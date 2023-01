Hace pocos días te contábamos sobre el acuciante problema de la inseguridad en Necochea, un distrito que gobierna Arturo Rojas.

En la entrevista que mantuvo con Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com), el concejal radical Alejandro Bidegain también se explayó sobre un problema que afecta particularmente a la ciudad: la desatención que recibe el turismo, tan importante para su prosperidad. Según el edil, Rojas degradó el área de turismo, que tenía un ente público-privado dedicado a su promoción, para convertirla en una mera dirección, y ahora no existe un impulso que ubique al partido en la agenda turística provincial y nacional.

MIRÁ TAMBIÉN Rojas: avanzan las obras de desagües pluviales en el distrito

Mirá la segunda parte de la entrevista:

–Cuando asumió, Rojas convocó a una especie de mesa de diálogo con distintos referentes de la oposición. ¿Esto se volvió a dar? ¿O es complicada la relación?

MIRÁ TAMBIÉN Así funciona el Centro de Monitoreo de Tres de Febrero

La mesa de diálogo fue simplemente un desayuno de trabajo. Estamos hablando de más de un año atrás. Ese día nos planteó los problemas que en el ejercicio 2022 iban a bajar al Concejo Deliberante, donde se necesitaban los acuerdos pertinentes para poder darles solución. Esto quedó en saco roto. El diálogo es casi nulo. Es difícil dialogar con alguien que nos hostiga permanentemente desde la prensa oficialista, ese círculo que ha hecho el intendente para hostigar a cualquier dirigente político de la oposición que quiera pararse con un proyecto superador. O incluso cuando hemos acompañado, en algunos casos, como es el del presupuesto municipal, donde nosotros, más allá de hacer las observaciones que corresponden hacerse, como oposición que somos, hemos acompañado, tanto en el ejercicio 2021 como en el 2022, porque es el instrumento político que necesita el intendente para gobernar. Ahora, no hay diálogo en los temas estructurales de Necochea, de fondo, como la planta de efluentes cloacales, el Casino, qué hacer para romper la estacionalidad en Necochea, que es un problema que nosotros planteamos cuando estábamos asumiendo.

El intendente ha disuelto el Ente Municipal de Turismo, el Emtur, que nucleaba no solamente al Estado municipal sino también a lo que tiene que ver con la agenda turística de Necochea. Hoy vemos una Necochea que sí, tiene un alto porcentaje de ocupación en la temporada estival; pero no tenemos mucho para ofrecer. Si yo te pregunto qué has escuchado de Necochea, publicitariamente o de la forma que te llegue, me vas a contestar que nada, porque Necochea no está en la agenda de la provincia de Buenos Aires ni muchísimo menos en la nacional. No hemos podido romper la estacionalidad en lo que tiene que ver con el turismo, pero además ni siquiera en temporada estival ofrecemos algo para más allá del turista habitual, que ya está absolutamente relacionado con la ciudad y que tiene domicilio acá. A los demás se nos hace muy difícil llegarles. Bueno, creemos que fue un gran error el cierre del Emtur y subsumirlo en una Dirección de Turismo. Necochea está fuera de la agenda provincial y nacional y cualquier amigo que nosotros tenemos afuera, si le preguntamos qué te puede atraer o qué te enterás de Necochea, nos va a decir que nada.

–Pensando ya en las elecciones, ¿cómo se prepara la UCR, que es un bloque fuerte, sólido en la ciudad? ¿Qué perspectivas tienen para los próximos comicios?

El radicalismo viene de un proceso virtuoso desde hace por lo menos dos años, en lo nacional y en lo provincial, y Necochea no está ajena a eso. Lo que tiene que ser fuerte en Necochea, para presentar un proyecto competitivo para este año que estamos empezando, es la coalición, no hablamos solamente del radicalismo. Hoy en día nos encontramos, sí, lo tengo que reconocer, en una oposición que está dispersa, atomizada y desarticulada. Todos los que tenemos algún tipo de responsabilidad partidaria o institucional tenemos que tener una mirada más amplia. Lo que proponemos desde el radicalismo, que obviamente vamos a tener un representante para que sea nuestro candidato a intendente, un hombre o una mujer que nos va a estar representando, es que tenemos que ir a una PASO con todos los sectores que tengan una visión en conjunto para ofrecer una candidatura competitiva para las elecciones generales de octubre. Para esto, lo que hay que hacer es dejar las vanidades de lado, dejar los egos de lado, que algunos pongan las barbas en remojo y sentarnos todos a una mesa de discusión, no solamente lo que es la coalición Juntos (que implica al radicalismo, al PRO y a la Coalición Cívica), sino algunos sectores que en Necochea representan al vecinalismo puro de hace muchísimos años, que tienen que dejar de tener una mirada sectaria y dogmática y ofrecer a Necochea una alternativa con denominadores comunes, que los tenemos, y sí competitiva. Lo contrario es absolutamente funcional a la reelección del intendente. Porque nos puede pasar lo que nos viene ocurriendo hace mucho tiempo: que la dispersión del voto haga que con poco margen el intendente pueda aspirar a un nuevo mandato. Tenemos la responsabilidad de ofrecerle a Necochea una alternativa superadora de cara al año 2023