Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Nelson Sombra.

Nelson Sombra

Recientemente se reunió con funcionarios provinciales específicamente con el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Leo Nardini, para planificar obras para la ciudad de Azul. ¿Es necesario pensar en un plan integral de crecimiento para la ciudad? En otra entrevista que hemos tenido, usted señaló que Azul “está estancada”.

Sí, exactamente, y lamentablemente sigue de la misma manera. Nosotros tenemos una caracterización de la realidad de nuestro distrito como azuleños, y es lamentable que a lo largo del tiempo tengamos la misma caracterización. Tenemos un distrito que hace casi 50 años que tiene la misma cantidad de habitantes. Tenemos un problema, claramente.

Cuando uno ve distritos aledaños, como Olavarría, como Tandil, que han tenido un desarrollo, un despegue, una visión de futuro, Azul lejos está de estar en esa instancia. Lo que vemos que en las gestiones no se abordan temas de fondo, temas estructurales, que inevitablemente hay que abordarlos para poder tener una perspectiva de futuro y de crecimiento y de desarrollo.

"Azul no tiene un horizonte claro hacia dónde o en qué punto se quiere desarrollar"

Nosotros vivimos en un distrito que no ha logrado definir su perfil de ciudad. No tiene un horizonte claro hacia dónde o en qué punto se quiere desarrollar. Uno habla de Olavarría, es claramente industrial, uno habla de Tandil, es claramente turístico, Azul todavía no ha encontrado ese rumbo que nos permita, más allá de los matices, de las diferencias, empezar un camino de desarrollo.

¿Cuáles son, según su visión, los principales temas a abordar en el distrito?

La agenda que estamos trabajando ahora es una agenda postergada. Nosotros venimos planteando esta situación desde el 2016, el 2017, cuando tuvimos la posibilidad de ingresar como concejales y teníamos que definir un plan estratégico, teníamos que tener una visión en conjunto, más allá de los matices, de cara a la sociedad, para poder enderezar un barco que claramente está a la deriva.

Y esta gestión del intendente (Hernán) Bertellys, con sus pasos saltimbanquis de filosofías políticas de una a otra con el pretexto de que era por el bien de la ciudadanía, la verdad que no ha manifestado ni siquiera un punto de consenso para poder desarrollar mínimamente los primeros esbozos de una ciudad que nos integre, una ciudad que logre cambiar esta oferta y demanda que está sumamente agotada por este análisis, por esta ecuación de que es la misma cantidad de habitantes desde hace tanto tiempo.

No se visibiliza una política para las juventudes. Es una ciudad donde los jóvenes se quedan hasta los 18 años y con más del 25% de adultos mayores. Hay una generación que nuestro distrito expulsa, no la contiene ni desde lo laboral ni siquiera desde lo socio cultural. Como espacio de contención de jóvenes está lejísimos.

Y esa agenda que venía postergada en principio porque no teníamos acceso a las políticas nacionales ni provinciales porque había un gobierno, de Macri y Vidal, que se encargó de desmembrar el Estado y que tenga preponderancia el mercado, y después cuando asumimos en el 2019 a nivel nacional y provincial nos abordó una pandemia que claramente llevó la energía y la urgencia hacia otro rumbo.

Hoy por suerte estamos en un camino de salida de esa situación crítica que tuvo el mundo. Entonces empezamos a abordar temas que quedaron postergados. La reunión con el ministro Leo Nardini y también con el subsecretario de Recursos Hídricas, Guillermo Jelinski, fue en ese sentido, en buscar las herramientas, en buscar las plataformas para que una ciudad se desarrolle más allá de las cuestiones partidarias que se vayan suscitando a lo largo del tiempo.

Necesitamos una matriz de desarrollo. El tema de la energía para nosotros es clave: sin energía no hay desarrollo. En Azul tenemos un déficit energético que viene desde hace muchísimo tiempo. No hay posibilidad de que una PyME o una industria se puedan radicar en Azul porque no tenemos capacidad de abastecimiento energético. El que quiera instalarse en Azul tiene que hacer una inversión millonaria para abastecerse de la energía que va a consumir.

Cuando recorre el territorio y entra en contacto con los vecinos, ¿cuáles son las principales necesidades o los principales reclamos que le hacen?

Trabajo. Fundamentalmente trabajo. Esta ciudad tiene 8.000 empleados públicos aproximadamente. La mitad de la población tiene trabajo y la otra mitad no. Hay una mitad que trabaja para la otra. Esa es la salida laboral en Azul. Una ciudad que no tiene industria, que no tiene un perfil de ciudad.

Tenemos una ciudad que tiene medio millón de hectáreas de campo y no tenemos por ejemplo una fábrica que produzca galletitas de cereal, alimento para perros, cuestiones muy sencillas y muy básicas que claramente es ponerle un valor agregado a la materia prima y de esa manera identificar y lograr un perfil de ciudad que inmediatamente podría tener una oportunidad laboral para tantos jóvenes que se quieren ir.

No tenemos un mercado frutihortícola en el centro de la provincia de Buenos Aires, y vamos a comprar la lechuga a 300 kilómetros. Cosas de locos. Tenemos una producción láctea enorme pero toda esa producción la compra La Serenísima, la lleva a Buenos Aires y te lo vuelve a vender a vos. Faltan un montón de cuestiones.

Para todo eso se necesita atacar los problemas de raíz y la cuestión energética es fundamental para nosotros. El reclamo fundamental, puntual y esencial, no de ahora, desde hace 50 años, es la falta de trabajo y de posibilidades que tiene un distrito como el nuestro.

En dos o tres palabras, ¿cómo califica la gestión del intendente?

Yo creo que la gestión de esta administración es negativa, es de baja calidad, porque lo que uno ve es que han logrado estrategias políticas para mantenerse en el poder pero no para transformar algo. Es un modo de supervivencia política porque la voluntad de transformación no la hemos visto