El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, inauguró este mediodía en el partido de General San Martín, junto al intendente local, Fernando Moreira, el Centro de Atención Primaria de la Salud 9, ubicado en la localidad de Billinghurst, que fue construido a nuevo por parte del Gobierno provincial.

En la ocasión, entregó también una ambulancia de alta complejidad, la 135 desde que comenzó la gestión.

Kreplak puntualizó que "hoy está el Gobernador entregando una ambulancia en el interior de la provincia, y nosotros estamos acá trayendo otra porque tenemos que llegar a todos y todas, ya que ustedes saben perfectamente bien que una ambulancia es 'el Sistema de Emergencia'".

"Porque cuando uno tiene un accidente en la vía pública o en su casa y tiene una urgencia, si este móvil no está, no importa si tenemos el servicio de salud más desarrollado o la mejor obra social; si no llega la ambulancia, no llegamos a ningún lado", sostuvo.

El ministro agregó que "también estamos inaugurando el CAPS número 139 de la gestión Kicillof, y es un edificio nuevo que viene a fortalecer como nunca en la historia de la provincia, porque más allá de lo que nos quieran hacer creer los medios y algunos, que en general poco conocen de nuestro país, del conurbano y del interior, y hablan con las cosas bastantes resueltas, la historia de nuestro país es distinta".

En tanto, el intendente Moreira dijo que "es una gran alegría inaugurar este nuevo edificio, que viene a mejorar y ampliar la oferta sanitaria, en este caso en el marco de en una política de ampliación y mejora de la oferta de salud en todos los barrios, con espacios de muchísima calidad que facilitan el acceso de los vecinos y vecinas".

Durante el acto, Kreplak estuvo acompañado por la viceministra Alexia Navarro; el director de la Región Sanitaria V, Facunda Maidana, y otras autoridades provinciales y municipales.

El CAPS 9 fue construido en un edificio nuevo, ubicado en Primera Junta 5865, y demandó una inversión por parte del Gobierno provincial de $47.209.717.

Dispone de siete consultorios para la atención de diferentes especialidades médicas, office, sanitarios, enfermería, farmacia, vacunatorio, y sala de personal. Cuenta con acceso a internet y, fue equipado además con 15 computadoras All in One que permitirán la implementación del sistema de Historia de Salud Integrada.

En total, hasta la fecha, son 69 los municipios beneficiados con obras en sus CAPS y, particularmente, en General San Martín se trata del sexto CAPS que se pone en funcionamiento.

La ambulancia de alta complejidad entregada hoy, cuyo valor es superior a los 26 millones de pesos, apunta a seguir ampliando la infraestructura sanitaria de ese distrito, y a fortalecer los traslados y la atención de la emergencia en todo el partido de General San Martín.

Es la unidad número 135 distribuida desde que Kicillof es gobernador, y con esta son 46 las entregadas por el gobierno bonaerense en lo que va de este año 2023. (Télam)