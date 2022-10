A través de un video que publicó en sus redes sociales, el intendente de Castelli, Francisco Echarren, anunció: “Firmé la donación de 4 hectáreas de tierra para que 208 familias de Castelli tengan la oportunidad de ingresar al desarrollo urbanístico de PROCREAR y cumplir el sueño de la casa propia”.

“4 hectáreas que pagamos más de 30 millones de pesos, que no vino el dinero de ningún lado y que no lo vamos a recuperar, que se lo vamos a dar al PROCREAR para que después no cobre la parte de la cuota que corresponde a la tierra porque es una donación del Municipio”, añadió.

MIRÁ TAMBIÉN El intendente Ferraris celebró la extensión de horas en escuelas de Leandro Alem

“Es una obra gigantesca, de 3 pisos, donde muchísimas familias de Castelli van a tener una casa y muchísimos vecinos y vecinas van a poder tener un trabajo. Esto es lo que hacemos todos los días, trabajar, trabajar y trabajar para que nuestro pueblo cada vez esté más lindo, más grande, lleno de oportunidades y futuro”, completó.