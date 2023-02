Hace varios meses te informábamos sobre las críticas al intendente de General Arenales, Edgardo Battaglia, a cuya gestión le faltaba “el despegue necesario” para atender a las demandas de los vecinos.

En esta ocasión, la concejal Jeovana Preciado, del Frente de Todos (FdT), dialogó con GRUPOLAPROVINCIA.COM y detalló las falencias que caracterizan a la administración Battaglia, entre ellas la falta de oportunidades laborales y educativas para los jóvenes, el déficit de viviendas y la limitada infraestructura en los pueblos.

Escuchá la entrevista:

–En principio, me gustaría conocer su percepción de la gestión de Edgardo Battaglia al frente del Ejecutivo local.

Yo creo que es una gestión que no profundiza demasiado. Hay un montón de trabajo para hacer acá en el distrito. Temas como, por ejemplo, uno que me preocupa mucho, el ambientalismo, del que directamente ni se habla. No se profundiza nada realmente. En todos estos años no se han llevado adelante cambios radicales.

–Hace unos meses hablábamos con el concejal Pablo Novales y él remarcaba la grave crisis que hay en el acceso a la vivienda. ¿Es uno de los mayores déficit que tiene el gobierno de Battaglia?

Sí, el problema habitacional y, al ser un distrito chico y medio aislado, el tema educación también. Los chicos se tienen que ir a estudiar. Hoy en día no es fácil mandar a un chico a estudiar, bancarle un departamento. En otras gestiones que hubo desde el peronismo se cubría todo eso, porque había una asociación donde todos los chicos tenían el acceso a un lugar para ir a estudiar a una ciudad. Hoy en día eso no pasa. Los lugares son elegidos. No todos tienen el acceso. Desde el FdT el año pasado presentamos la ordenanza de Puentes, que nos llevó todo el año que la aprobaran: se aprobó en la última sesión. Este año, uno de los objetivos que tenemos es llevar adelante eso: acercarles a los chicos la educación terciaria y universitaria.

Jeovanna Preciado junto a sus compañeros de bloque.

–¿Considera que hay barrios postergados en el distrito?

Yo soy de Ferré, que es una de las cinco localidades. Está bastante cubierto, pero sí, falta. En mi pueblo son contadas con las manos las cuadras con cloacas. Luminarias faltan. Pavimento hay poquito también. Son cosas que con poco se podrían cubrir. Y después tenemos un gran problema en una localidad muy chiquitita, que está pegada a Ferré, donde no tienen agua, no tienen cloacas todavía, y hoy en día están viviendo así. Se podría solucionar, porque no son obras tan grandes.

–Cuando recorre las calles de la ciudad ¿con qué reclamos se encuentra con mayor frecuencia por parte de los vecinos?

El tema habitacional es gravísimo. El tema trabajo: hay una franja etaria de jóvenes a los que les cuesta incluirse en el sistema laboral. Para los jóvenes que recién comienzan faltan oficios. El tema educación. El tema ambiental también es un tema que preocupa mucho: el tema agroquímicos. Yo a media cuadra ya tengo el campo donde se fumiga. Hay muchísimos temas por trabajar en el distrito.

–En este contexto ¿cómo se preparan desde el FdT para disputar la intendencia este año?

Nosotros estamos trabajando desde una asociación, donde estamos todos los días con los vecinos. Tratamos de solucionar lo que podemos en todos los temas. Estamos trabajando todos los programas que tiene la Provincia. Estamos acercando, por ejemplo, los créditos CREA: ayudamos a la gente a anotarse, porque por ahí es difícil, algunos no tienen el acceso. Estando todos los días con los vecinos