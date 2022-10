Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Ricardo Alessandro.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Ricardo Alessandro

-La realidad de Salto es que continúan las obras sin freno, aún en un panorama complejo para la provincia y el país. ¿Cómo avanza la situación de las obras en la ciudad?

A pesar de la situación que se está viviendo, las obras en Salto siguen avanzando. En este momento, estamos pavimentando 12 cuadras en Barrio Trocha, uno de los barrios mas postergados de Salto. Luego vamos a segur con el asfalto de la calle Soldado Argentino, un asfalto que es una salida del pueblo hacia la Ruta 31, y obras de distintas categoría.

MIRÁ TAMBIÉN Navarro: Diz agasajó a las y los participantes de las finales de los Juegos Bonaerenses

"Tenemos mucho agradecimiento porque las obras no se han parado a pesar de la enorme sequía"

Estamos próximos a inaugurar una escuela secundaria en triple turno, que va a albergar alrededor de 500 chicos de una escuela muy conocida de Salto que es la Escuela N°2. El ritmo de las obras es denodado. Tenemos mucho agradecimiento porque no se han parado a pesar de la enorme sequía que tenemos.

-Si podemos hacer una especie de análisis llegando ya a fin de año, ¿es positivo en cuanto al avance de obras este 2022 para Salto?

Es positivo. Yo creo que en esto hay una decisión que es la del gobernador Axel Kicillof. Nosotros pensamos que es un gobernador que merece lo mejor. Nunca hemos tenido en Salto un gobernador que nos ha dado la cantidad de obras que nos está dando. Merece tener una oportunidad para ser reelecto. Es mi modesta opinión.

-Pensando en el próximo año, ¿cuál considera que es la agenda de trabajo en cuanto a infraestructura?

Nosotros tenemos que terminar obras de cloacas que son de Nación. La calle que es la principal arteria de nuestro pueblo que tiene que ser remodelada. Tenemos 108 viviendas, y hay 99 de la Provincia de Buenos Aires en las que se está trabajando a full. Estamos con dos pozos de agua, uno de ellos ya prácticamente está terminado y el otro para comenzar su licitación.

Y terminar con toda la pavimentación que estamos haciendo. El año es ambicioso. Esperemos que el país pueda levantar cabeza y que llueva así nosotros podemos seguir trabajando de la manera que estamos trabajando.

-Ha habido ciertas críticas de algunos jefes comunales del PRO en cuanto a la distribución de las obras. Usted ha marcado que es muy productiva la continuidad de obras en el distrito. ¿Qué piensa de estas críticas de los alcaldes?

Ha sido un gobernador parejo para todos los distritos igual. No sé de qué se queja la oposición. Yo llevo cinco mandatos y de los cinco mandatos nunca hemos tenido un gobernador como este. Por eso estoy pidiendo todo lo que pido para un gobernador que realmente se preocupa por Salto y por todos los otros distritos.

"Kicillof es un gobernador que realmente se preocupa por Salto y por todos los otros distritos"

Yo charlo con estos distritos vecinos, algunos de los cuales son de la oposición, y no me dicen eso. Me dicen que ha repartido obras en todos lados de una manera bastante equitativa. Yo no puedo decir eso realmente. Yo estoy muy agradecido. Soy un agradecido de las personas que trabajan con nuestro pueblo