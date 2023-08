–¿Cómo avanza la campaña, pensando en las elecciones primarias, que prácticamente están a la vuelta de la esquina?

Desde el punto de vista local, trabajando duro. Como imaginarás, estar en la gestión y encima estar a cargo de la campaña no es sencillo. Es una cuestión de tiempos, de obligaciones compartidas, de tareas que se deben seguir realizando porque la gestión así lo indica, pero también pensando en esa campaña que, más allá de que uno pueda interpretar que el accionar municipal opera con eso, bueno, también hay otros factores donde también te tiene que ver involucrado, ¿no?, más allá de la gente que comparte la lista y de los demás colaboradores. Así que, desde ese punto de vista, bastante ajetreado el tema.

MIRÁ TAMBIÉN Rojas: se vienen las Fiestas Patronales de Carabelas

Y después, bueno, contento por cómo se está desarrollando en el orden local. Sabemos que nuestra competencia por ahí es un poco complicada, lo que significa La Cámpora y las circunstancias que han rodeado a todo el armado de hoy Unión por la Patria (UxP) hacen que por ahí se vean actitudes un poco más complicadas a la hora de la competencia electoral, con muy poco de cosas que son honestas, con mucho de utilización de las personas, con utilización de entidades en beneficio de una campaña electoral. Eso lo vemos del otro lado. Bueno, tenemos que competir contra eso.

Un gobierno de la provincia que, sin decir que nos deja de atender, se nota mucho la diferencia con los municipios de su propio color y específicamente con los referentes de su propio color en cada uno de los distritos. Acá la estructura se hace notar pasando por arriba, muchas veces, del techo del palacio municipal y cayendo en las puertas de alguna entidad que los nuclea. Eso es así. Pero, bueno, contentos en el orden local. Nosotros tenemos una competencia interna. Estamos acompañando “La Fuerza del Cambio” junto a Patricia Bullrich, y Horacio Rodríguez Larreta tiene su candidato también, una persona con la que nos llevamos bien, una actual concejal. Será una competencia leal desde todo punto de vista, no tengo ninguna duda, pero también es algo novedoso para nosotros porque no la habíamos tenido nunca: siempre habíamos llegado a un principio de acuerdo. Esta vuelta no se dio así, y tenemos que apuntar todos los cañones a poder ganar la interna. Y también a tener una buena performance en estas elecciones PASO, para después concretar la posibilidad, si así el vecino de Suipacha quiere, de continuar estos últimos cuatro años de mi gestión, ante la imposibilidad de poder ser electo a partir del año ’27.

MIRÁ TAMBIÉN Ralinqueo aseguró tener un plan estratégico de gobierno

–¿Qué características tiene la lista de concejales que lo acompaña?

Mirá, la verdad que es una lista muy linda la que hemos armado. Sobre catorce integrantes, diez son totalmente nuevos. Van por la reelección quien va por el primer lugar de la lista y quien va en tercer lugar; va por la reelección la consejera escolar. Y uno de los integrantes de la lista del Consejo Escolar anterior ocupa el segundo lugar en el Concejo Deliberante ahora: es el único con más experiencia con respecto a lo que es hacer una campaña. Pero después, todas personas jóvenes, involucradas con la sociedad.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Nosotros tenemos algo muy, muy lindo que yo destaco constantemente: nosotros no les preguntamos de qué procedencia son, qué ideología tienen. Nosotros lo que les decimos es que se fijen en lo que estamos haciendo y que ellos, sin cambiar nada de lo que hacen habitualmente, si les gusta, se incorporen con nosotros a seguir promoviendo esto de trabajar por nuestra ciudad. Y con esa premisa estamos armando, elección tras elección, listas totalmente nuevas, con personas a las que, insisto, les gusta otra forma de ser, sin ningún tipo de compromiso ideológico, sólo el de pensar en lo mejor para Suipacha. Después, por supuesto, saben a qué respondemos en el orden nacional y en el orden provincial, y por supuesto también nos acompañan desde ese lugar. Pero insisto: una muy linda lista. Orgulloso de ella. Con docentes, con profesionales, con empleados, con bomberos; la verdad que hemos apuntado a varios aspectos de nuestra sociedad como para que puedan involucrarse en esta lista y darle este servicio a la gente, que yo lo tomo como eso. Nos ponemos a disposición de ellos para seguir trabajando por esta ciudad.

–En caso de renovar mandato ¿cuáles serán los ejes fundamentales de estos últimos cuatro años de su gestión? ¿En qué se enfocará?

Mirá, nosotros, que empezamos en el año 2016, siempre pensamos, no en el corto plazo, en buscar la solución inmediata para una problemática que obviamente existía. Yo quiero recordar que nosotros veníamos de 24 años de gestión consecutiva de la misma persona. Eso llevó a un estancamiento muy grande de nuestra localidad, y a prácticas con las que todavía hoy nos está costando terminar, desde ese tan largo período de tiempo en el que pasar por la Municipalidad era casi pasar por la casa de alguien y que la familia de alguien era la que te atendiera, y donde soluciones hubo pocas. Así que, en ese sentido, todo lo que hemos hecho lo hemos hecho pensado mucho tiempo más hacia adelante, ¿no? Con obras públicas que estaban paradas y se pudieron concretar, con un cambio en las distintas estructuras donde, por ejemplo, secretarías que no existían, como la de Seguridad o la de Producción, hoy están; la de Deporte era simplemente una dirección, la de Cultura lo mismo. Y así, trabajando de esa manera, nos fuimos afianzando en esto y generando confianza en la gente.

