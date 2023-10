Your browser doesn’t support HTML5 audio

20231005 Clarisa Armando

–Anteayer Luis Petri, candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich, visitó la ciudad como muestra de apoyo a los referentes locales. ¿Qué balance puede hacer esta jornada, en la que también se reunieron con vecinos y vecinas a escuchar las inquietudes?

La verdad es que estuvo muy, muy linda la visita, porque antes de reunirnos con los vecinos estuvimos reunidos con referentes del sector productivo de nuestra ciudad vinculados al turismo, asociaciones de las diferentes localidades que componen el distrito de Villa Gesell y también diferentes representantes de la gastronomía y la hotelería de la ciudad, planteándole un poco las necesidades que tiene nuestro distrito, pensando en, como vamos a llegar al gobierno a partir del 10 de diciembre de este año, gestionar. Porque hay cuestiones que tienen que gestionarse a nivel nacional y provincial, como por ejemplo es la generación de energía para nuestra ciudad. Nosotros necesitamos fuertemente trabajar en la obra de repotenciación, en la llegada del gas hacia las localidades del sur. Pero además, planteándole la necesidad de posicionar turísticamente a nuestra ciudad, que lo estamos necesitando. Nuestra ciudad solo tiene actividad turística dos meses y medio al año, y como Luis viene de una provincia donde ha desafiado y se ha posicionado turísticamente de manera excepcional para todo el año, conversamos sobre nuestro proyecto para turismo, sobre las experiencias que Luis tiene y sobre lo que los vecinos aportaban también como ideas.

–¿Cuáles son las inquietudes que más se escuchan por parte de los vecinos, Clarisa?

En este momento nosotros estamos atravesando, todos sabemos, el problema del mal funcionamiento de nuestro hospital, de nuestro único servicio de salud. Pero además han aumentado los delitos en nuestra ciudad: delitos de forma violenta, que no existían en estos últimos años, a mano armada, en negocios, a cualquier hora del día. Y eso nos preocupa a los que la habitamos y preocupa también, para quienes trabajan del turismo, pensar que esto se puede agravar cuando aumente la cantidad de turistas. Entonces nosotros estamos trabajando en un plan de seguridad que realmente ponga en orden nuestra ciudad: que se controlen los ingresos, que realmente tenga más cámaras de seguridad, más presencia coordinada de la Secretaría de Seguridad junto a la Policía de la provincia de Buenos Aires, para combatir rápidamente al delincuente y que podamos nosotros como vecinos seguir teniendo la tranquilidad que teníamos en ciudades como esta donde realmente se vivía de otra manera.

Estamos en un momento clave para nuestra ciudad. Los vecinos se preocupan pensando que podemos sufrir cuatro años más de este modelo de gestión que nos ha llevado al deterioro como ciudad, como distrito, como punto turístico, y eso hace que haya aumentado aun más la participación ciudadana en este último tiempo en pos de vencer esto y que JxC gobierne a partir del 10 de diciembre.

–¿Nota usted que falta mayor coordinación entre el gobierno nacional, el provincial y el municipal para solucionar los problemas de los vecinos?

Yo creo que lo que falta es gestión del intendente. Porque a nuestra ciudad han llegado obras que no les solucionan los problemas a los vecinos. Los vecinos reclaman todo el tiempo por la mejora del hospital en que nosotros nos atendemos, y el dinero llegó para ampliar una segunda mano de un acceso e ingreso a la ciudad cuando era innecesario. Quedará bonito, sí, pero era innecesario. Nuestro acceso no colapsa en verano, lamentablemente. Por eso hablo de una falta de gestión; de exigirles a la Provincia y a la Nación, cuando envíen obras, que esas obras tengan que ver con las necesidades de nuestra ciudad.

Por eso nosotros sabemos que Néstor Grindetti va a hacer una excelente gestión como gobernador de la provincia de Buenos Aires: porque sabe lo que es administrar un municipio, porque está recorriendo toda la provincia, y porque cuando un intendente tiene la posibilidad de ser gobernador lo hace también desde la experiencia de intendente.

