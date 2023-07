Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230731 Ricardo Alessandro

–Me gustaría conocer cómo avanza la campaña en la ciudad, teniendo en cuenta que ha decidido volver a presentarse para la intendencia.

Bien, avanza bien la campaña. Con mucha tranquilidad, con mucho entusiasmo y, lo que es muy llamativo, con una cantidad de chicos jóvenes que están participando, doblando boletas y participando en el Partido Justicialista. Yo te puedo decir que en mis muchos años de militancia desde el ’73 a la fecha nunca he visto semejante cantidad de gente participando y doblando boletas y tratando de colaborar para que se repartan las boletas y para que la cosa funcione de la mejor manera posible.

MIRÁ TAMBIÉN Menéndez dijo que Massa es uno de los mayores especialistas que tiene el peronismo en el conocimiento del Estado

–¿Y a qué piensa que se debe este fenómeno?

No sé, yo supongo que puede ser, primero, que el gobierno municipal ha dado muestras de tener mucho entusiasmo de seguir trabajando, de tener ganas de que la gente participe. Ha hecho participar mucha gente. Y de un Ejecutivo fuerte, un ejecutivo fuerte que colabora, que no es solamente una persona sino que hay conductores, pero hay también gente que colabora permanentemente todos los días para que la cosa salga bien. Así que me parece que es importante. Es llamativa la cantidad de gente. Te puedo asegurar que nos llama la atención a todos. Ayer no cabía un alma en el Partido, y eso que es grande. Ayer se doblaron más de 10.000 boletas, así que imaginate. Doblar 10.000 boletas realmente es un récord de récords, porque llegaron las boletas y enseguida se doblaron.

–¿Qué lo ha motivado a volver a presentarse para revalidar mandato en la ciudad?

Que tengo ganas de seguir trabajando. Con mis 71 años, tengo ganas de seguir trabajando y dar todo por este pueblo querido, que siempre me ha gratificado y me ha tratado tan bien. En este último mandato tengo ganas de seguir trabajando y la gente que me acompaña realmente me da un empuje importante, y yo quiero colaborar con ellos y quiero tratar de sacar las obras que faltan, que son dos o tres obras de importancia que queremos sacarlas, si es posible, con la ayuda inestimable de Axel (Kicillof) en la Provincia, que realmente para nosotros ha sido un salvavidas que nos ayuda todos los días y está todos los días colaborando con nosotros.

–En términos locales ¿cómo puede definir a la boleta que lo acompaña, tanto de concejales como de consejeros escolares?

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Es muy buena. Desde este quinto mandato nunca hemos tenido una lista de concejales y de consejeros escolares tan buena como ésta. Vos sabés que realmente no hay nada para decir de ninguno. Realmente las listas por ahí se emparchan y se pone gente que a lo mejor no está acorde a las circunstancias; bueno, en esta lista cada uno es mejor que el otro. Realmente se han superado, tienen ganas de trabajar, empujan, quieren salir al aire a hablar y realmente a mostrar las cosas y a mostrar sus proyectos que realmente creo que son importantes.

–Y gente joven también.

Toda gente joven. Hay un semicerio de gente que ojalá continúe, ojalá no se aburra, ojalá que la situación nos trate bien. Porque no te olvides de que tenemos una cabeza de lista que a lo mejor no reúne las condiciones, o a lo mejor algunos la cuestionan, pero nosotros vamos a votar lista completa. Vamos a votar lista completa con (Sergio) Massa a la cabeza y realmente esperemos que los resultados sean los que esperamos.

–Usted mencionaba que quizás la figura de Massa despierta ciertos resquemores. A nivel nacional ¿cómo se imagina el panorama en las PASO?

Mirá, yo creo que Massa viene creciendo, viene creciendo día a día. Y a través de los yerros de la oposición, que son muchos, Massa sigue creciendo, y tiene oficio. Lo que pasa es que hay una situación que es la que estamos viendo todos: que a la gente la plata no le alcanza ni para comprar ya un kilo de carne. Y no es la gente que no trabaja, sino que es la que trabaja la que está sufriendo estos verdaderos avatares de la inflación. Es decir que ese puede ser un factor determinante. Esperemos que en este poco tiempo podamos torcer los destinos de lo que está pasando y que podamos mejorar. Pero los alicientes no son buenos.

–Y a nivel provincial ¿confían que Kicillof revalide mandato?

Yo confío en Kicillof. Todo lo que le ha cambiado la vida a este pueblo, lo ha cambiado Kicillof. Kicillof es un gobernante de lujo: un gobernante incuestionable, un gobernante digno, un gobernante honesto. Tiene todas las cualidades y no es cuestionado por nadie. Lo que sí me preocupa es que la boleta es muy larga. Tenemos los parlamentarios del Parlasur y es una boleta de ocho cuerpos. Hay gente que realmente no conocemos nosotros, los militantes no la conocen. Hay que explicarles a los militantes, hay que llevar la boleta casa por casa, hay que explicarle al vecino qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que queremos hacer. Encabezados por Massa, por Kicillof y por quien te habla en este momento, conjuntamente con Camilo y con los otros militantes de nuestro partido.