¿Qué es lo que resta? Pensar más hacia adelante, no solamente hasta el año ’27 que sería mi próximo mandato, sino hacia más adelante, también en cosas que tienen que ver con la salud primordialmente, esencialmente. Nosotros tenemos un hospital que es municipal, y como tal, se nota la diferencia en la atención, desde el punto de vista de los recursos que recibimos, con los que tienen un hospital de la Provincia de Buenos Aires, pero eso no significa que nos quedemos de brazos cruzados. La problemática de la salud es muy grande y estamos apuntando a generar nuevas salas edilicias en el mismo predio del hospital, más atención, dotarlo de más tecnología. Nosotros contamos con un tomógrafo, contamos con un ecógrafo, con mamógrafo. O sea, para lo que es Suipacha... Yo lo hablo con otros intendentes: a todos les llama la atención cómo podemos nosotros solventar todas esas cosas, tal vez con el poco uso que esto tiene. Pero para nosotros es una tranquilidad brindar ese tipo de servicios. Y después, bueno, confío mucho en el gran personal que la salud tiene, en las personas que se dedican día a día, que lo demostraron muy bien con la pandemia que tuvimos que soportar, donde, no es lindo hablar de estas cosas, pero estadísticamente no nos ha ido tan mal, por el tipo de gestión que hicimos durante ella, incluso, más de una vez, no estando de acuerdo, y hasta discutiendo con el gobierno por decisiones que el gobierno tomaba, que no encajaban en nuestra idiosincrasia. Y nosotros por ahí aceptábamos, pero por ahí también modificábamos a nuestro sentir, digamos, porque sabemos cómo es la problemática en nuestra localidad.

Después, seguir invirtiendo en obra pública, seguir pensando en mejorar los caminos rurales, las calles suburbanas, las tareas que se realizan desde el punto de vista educativo con la atención permanente y el uso constante del Fondo Educativo dentro de una programación que depende de la necesidad de cada una de las autoridades escolares. Hablar de lo que tiene que ver con el ambiente: hemos generado una nueva ordenanza que ya está pronta a salir, que tiene que ver con el arbolado público, para conseguir un ámbito verde mucho mejor que el que hoy tenemos. Seguir mejorando desde el punto de vista de la atención, desde lo tecnológico: acabo de venir de nuestro NIDO, que es el centro de atención social que creamos nosotros porque no existía, era solo una oficina dentro de la Municipalidad. Hoy en él se desarrollan muchas actividades desde ese ámbito, atendiendo a la gente, tratando de resolver problemas que tienen que ver con lo habitacional, con lo que tiene que ver con terrenos.

Digo, estamos tratando de abarcar todos esos temas que son los que nos van a llevar seguramente a generar cuatro años de mejor actividad, siempre pensando en el vecino, en lo que a ellos les tiene que llegar para vivir mucho más cómodos en esta querida ciudad.

–Por último, intendente, lo consulto por la fórmula a nivel provincial que acompaña a Patricia Bullrich: Néstor Grindetti–Miguel Fernández. Dos jefes comunales, compañeros suyos. ¿Qué análisis hace de esta dupla? Imagino que está satisfecho de que la integren dos intendentes.

Por supuesto, sí. Tengo el gusto de conocer a los dos. Los dos asumieron conmigo en aquel año 2015. Sé de la capacidad de Néstor Grindetti, que viene de hacer una tarea importante en el gobierno de la ciudad (de Lanús), desde lo económico, desde lo financiero; entonces, sé cómo va a encarar ese tema para la provincia de Buenos Aires, con la experiencia que tiene. Pero también sé de la dedicación y del esfuerzo que puso para levantar un municipio de otro color político durante tantos años y con una problemática tan dura como es la del conurbano en general, representada en ese municipio tan difícil que es el de Lanús, y que le ha dado tan buenos resultados. Entonces me parece que esa experiencia es totalmente válida y necesaria para conducir los destinos de la provincia de Buenos Aires.

Y si a eso se le suma un compañero de fórmula que también tengo el gusto de conocer, porque aparte es de la Unión Cívica Radical y con él conformamos el Foro de Intendentes, y con él vamos a pelear juntos por las necesidades que tienen los distritos del interior de la provincia, si a eso se le suma su capacidad, todo esto es mucho mejor.

Yo creo que es la fórmula indicada. Tuvimos la presentación de la lista el domingo pasado. Él estuvo presente, nos acompañó. También lo hizo Daniel Salvador, el exvicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Y entre ambos decíamos que no sabemos cuántas fórmulas integradas de esta manera pudo haber tenido la historia de la provincia de Buenos Aires, pero de que es la más completa, insisto, no cabe ninguna duda.

Esperemos que la gente nos dé el voto de confianza. Para que lo que ellos dicen, que es un eslogan, que es que al gobierno de la provincia de Buenos Aires van a llegar los intendentes, que desde los intendentes se va a generar toda esta llegada al vecino desde los municipios, que es el primer este escalón para resolver problemas, estamos fehacientemente compenetrados con eso. Si la gente comprende esto y nos acompaña, yo creo que la provincia de Buenos Aires va a tener un gran gobierno, que por primera vez esté conducido de una manera tan clara a la hora de saber qué es lo que pasa tanto en el interior como en el conurbano de la provincia de Buenos Aires.