Situación que no ha vivido el gobernador Kicillof, por eso está tan lejos de la realidad de la provincia de Buenos Aires y sólo responde a quienes le responden ideológicamente. Hemos visto muchísimos casos en nuestra región de cómo discrimina el gobernador a las ciudades que no le responden políticamente o que no son de su color partidario. Eso se tiene que terminar. Por eso estamos seguros de que Néstor va a ser un excelente gobernador, va a ser un excelente administrador, va a ordenar las cuentas de la provincia; una provincia que siempre gastó más de lo que tiene y que siempre asignó mal los gastos. Una provincia que en educación ha sido deteriorada, que la seguridad ha sido deteriorada y que nosotros no vivimos en ciudades como las nuestras.

Nosotros tenemos un gobierno preparado para coordinar, y además un gobierno de mucha cercanía, donde realmente lo que necesitemos vamos a poder gestionarlo y no van a discriminar políticamente a ninguna ciudad por no tener el color partidario que va a tener la Provincia a partir del 10 de diciembre.

–Por último, Clarisa, y pensando estrictamente en el ámbito local, ¿cuáles son los ejes principales, cómo se delineará la campaña en este último tramo?

El próximo miércoles vamos a estar haciendo la presentación de nuestro plan de gobierno. Si bien hacemos un pantallazo general de todas las áreas del municipio, los ejes que más nos preocupan y nos ocupan son vinculados a la salud, a resolver el problema de nuestro hospital con un fortalecimiento de los centros de atención primaria, una mejora coordinada en la emergencia para que las ambulancias lleguen a tiempo, una recuperación realmente del staff de médicos, del plantel de médicos que se ha ido de nuestra ciudad, para tener la certeza de que vamos a tener en cada guardia los médicos que se necesitan; y un sistema modernizado de salud con historias clínicas digitalizadas, con un sistema de turnos a demanda y un sistema de turnos de especialidades digital, donde los geselinos encuentran una respuesta y la tranquilidad de que no van a tener que irse de la ciudad para ser atendidos.

Y después vamos a trabajar fuertemente, como te dije, en seguridad, y en la generación de empleo. Nosotros tenemos un desafío muy importante de volver a ser competitivos como ciudad al momento de que nos elijan para invertir. Por eso el equipo de Hacienda y Desarrollo trabajó en un plan de exenciones impositivas para que seamos atractivos a la inversión, desde un comercio a una inversión inmobiliaria de alto rango que genere trabajo todo el año. Porque eso va a estar acompañado de un plan de turismo, cultura y deportes que le va a generar a la ciudad un movimiento los 365 días del año, para ser una ciudad realmente activa, donde la inversión que se haga se pueda sostener, sea sustentable, que hoy no lo es. Porque hoy tenemos una ciudad que solo funciona dos meses y medio al año y no hay inversión que se pueda sostener solamente generando ingresos dos meses y medio al año. Por eso el desafío no solamente es la inversión, la generación de oportunidades, sino trabajar en esa agenda de turismo que recupere una actividad durante todo el año, recuperando también (anteayer se lo planteábamos a Luis Petri) la necesidad de que Provincia y Nación nos acompañen con la reapertura verdadera del aeropuerto. Y con una promoción turística a nivel país, para la que nos tiene que acompañar Nación, pero además una promoción turística que va a estar trabajada sobre un observatorio a nivel local, donde nosotros vamos a plantear realmente la investigación de quiénes nos visitan, por qué nos eligen, de cuáles son las ciudades a las que más les gusta venir en Villa Gesell y todo el distrito (Mar de las Pampas, Mar Azul y Las Gaviotas), para después hacer una promoción direccionada y hacer un buen uso del recurso económico; no despilfarrar la plata de todos los geselinos, que realmente hoy estamos pagando las consecuencias.