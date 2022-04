Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Matías Porta.

Una nueva y grave denuncia contra la Municipalidad de La Costa, en este caso por la entrega de mercadería del servicio alimentario escolar sin cadena de frío.

Así es. En el día de hoy hemos realizado la denuncia formal en la Dirección de Bromatología y en la Municipalidad de La Costa, como también lo hemos hecho ante el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, directamente al señor (Andrés) Larroque, al director del Servicio Alimentario Escolar dependiente del mismo Ministerio, y a todos los entes responsables en la cadena para informar lo que aconteció el 1ro de abril.

En el debut de la municipalización del servicio alimentario y de los comedores escolares por parte de la Municipalidad de La Costa, padres, escuelas y obviamente yo como presidente estuve recorriendo todos los establecimientos ese día, y nos encontramos con un traslado de mercadería totalmente viciado de irregularidades.

El vehículo no solamente no estaba habilitado por el Senasa ni por la Dirección de Transporte de Alimentos sino que además había una camioneta vieja, toda sucia, sin cúpula de frío, abierta en la caja trasera, con toda la mercadería tirada literalmente arriba de la caja. La carne, el pollo, carne picada y todo lo que tenía fresco bajo el rayo del sol, a la vista de todos, junto con la papa, con la calabaza que llegó en mal estado a las escuelas.

No se ha cumplido con ninguna de las normas establecidas ni por el Senasa ni por el Código Alimentario Argentino en esto de mantener en el caso de los cárnicos una refrigeración acorde, en vehículos aptos y habilitados por Sanidad y Salubridad, que sean de fácil limpieza.

"¿Qué calidad de mercadería está entregando el intendente Cardozo? ¿Está intoxicando con la carne que ha entregado a las escuelas?"

Es una gran decepción y además una gran incertidumbre porque ¿qué le estamos entregando a los chicos? El intendente (Cristian) Cardozo, ¿qué calidad de mercadería está entregando? ¿Está intoxicando con la carne que ha entregado a las escuelas? Peligra la salud de los chicos con la mercadería que han entregado. No tenemos que hacer la vista para otro lado.

Esto lo hemos denunciado, seguimos haciendo las denuncias pertinentes hasta que intervengan las autoridades como corresponde porque estamos hablando de escuelas públicas, de niños que asisten a ellas y que acceden al servicio alimentario escolar que no es ni más ni menos que más de 3500 chicos para el comedor. Hoy peligra el almuerzo porque no sabemos de qué procedencia es la carne ni en qué estado se encuentra porque ha sido entregada faltando a todas las normativas vigentes. Esto habla de una aberración a la alimentación de los chicos.

Hemos podido ver las fotos, los videos. Si ustedes no tomaban estos registros, ¿pasaba totalmente desapercibido?

Y lamentablemente, como sucede en general con el kirchnerismo y con La Cámpora, tienen un sistema de medios armados y comprados, donde la mayoría no publica ni hace eco de las denuncias que uno viene haciendo y eso da mucha pena.

Más allá de la afinidad política que cada uno pueda llegar a tener, estamos hablando de chicos que asisten a la escuela pública, que son niños, primer año, segundo año, de 7, 8, 9 años que asisten a los comedores y no les podemos estar entregando carne de dudosa procedencia, sin los controles bromatológicos, cuando la misma Municipalidad es la que le dice a los comerciantes que deben cumplimentar con todas normativas.

El mismo intendente es el que mandó a entregar, cortándole el frío a la carne bajo los rayos del sol con todos los padres mirando y denunciando esta situación igual que las escuelas.

De esta manera, debutó el traslado del servicio alimentario escolar de la Provincia al Municipio porque hay que recordar que fue una disposición provincial.

Esto fue una disposición desde la Provincia en convenio con la Municipalidad de La Costa en su primer día de debut. No hicieron más que demostrar la ineficiencia que tienen con respecto al servicio alimentario escolar: que no saben trabajar, no saben cómo se conforma una escuela, los recaudos que hay que tener y le han quitado esta responsabilidad al Consejo Escolar que venía funcionando muy bien para entregar todos estos productos en mal estado.

La incertidumbre de este lunes se mantiene firme, porque no se sabe qué va a pasar con la alimentación de estos chicos.

Gracias a Dios el Consejo Escolar ha dejado abastecida las escuelas para estos imprevistos. Pero esto puede llegar a durar hasta el día de hoy, mañana como mucho. Hoy hay escuelas que ya no tienen carne para poder cocinar. Hoy son 3500 chicos los que asisten a los comedores y 13.000 los que están con el desayuno. Recién a las 10 a.m. empezaron a entregar pan, cuando los chicos entran a las 8 a.m.

Se han largado a hacer un negocio con los comedores de los chicos, porque no es más ni menos que lo que están demostrando, sin importarles la salud de los que hoy asisten a las escuelas