El periodista Horacio Castelli escribió una nota de opinión en la cual fue muy duro con el precandidato a intendente de Juntos, Martín Migueles.

En el artículo al que tuvo acceso este medio, el comunicador acusó a Migueles -entre otras cuestiones- de dejar “a la Usina en situación de quebranto”.

A continuación, el texto completo:

El pre candidato a intendente de Juntos por el Cambio, miente una vez más, cuando dice que hay una campaña sucia contra su persona. Martín Migueles dejó a la Usina en situación de quebranto.

Así lo indican los propios trabajadores a través de solicitadas, indicaron que Migueles entre el 2005 y 2012 aumenta la deuda de la UPC en más del 560%.

La Cuota capital, indicaban los trabajadores y el Secretariado del Sindicato de Luz y Fuerza, fue creada para el desarrollo eléctrico, pero fue utilizada por Migueles para otras inversiones que nada tenían que ver con el objetivo principal.

Y citan como ejemplo “tener una radio FM, que nadie escucha, un canal de televisión, con contenidos que nadie ve, un edificio para una Caja de Crédito que no presta dinero, se tuvo abierto un local de telefonía Celular, que nadie usó. 141 manzanas de tendido de fibra óptica para Triple Play, que no tiene servicio, la compra de Onus para Triple Play que nunca ingresaron en la UPC, y sin contar el “BOOM DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA GESTIÓN 2005-2012 (DE MARTÍN MIGUELES), como “por ejemplo la innecesaria reforma en el edificio de Servicios Sociales”.

¿Esto es campaña sucia? O son verdades inocultables sobre la incapacidad para conducir administrativamente una institución por parte de Martín Migueles.

Y es bueno hacerse algunas preguntas.

¿Alguien posee el servicio celular de la Usina? Se llamaba NUESTRO y se había realizado un convenio con Movistar.

¿Alguien logró un crédito… de la Caja de Crédito?

Y existe otra propuesta que está realizando por estos tiempos electorales Martín Migueles. La puesta en funcionamiento de una planta hormigonera en la Municipalidad si llega a ganar las elecciones.

Recordemos que la Usina Popular “Sebastián de María”, contaba con una planta hormigonera que no se pudo mantener en el tiempo, por la falta de capacidad de los distintos presidentes de la institución, incluido Martín Migueles, quien desmanejo durante” 7 años” la UPC.

Simplemente los antecedentes y las acciones pasadas, remarcan una pésima gestión como presidente de la Usina Popular Cooperativa “Sebastián de María”.

La administración de Martín Migueles, fue un absoluto fracaso. No es campaña sucia, es una realidad de una administración lamentable, que dejó en quebranto a la institución.

Así de lamentable es, como la actitud de quien intenta acusar a los comunicadores por informar sobre los fracasos de quien hoy se presenta como un salvador de no se sabe bien qué.

Los fracasos no son historias inventadas, son números, archivos y acciones que están a la mano de quien quiera informarse, solo se trata de hablar en serio.

Tal cual decía la solicitada anteriormente mencionada “Los trabajadores no participamos de esta fiesta, por lo tanto, no pensamos pagarla”. Migueles hágase cargo de la fiesta y no mienta más.