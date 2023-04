Your browser doesn’t support HTML5 audio

–Intendente, quería comenzar dialogando sobre este comunicado que han enviado desde Juntos Suipacha, en el que apuntan a “referentes políticos que se incorporan a la conducción de instituciones locales de bien público con la finalidad de politizarlas”: un mensaje directo a La Cámpora a nivel local. ¿Qué ha sucedido y por qué han decidido emitir este comunicado tan fuerte?

Acá la realidad arranca con lo que significa pertenecer a una localidad chica, donde, evidentemente, nos conocemos todos y sabmoes de la vida de cada una de las instituciones, de quiénes componen esas comisiones directivas, qué finalidad tiene cada una de ellas. Y, por supuesto, todas pasan, en muchas ocasiones, a raíz de algún acontecimiento, pasan por la órbita municipal, para que exista un acompañamiento institucional desde este municipio. Ahora, eso es muy distinto de que nosotros nos aprovechemos políticamente de la situación desde el punto de vista partidario. Nuestra tarea, desde que asumimos la conducción, fue acompañar a todas aquellas instituciones que necesitaban ese tipo de apoyo, más allá de los colores políticos que identifiquen a sus dirigentes. Pero nunca el aprovechamiento de cada una de ellas para politizarlas y para generar un beneficio político, sobre todo en un año electoral como éste. Y esto es lo que nosotros estamos notando que sucede con algunas entidades de nuestra localidad. Personas que, por supuesto, con el respeto que me merecen, tienen su ideología y tienen derecho a expresarla y a trabajar con ellas para que en una elección su espacio político sea lo que gobierne este municipio de cara a lo que se viene. Pero de ahí a ocupar lugares, a llevar la política partidaria ahí adentro, dejando de lado todo el esfuerzo que se ha hecho durante años por parte de vecinos que, más allá de que tengan también una ideología, nunca la expresaron y nunca la pusieron al medio para que la finalidad de esa entidad lograra el éxito que debía lograr en pos de cambiar la vida de los socios, de la propia comunidad, en este caso de Suipacha, mediante alguna iniciativa que se puede dar según la actividad que esa entidad realice. Eso nosotros no lo vemos bien para nada y lo expresamos, porque se están manejando de una manera muy evidente.

–¿on referentes políticos que responden a La Cámpora?

Totalmente. Han intervenido en estas entidades con esa finalidad. Y esto nos lo hace saber la misma gente que, indignada, tiene que dejar su lugar en esas comisiones para que asuman ellos. Y seguramente en un paso legal desde el punto de vista de una reglamentación interna que le permite incorporar nueva gente, de un estatuto que cada entidad tiene. Acá no hay nada ilegal. Lo que sí está claro es la intencionalidad con la que lo hacen. En ese sentido, nosotros rechazamos esa situación. Y acá en Suipacha se está haciendo muy evidente. Es por eso que emitimos ese comunicado, de parte de un espacio que está convencido de que no va a realizar nunca un acto de similares características, incluso siendo hoy el Poder Ejecutivo y sabiendo que en muchas oportunidades tenemos que ir detrás de aquellas entidades para acompañarlas en algo. Nosotros lo hacemos sin interesarnos ningún tipo de finalidad política, como sí lo hacen ellos. Se han realizado reuniones dentro de ellas, dentro de los locales, con la presencia de funcionarios de nivel provincial, de nivel nacional, con el espacio político al cual pertenecen muy muy marcado, para generar beneficios políticos.

–¿Los concejales del Frente de Todos (FdT) a nivel local tampoco se han manifestado con respecto a esta situación?

No, no, yo, la verdad, no he visto ninguna respuesta pública al respecto, ni como espacio político, ni tampoco han hecho mención en las sesiones del Concejo que se han producido después de nosotros haber emitido ese comunicado. Si se ofenden, y tienen el derecho a hacerlo, bueno, tendrán que explicar por qué lo hacen. No a nosotros particularmente, sino a aquellas personas que tuvieron que dejar de colaborar porque se sintieron avasalladas políticamente por un espacio político en una entidad en la que durante años estuvieron trabajando de otra manera.

–Ahora lo llevo al ámbito de la gestión municipal. Me gustaría conocer cómo avanza el gobierno local en base a las diferentes gestiones que están realizando con Provincia. ¿Cómo avanza, en este año económicamente tan delicado para los bonaerenses?

