Marcos Pisano, actual intendente del municipio de Bolívar, celebró su victoria en las elecciones, junto a Eduardo 'Bali' Bucca.

Pasadas las 21 horas, en el búnker de Unión por la Patria, agradecieron a sus militantes y reafirmaron su compromiso de "continuar impulsando el progreso en Bolívar", un objetivo que habían propuesto durante la campaña electoral.

Además, expresaron una fuerte postura respecto al dirigente de Juntos por el Cambio, Juan Carlos Morán, que quedó posicionado en segundo lugar. En tercer puesto, la candidata Patricia Unsain de La Libertad Avanza, y última Antonella Alesandrelli del Frente de Izquierda.

Pisano afirmó: "Para nosotros claramente empieza una nueva etapa. Hemos enterrado parte de la vieja política que volvió a poner en marcha prácticas que no aceptamos y que los bolivarenses han dicho nuevamente no, como en 2019 le dijeron que no al mismo dirigente y a todos sus colaboradores".

El intendente reelecto agradeció a los bolivarenses por su apoyo al progreso en Bolívar y lamentó que la opocision intentara detenerlo "sin propuestas ni ideas".

Pisano también anticipó: “Los próximos cuatro años nos van a encontrar con mucha más infraestructura y condiciones para seguir por ese proceso que siempre soñamos con ‘Bali’”

Anticipó una industrialización del partido de Bolívar y la expansión de las ofertas educativas.

Además, reafirmó su compromiso de trabajar en unidad con el gobernador Axel Kicillof y Sergio Massa para lograr un Bolívar unido en la provincia y en la nación, "siempre en defensa de los bolivarenses".

Por su parte, Bucca celebró el triunfo del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y expresó su optimismo por la nueva etapa que se avecina para Bolívar, donde se pondrá en valor todo lo logrado hasta el momento.

'Bali' agradeció a todos los ciudadanos, independientemente de si votaron por ellos o no, y enfatizó su enfoque de gobierno municipal, que es inclusivo y diverso. Anunció que, a partir del día siguiente, convocarán a todos los vecinos y vecinas de Bolívar a unirse a este proceso de transformación histórica.

Finalmente, el concejal electo destacó que a partir del 10 de diciembre, trabajarán en la construcción de una "unidad municipal donde todos los sectores que piensen en Bolívar y tengan una mirada superadora, se sumen a la transformación que venimos realizando"