Mirá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Víctor Aiola.

¿Cuál es su opinión sobre el estado actual del radicalismo en la provincia de Buenos Aires de cara al 2023?

El radicalismo en la provincia de Buenos Aires es un radicalismo que está de pie, que está organizado, con la continuidad de lo que fue la presidencia del partido de Daniel Salvador, ahora de la mano de Maxi Abad.

MIRÁ TAMBIÉN Castelli contó los ejes de su encuentro con Nardini

Se continúa todo ese proceso, donde hay un radicalismo movilizado en toda la Provincia, con protagonismo en todas las áreas, de la juventud, de los adultos, y con un aditamento que es la llegada de Facundo Manes que es una bocanada de aire fresco.

A nosotros nos hace pensar que el radicalismo, que es un partido de gobierno, puede volver a ser gobierno en el 2023 y esto nos genera muchas esperanzas y muchas ganas que se suman de seguir trabajando para volver al poder y ser protagonistas.

En la interna, ese 40% que saca Facundo, nos sienta en otro lugar de la mesa y nos permite pensar con ser protagonista.

Usted menciona a Facundo Manes cuando le pregunto por el radicalismo en la Provincia, pero Manes también tiene aspiraciones nacionales, lo que dejaría a su representante afuera del territorio provincial.

En la provincia de Buenos Aires hay muchos dirigentes que tienen ganas de salir a caminar, algunos ya empezaron a caminar. Hay muchos dirigentes que están preparados para aceptar el desafío. Hay muchos intendentes también, algunos de los cuales tendrán ganas de empezar a caminar el territorio y ser protagonistas.

"Esta vez queremos ser protagonistas, dentro del espacio de Juntos y fundamentalmente a nivel nacional y provincial"

En toda esta trasformación que se viene realizando desde el 2015 hasta ahora, el radicalismo ha vuelto a recuperar el saber que puede ganar, que puede ser gobierno y se darán discusiones puertas adentro.

Nosotros esta vez queremos ser protagonistas, dentro del espacio de Juntos y fundamentalmente a nivel nacional y provincial.

Años pasados se habló, precisamente cuando era gobierno el espacio político que ustedes integran, de que el radicalismo quedaba de alguna forma ninguneado. ¿Consideran que van a una nueva lucha por el mismo tema?

En la gestión anterior, cuando estuvieron María Eugenia (Vidal) y Daniel (Salvador), nosotros tuvimos protagonismo, pero también interpretamos o respetamos la voluntad popular y en ese lugar nos tocó estar. Un lugar en el que tuvimos protagonismo, no quizás el que quisiéramos todos, pero bueno…

En esta nueva etapa, donde la cantidad de votos que saca el radicalismo bonaerense es un 40%, nos pone en otro lugar de discusión en la mesa y nosotros queremos encabezar, queremos ser protagonistas, y si no iremos a internas.

"Si dentro del espacio de Juntos no se soluciona cuál es el mejor candidato, lo tendrá que decidir la gente"

Si dentro del espacio de Juntos no se soluciona cuál es el mejor candidato, lo tendrá que decidir la gente, y en eso somos muy respetuosos de las decisiones que toma la gente.

¿Cómo ve la interna que hoy está sufriendo el Gobierno nacional dentro de su espacio y estas diferencias entre el Presidente, Alberto Fernández, y su Vicepresidenta, Cristina Fernández?

Lo veo con preocupación. Ayer salió el dato del Indec con 17.400.000 pobres. Si bien bajó un poquito el número, esta foto de tanta cantidad de pobres es una foto de hace seis meses atrás.

Pienso que hoy la cantidad de pobres e indigentes es mayor aún. En ese contexto de pobreza, de inflación, de no previsibilidad de un plan económico claro, de no dar señales claras en un montón de aspectos, tenemos un Presidente que está debilitado, erosionado desde adentro, esmerilado en su figura.

Si a nosotros nos decías que La Cámpora iba a votar en contra del Presidente con respecto al endeudamiento y que Cambiemos iba a apoyar al Presidente, hubiéramos dicho que era una locura. Y fue así: el espacio de Juntos acompañó al Presidente en el endeudamiento, no en el plan económico, y eso evitó el default que hubiese sido catastrófico para la Argentina.

Por lo que seguimos viendo día a día de la relación del Presidente con la Vicepresidenta, del Presidente con La Cámpora, con los movimientos sociales en la calle, lo que vemos es que vamos hacia un precipicio y que tenemos que tomar algún tipo de conducta.

"Cuando el Presidente dice que la inflación la tenemos que tratar haciendo terapia de grupo, uno ve que que está en otra sintonía totalmente alejado de la gente"

Nosotros vamos a ser siempre como oposición muy responsables. Lo hemos demostrado en esa votación en el Congreso, queremos que el Presidente Fernández termine su mandato como corresponde y desde el lado nuestro siempre van a estar todas las garantías para apoyar eso.

Vemos un Presidente desdibujado totalmente, que cuando habla de inflación sabemos que las cosas cada día salen más caras y que la gente no llega a mitad de mes porque los alimentos están carísimos.