Es lo que vos decís. Este año va a ser muy, muy complicado. La inflación nos agobia, los gastos fijos siguen aumentando. La estructura municipal tiene que pensar muy bien qué es lo que hacer antes de dar algún paso. Pero, con respecto a las obras y a esta relación que tenemos con la Provincia, ya estamos empezando a recibir algún recurso del Fondo de Seguridad, como todos los municipios, para lo cual tenemos ya apuntado comprar algún vehículo para la Policía Comunal, comprar más cámaras para seguir colocando, para seguir ampliando la estructura de monitoreo que nosotros tenemos, seguir invirtiendo en la mejora de los edificios que son de la Policía, en este trabajo que nosotros hacemos y sin mezclar ningún tipo de ideología, teniendo en cuenta lo que hablábamos recién, sabiendo que el Estado es uno solo y que si la Provincia no aporta lo que corresponde ahí tenemos que estar nosotros, porque en definitiva el beneficio es para nuestro vecino. En ese sentido estamos terminando de proyectar el uso de ese recurso. Y ya tenemos presentados los proyectos para que, con este nuevo envío de recursos dentro del programa Municipios a la Obra, vamos a generar más mejorado en las calles suburbanas, calles que son de tierra, un programa de bacheo intenso que hacemos año a año también para mejorar las cuadras de asfalto de nuestro casco urbano, y específicamente apuntar a mejorar la calidad edilicia de un centro de atención primaria que tenemos en General Rivas, una localidad de nuestro partido. Para eso ya tenemos los proyectos presentados y estamos esperando que empiecen a llegar los recursos, armando las licitaciones correspondientes para que la plata rinda, porque ya sabemos que lo que va a venir por ahí no va a alcanzar y ahí es donde las diferencias las tiene que poner el municipio.

–Y en un área tan importante como la salud, usted estuvo recorriendo el hospital municipal y en este caso están trabajando en la mejora del quirófano.

Exactamente, sí. Hacía falta revisar esa obra. Todo lo que tenga que ver con lo sanitariamente correcto, en un ámbito tan importante como es la sala de cirugía, era necesario hacerlo. Hemos implementado una mejora en la estructura edilicia con la colocación de algunas piletas de acero inoxidable, revocar de otra manera, poner cerámica. Estamos hablando de un hospital que ya tiene sus años y que tenemos que ir mejorándolo constantemente, en este ‍caso, en un ámbito tan importante como el de la cirugía. De la misma manera, pensando ya en alguna ampliación que vamos a hacer seguramente. Veremos que podamos empezar este año y si no, bueno, será parte del programa de obras para una futura gestión de gobierno que vamos a proponernos realizar y poner a consideración del electorado.

La salud, con la finalización del centro de atención primaria que el gobierno de la provincia de Buenos Aires está construyendo en Suipacha, ya dotándolo de los profesionales correspondientes. La verdad que el ámbito de la salud es importante y pretendemos darle otra imagen. Y, bueno, por supuesto, conviviendo con la problemática, desde lo salarial hasta lo que significa hoy mantener todo el sistema de insumos y de elementos técnicos, que cada vez se pone más complicado debido a esta inflación que nos agobia.

–Por lo que comenta, sus intenciones de presentarse y de pelear por un nuevo mandato están más firmes que nunca.

Por supuesto. Yo estoy realmente con muchas ganas de presentarme el último período que me toca, respetando que éste sea el último, eso sí. Estoy en esta posición a raíz del cambio de una ley que yo creo que debió haber tenido ese cambio porque había nacido con un error. No se podía aceptar como primer período de gobierno el mismo en que se sancionó la ley, esto de no más de dos períodos consecutivos. De hecho, también tenía algún otro error y de esa manera se permitió que alguno hiciera alguna trampita y renunciando pudiera presentarse otra vez, como ha pasado. Entonces, esta modificación hace que se termine con ese error, pero a su vez que se haga lo que se debió haber hecho desde un principio: que el primer período no era el del momento de la sanción de la ley, sino el próximo inmediato. Y de esta manera me permitiría a mí volver a presentarme, cosa que hago. Más allá de algunas cuestiones internas que después tengamos que definir, yo creo que el PRO, con aspiraciones lógicas, no va a promover, seguramente, alguna elección interna acá en el orden local. Nos sentaremos a dialogar como siempre, como lo hemos hecho de 2013 a la fecha, ganando elecciones siempre en el marco de una unidad que Cambiemos en su momento, Juntos por el Cambio ahora, está llevando a la práctica acá en nuestra localidad. Y bueno, de ahí ver qué es lo que pasa. Si la gente nos da ese voto de confianza, seguiremos trabajando cuatro años más. Y ahí, seguir avanzando en todas estas propuestas que tenemos pensadas, hablando, sobre todo, de un Suipacha que va más allá de los próximos cuatro años, que es lo que todos queremos.