Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Alejandro Acerbo.

Alejandro Acerbo

Días atrás el municipio firmó un acuerdo clave con la provincia de Buenos Aires que permitirá ver potenciada la industria local. ¿Cuáles son los principales detalles de este convenio?

Es muy importante para nosotros porque estamos relanzado nuestro parque industrial. Es un sector dinámico de nuestra ciudad que empezó con una reorganización de lotes, porque teníamos todo el parque ocupado y algunos lotes con empresas que ya no estaban. En un sector nos faltaba una parte de infraestructura.

Cuando estuvo Augusto Costa (ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires), una de las cosas que le planteamos fue la posibilidad de dotar de infraestructura, sobre todo respecto al pavimento que nos faltaba en la parte interna del parque. Nos comentó de un programa que se llama Arriba Parques, y después empezaron los procesos de gestión, documentación y demás.

La buena noticia es que el otro día en el Ministerio con Augusto firmamos el convenio donde la Provincia pone 28.000.000, el Municipio 3.000.000 y pico, un convenio de más de 30.000.000 de pesos, para hacer la parte que nos falta de pavimento y cordón cuneta. Con eso estaríamos terminando casi la totalidad de la infraestructura del parque que también tiene alumbrado público y demás.

Hay dos o tres empresas que se estarían instalando. Una que tiene que ver con un polo textil. Tenemos una cooperativa que trabaja para Mimo hace cinco años. Se le ha otorgado un terreno. También hay una panificadora. Y en la otra parte de servicios estamos intentando reordenar los talleres pesados. En el interior es muy común que a veces los talleres de maquinaria pesada estén en el casco urbano y eso provoca inconvenientes a vecinos. También estamos asgnando este reordenamiento de lotes a ese tipo de servicios. Estamos contentos con la posibilidad que tenemos de dotar de infraestructura al parque para ir dando mejores posibilidad para radicación.

Usted destacó la celeridad con la que Augusto Costa abordó la gestión.

Creo que tardamos 90 días, no más. La verdad que fue rapidísimo. Es un monto importante para un distrito como el nuestro. Hoy es fundamental que los parques tengan infraestructura para mejorar los servicios. La verdad que le agradecemos enormemente.

También hemos tenido distintas gestiones con el Ministerio y siempre respondieron con la celeridad, la seriedad y la responsabilidad que lo caracteriza.

¿Cuál es la clave del Frente de Todos para volver al triunfo en el 2023?

El Frente de Todos es muy amplio. En este momento creo que hay un gran debate de ideas internas, de distintos sectores, todas con algún grado de razonabilidad. Lo que hay de tratar es de confluir en un objetivo común con medidas comunes que se puedan lograr. Lo que creo que nos falta es diálogo. Mayor diálogo entre todos los sectores. Dialogar, dialogar, dialogar.

Lo que tenemos que entender es que la oposición argentina es el manejo de la economía en forma liberal. Nosotros no podemos darnos el lujo de que triunfe la derecha en la Argentina. Me parece que ese es el punto límite en que todos nos tenemos que poner de acuerdo en el camino a seguir.

En el Frente de Todos el objetivo es que el estado debe intervenir en la economía del mercado, el mercado por sí solo no resuelve los problemas de la mayoría de la sociedad. Puede resolver el de una minoría.

"Si el Frente de Todos no recapacita, no entabla diálogo, ya sabemos cuál es el destino que va a tener la población"

Hay un ejemplo de una política pública que no haría la oposición liberal, porque ya estuvo en el gobierno los cuatro años anteriores al nuestro, que es el Procrear. El Procrear funcionó hasta el 2015. En una ciudad como la nuestra, debe haber más de 200 familias que van a tener la oportunidad de tener su casa a partir de una política pública, de un crédito a tasa cero y que está ajustado por el índice de variación salarial, sabiendo que a cada vecino nunca le va a asfixiar la cuota del crédito.

Ese es un ejemplo claro, otro es Conectar Igualdad. Y así te podría dar un sinnúmero de políticas públicas que tiene que ver con un gobierno donde el estado es un actor importante dentro de la economía. Cosa contrario pasa en la oposición. Toda la oposición tiene que ver con la derecha porque cualquiera, Milei, Macri o Larreta, tienen una mirada distinta porque ya lo dijeron, ya sucedió.

Si el Frente de Todos no recapacita, no entabla diálogo, no busca un punto intermedio, ya sabemos cuál es el destino que va a tener la población