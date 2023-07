El municipio de San Nicolás es gobernado desde hace doce años por la familia Passaglia, ya que a Ismael Passaglia, que asumió como intendente en diciembre de 2011, lo sucedió en 2017 su hijo Manuel, quien está actualmente al frente de la comuna; además, el otro hijo, Santiago, busca suceder a su hermano, prolongando así la permanencia en el poder de la familia.

La gestión de Manuel Passaglia no ha estado exenta de controversias y denuncias: desde aquí te informábamos, por ejemplo, sobre el embargo de sus bienes en una causa por presunto lavado de dinero, o sobre el conflicto por el intento de “privatizar el cementerio” municipal.

Danilo Petroni, precandidato vecinalista a la intendencia, dialogó con GRUPOLAPROVINCIA.COM sobre los problemas que atraviesa el distrito y reclamó que haya “alternancia” porque “las necesidades básicas de la sociedad no se están resolviendo”, ya que a pesar de haber aumentado las tasas, el municipio se dedica a “adornar las plazas” con ese dinero, afirmó.

Escuchá la entrevista:

–Me gustaría conocer en primer término qué es lo que lo motivó a participar como precandidato a jefe comunal en las próximas elecciones.

Esencialmente, los vecinos. Yo soy médico en San Nicolás. Fui director del hospital. Soy concejal actualmente y hace aproximadamente un año decidimos armar una agrupación política vecinal, pero empujados por la convicción de los vecinos. Somos personas muy conocidas acá en nuestra localidad, y nos empujaron a armar un partido vecinal para que en el año 2023, o sea ahora, nos presentáramos para intentar gobernar la ciudad y llevar adelante los destinos políticos de nuestra comunidad. Pero esencialmente lo que nos motivó a hacer un partido político y a presentarnos en las elecciones es la convicción de los vecinos.

–¿Cuáles son las prioridades urgentes por resolver en el municipio?

Primero, abrir el municipio. Hacer un gobierno transparente. Que los vecinos tengan la posibilidad de opinar sobre los proyectos que se llevan adelante. San Nicolás, hoy en día, es una ciudad muy oscura, está cerrada a la opinión de los vecinos. Prácticamente no hay rendición de cuentas, ni presupuestos participativos en la comunidad. Hoy los vecinos se encuentran muy alejados de los políticos de la ciudad porque no pueden hablar con ellos, no hay ningún tipo de instrumento para la participación comunitaria.

Por otra parte, la decisión del municipio ha sido en estos años ir aumentando las tasas para tener dinero para gastar en, esencialmente, el adornamiento de los espacios públicos, y han llegado a un nivel tan alto las tasas que creemos que son incluso las más altas de la provincia de Buenos Aires. Y las necesidades básicas de la sociedad no se están resolviendo.

San Nicolás es una ciudad que, si bien es del interior de la provincia, tiene características de conurbano. Es una sociedad que tiene mucha pobreza y es una de las que más desocupación tienen. Entonces, el municipio, en vez de dedicarse a mitigar estos problemas sociales, se ha dedicado a adornar las plazas, a hacer una playa en la isla, a transformar un humedal en una plaza. Y los vecinos no ven bien cuál es el objeto de gasto público. Cuando vos recorres los barrios lo único que te piden es conseguir trabajo para los hijos, conseguirles medicamentos porque la salud pública está abandonada, tratar de mejorar las maniobras preventivas de la policía porque el delito en San Nicolás está creciendo de manera abrumadora.

–Y en esta línea de lo que venimos hablando, ¿nota que la gente está cansada de la gestión de Passaglia?

Bueno, si gana ahora el segundo hijo de Passaglia (porque hay que recordar que gobernó el padre, después gobernó un hijo y ahora se presenta el otro hijo), ya van a sumar en total veinte años gobernando la ciudad. Y evidentemente San Nicolás no es una provincia del norte del país, que está acostumbrado a estas cosas, ¿no? La gente no lo ve bien eso y cree que, cuando persiste la misma gente en el poder, eso les va generando vicios a los gobernantes que no son buenos para la democracia. Los gobernantes, cuando están tanto tiempo en el poder, terminan creyéndose que el municipio es de ellos. Y me parece que lo lógico es una alternancia.

–Si usted pudiera mencionarme dos propuestas de su espacio en caso de llegar a la intendencia, ¿cuáles serían?

Primero, vamos a hacer un departamento para apoyar a las empresas, a los emprendedores, y en el mismo departamento, que se va a llamar incubadora de empresas, vamos a fomentar las inversiones de empresas por fuera de la ciudad. Como te decía, el mayor problema, que es lo que está generando el delito en San Nicolás y la cuestión social, es la falta de empleo. Entonces, lo que queremos hacer es una entidad pública que sea una incubadora de empresas y que podamos ayudar a los emprendedores de San Nicolás, pero también atraer inversiones de empresarios de las ciudades que están alrededor. En San Nicolás hace años que no se instala una empresa, y tiene que ver con la falta de seguridad jurídica de la ciudad, y obviamente con la presión tributaria.

Y segundo, nos vamos a juntar con las autoridades del Ministerio de Justicia de la Provincia para tratar de trabajar en conjunto para bajar la tasa de delitos. En San Nicolás históricamente hay un delito grave por día, y en este momento hay dos delitos graves, que son los robos calificados. Nosotros vamos midiendo la tasa de delitos de acuerdo a la cantidad de robos calificados que hay. Y estamos duplicando el valor histórico.