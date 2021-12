Son más de noventa los intendentes bonaerenses que están imposibilitados por ley a presentarse en las próximas elecciones, y ya hay casi una veintena que peregrinaron a diferentes áreas de gestión para esquivar la normativa y ganar tiempo de cara al 2023.

La Ley Orgánica de las Municipalidades establece que intendentes, diputados, senadores, concejales y consejeros escolares podrán permanecer en el cargo por dos mandatos consecutivos y que deben dejar pasar un período para volver a presentarse.

Aprobada en 2016 bajo la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, la normativa toma como primer mandato el del 2015. En este sentido, quienes fueron reelectos en 2019 no podrán volver a ser candidatos para el mismo rol en las elecciones de 2023.

Hecha la ley, hecha la trampa: según el decreto reglamentario, la prohibición “abarca a quienes habiendo sido reelectos en el mismo cargo para un segundo mandato consecutivo, hayan asumido sus funciones y ejercido por más de dos años, continuos o alternados”.

Así, al tomar licencia antes del 10 de diciembre del 2021 para asumir en otro cargo, los intendentes no llegan a los dos años de ejercicio del segundo mandato y quedan habilitados para presentarse en 2023. Por eso el éxodo.

La mayoría de los jefes comunales que tomaron licencias pasaron a ejercer funciones en Nación y Provincia. Quizás los casos más rimbombantes sean los del actual jefe de Gabinete de Axel Kicillof y ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; el ministro de Infraestructura bonaerense y ex intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini; y el del ministro de Gobierno porteño y ex intendente de Vicente López, Jorge Macri.

Esta semana, se conoció el traspaso del jefe comunal de San Pedro, Cecilio Salazar, a la línea Belgrano Cargas bajo la órbita del Ministerio de Transporte de la Nación. La intendencia quedará a cargo de su hijo, Ramón Salazar.

También fue aprobada el martes la licencia por tiempo indeterminado del intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, quien aún no confirmó dónde desempeñará funciones. No obstante, todo parecería indicar que formaría parte del Grupo BAPRO. La intendencia quedará a cargo de su hermano, Karina Menéndez.

Ariel Sujarchuk, hasta entonces intendente de Escobar, fue otro de los dirigentes que pidió licencia estos últimos días para presidir el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable. Su nombre también sonaba para la futura cartera de Ambiente provincial pero su designación en Nación ya es un hecho.

Mientras sigue el éxodo, la discusión por si reelecciones sí o reelecciones no sigue estando en la agenda de intendentes y legisladores y llevar el tema a un nuevo debate en el recinto parecería ser una posibilidad que se va a dar tarde o temprano