Lo que más aumentó el último mes, según el Indec, fueron los alimentos en un 7,5%. Él dice que la inflación tiene que ver con una construcción colectiva o con un imaginario colectivo o también dice que la inflación la tenemos que tratar haciendo terapia de grupo.

Entonces cuando uno ve a un Presidente que se va a lo mítico, a lo religioso o a lo psicológico, cuando sabemos que la inflación se reduce con pautas económicas claras y con la generación de empleo genuino, no empleo que dependa del Estado sino empleo a expensas del sector privado, y cuando frente a esas conductas que hay que tomar se habla de terapia de grupo, de una construcción colectiva del imaginario, uno ve que tenemos un Presidente que está en otra sintonía totalmente alejado de la gente.

Cuando ganó Mauricio Macri, muchos le echaron la culpa a Cristina Fernández. Se va Macri y vuelve el kirchneriso “por culpa” de Macri. Hoy están cometiendo errores y ya Macri habla de un “segundo tiempo”. ¿Hablamos de la dirigencia política nacional como un tema preocupante?

Hay una clara crisis de representatividad del sistema político en la Argentina. Ángela Merkel, que todos sabemos que es una de las políticas más reconocidas a nivel mundial, dijo que “no es de buen político echarle la culpa a la gestión anterior”.

Si estás ahí es porque la gente te votó porque no quería lo anterior y porque te eligió a vos para resolver. Por ejemplo en Chacabuco, el único responsable es el intendente, en este caso soy yo, no le puedo echar la culpa al que vino antes.

En eso coincido con Ángela Merkel que cuando uno es elegido por el pueblo es el único responsable. Mirar al pasado lo único que hace es generar discusiones estériles que no le resuelven los problemas a la gente.

"Cuando uno es elegido por el pueblo es el único responsable. Cuando estaba Macri, el responsable era Macri. Cuando está Fernández, el responsable es el Presidente Fernández"

Cuando estaba Macri, el responsable era Macri. Cuando está Fernández, el responsable es el Presidente Fernández. De ahí hay que mirar para adelante y tratar de resolverle los problemas a la gente.

Ponernos a discutir quién dejó la deuda, quién la infló más, quién la infló menos, a la gente no le cambia nada, porque cuando va a comprar un litro de leche o un kilo de pan eso sigue aumentando, cuando va a cargar gasoil te lo venden en cuentagotas porque hay desabastecimiento.

Si nos ponemos a discutir cuál es el que causó todo esto, en realidad para mí la dirigencia política en su conjunto le ha fallado a la gente en todo este tiempo.

Alfonsín decía que una de las deudas que tiene la democracia es la deuda social. La democracia no ha podido resolver en todo este tiempo, desde 1983 hasta ahora, la deuda social. Cada vez hay más pobres, más indigentes, más gente que queda afuera del sistema.

Como intendente de la oposición, ¿cómo se siente tratado por el Gobierno provincial y nacional?

Recién este año estamos teniendo contacto que no tenga que ver con la pandemia. En la Provincia he tenido un buen trato con el Gobernador (Axel Kicillof), con el (ex) ministro de salud (Daniel) Gollán y con el (ex) jefe de Gabinete (Carlos) Bianco, que fueron las tres personas con quienes nos manejamos desde el 2019 hasta fines del 2021.

Después, a la otra parte de los ministerios, a nivel provincial y nacional, no los conocimos. No estuvieron en el territorio porque había pandemia y porque el 99% de las cosas que se hablaban tenían que ver con el Covid.

Hoy, saliendo de la pandemia, en este año, tenemos relación. Es una relación institucional, normal. Tenemos un convenio de viviendas hecho con Nación en 2019. Las empezamos a construir, cambió el Gobierno y el dinero de esas viviendas nunca llegó. Es decir que en algún punto los vecinos de Chacabuco son rehenes por haber votado diferente.

Somos rehenes de que el dinero de ese convenio que se hizo con Nación no llega. No llega porque soy de otro color político.

Sabemos que en Chacabuco vive un ministro nacional. ¿Considera que la cola de la política se mete?

La política tiene que ver con todo porque nosotros en cada reunión que tenemos con los ministros de la Provincia siempre hay un representante territorial de la oposición en esas reuniones. Algunas reuniones se han realizado en ausencia del intendente con gente de la oposición, tratando temas de gestión.

Me parece que hay un manejo político de la situación que a este intendente no le hace bajar los brazos ni un segundo, pero que sí en algunos puntos son perjudicados los vecinos de Chacabuco por haber votado en el 2019 a un gobierno municipal distinto a lo que votó el propio Chacabuco a nivel nacional y provincial.

Acá lo que no se está respetando en algún punto es la voluntad popular y la legitimidad del intendente que fue el intendente que más votos sacó en la historia de Chacabuco en una reelección.

Hay una actitud totalmente deliberada de no respetar la voluntad popular. Lo que decía del caso de las viviendas, por ejemplo. Ese contrato no lo hace el intendente Aiola con Macri, lo hace el Municipio de Chacabuco con Nación. Eso no se está cumpliendo