando que en los distintos programas educativos para la construcción de edificios escolares o mejoras procedan a devolvernos esos recursos.

Lo que tiene que ver con esta falta de respeto por la institucionalidad. Y decimos esto porque nos encontramos con candidatos opositores, donde somos gobierno nosotros, generando una visión de un gobierno de la provincia de Buenos Aires que a través de ellos piensa en la población, pasando por arriba este respeto, insisto, por los gobiernos municipales, con el tema del bono, un bono que, en definitiva, cada municipio que resuelve darlo es porque así lo ha definido, con la sola decisión del intendente, porque no está obligado a hacerlo según lo que la ley indica con respecto a ese bono. Esto no es obligación para los municipios. Pero, bueno, presionan de tal manera diciendo que el gobierno de la provincia lo hace, y los gremios en el marco de una paritaria lo exigen; tenemos que pensar seriamente en poder darlo. Fue nuestro caso, pero también sabemos, y lo hacemos público, que es una decisión totalmente del intendente y con recursos municipales. Porque que el gobierno de la provincia te dé una parte de eso para poder cubrir ese bono, en un momento en que tal vez el recurso no lo tengamos, pero que tengamos que terminar devolviéndolo antes de fin de año, en definitiva lo terminamos poniendo nosotros.

–Claro, ustedes también en el comunicado denunciaron que este pago del bono fue una medida unilateral por parte del gobierno nacional.

Totalmente. Nosotros acá estamos siendo avasallados en nuestra autonomía. Porque nosotros veníamos en el marco de una paritaria que se efectuaba normalmente, más allá de los vaivenes de la economía y de los grados altísimos de inflación que hay. Cada reunión paritaria se basaba en generar cuartos intermedios hasta llegar a un acuerdo, cosa que hemos hecho normalmente, como cada uno de los municipios, pero ahora nos vemos, insisto, avasallados por esto, que significa tener que dar algo para lo cual no estábamos preparados, por una decisión tomada unilateralmente.

Son todos estos detalles los que, de un momento a otro, nos hacen decir: “Bueno, paremos un poco la pelota, hagámosle saber al gobernador lo que está sucediendo”. Y todo esto, también es cierto, en el marco de haber tenido siempre una buena relación.

–Principalmente los intendentes del Foro Radical, ¿no? Siempre ha sido fluido el diálogo con el gobernador.

Totalmente, lo que pasa es que las respuestas no aparecen. Entonces, cuando no aparecen, y en el marco de hacer causa común con otros que están más complicados, con otros que tienen números mucho más graves y más grandes a la hora de no recibir esos esos recursos, y que afecta la economía de cada uno de esos municipios, bueno, tenemos que tomar una determinación y por lo menos hacerlo saber.

Si vamos a tener el resultado que todos deseamos, la verdad que no lo sé. Yo creo que estamos muy influenciados por un momento electoral. Evidentemente el gobernador de la provincia de Buenos Aires ve que hay algo que no le está saliendo bien. Primero, la cantidad de votos que obtuvo no era la que él esperaba; hay una gran cantidad de personas que no fueron a votar y eso puede influir seriamente en el resultado de la próxima elección, teniendo en cuenta que la diferencia, por ejemplo, con nuestra propuesta electoral, no fue tan grande. Hay muchos factores que hacen que este marco electoral tan particular esté influyendo para que ellos pretendan sacar ventaja desfinanciándonos a nosotros y pretendiendo hacernos quedar mal o como poco previsores a la hora de que nuestra economía, que hoy se ve realmente complicada, haya sido por ese motivo.

Y a mí lo que me parece es que es perfectamente al revés: que si el gobierno de la provincia de Buenos Aires hubiese estado todo lo previsor que debió haber estado, nosotros tendríamos que haber tenido los recursos al día, tendríamos que haber generado, por ejemplo, en IOMA algo tan importante, no solo por el hecho de que nos paguen lo que se debe en tiempo y forma, sino también porque hay que aumentar unos nomencladores que no tienen sentido a la hora de recibir un dinero por una prestación que damos que es irrisorio. Entonces me parece que hay muchos detalles que también demuestran una falta de, por lo pronto, buena intención a la hora de gestionar y que eso le dé el resultado económico que no estamos notando y que solamente se basa, en la provincia de Buenos Aires, en tener esta excelente relación con el gobierno nacional, que está permanentemente brindándole el acompañamiento que en algún momento no va a tener si el color nacional cambia. Y eso me parece que lo está poniendo nervioso al señor gobernador. Lo digo con el mayor de los respetos porque lo vemos de esa manera, y me parece que no estoy hablando mal de nadie, sino que me parece que es una realidad.