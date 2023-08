El apellido Granados es, de alguna manera, sinónimo de Ezeiza. Ocurre que desde la misma creación del distrito, a mediados de los años noventa, esa familia retuvo el poder a nivel local. Por eso se habla, frecuentemente, de clan, del “clan Granados”. Alejandro fue intendente del municipio desde su gestación hasta 2013, cuando pidió licencia para oficiar como ministro provincial de Seguridad; pero luego volvió a recalar en la comuna, mientras su esposa, Isabel Visconti (conocida como Dulce Granados), ocupaba cargos legislativos a nivel nacional y provincial y también en Ezeiza como funcionaria del Ejecutivo y como concejal.

Estos años no estuvieron exentos de sacudidas, como cuando se lo cuestionó por la utilización del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) o lo acusaron de no respetar la Ley Orgánica de las Municipalidades. Ahora, su hijo Gastón se postula para sucederlo en la intendencia, prolongando así la permanencia del clan.

En la vereda de enfrente está Pedro Brichta, quien se propone cortar con esa hegemonía. El precandidato a intendente por Juntos por el Cambio (JxC) dialogó con GRUPOLAPROVINCIA.COM sobre los problemas que aquejan a diario a los vecinos de Ezeiza.

Escuchá la entrevista:

–¿Qué balance puede hacer de esta corta campaña que se llevó a cabo en territorio de Ezeiza para las PASO del domingo y cuyo cierre, lamentablemente, se empañó tras el asesinato de la joven Morena, en Lanús?

Tengo para hacer un balance bueno por un lado y malo por el otro. Porque terminamos con una tragedia más en el conurbano bonaerense, donde una nena de tan solo once años fallece por un susto, ¿no? Es lo que cotidianamente viven los bonaerenses. Esa es la barbaridad que está pasando hace muchos años en el conurbano y una de las decisiones por las que uno, en vez de solo quejarse, se involucra en hacer política, para que realmente haya un cambio. Yo creo que la política es el arte de lo posible pero para hacer las cosas bien. No como hace cuarenta años que nos vienen liderando u ocupando los cargos los mismos de siempre. Uno, si no se involucra, no puede cambiar nada.

Eso por un lado. Y por otro lado, escucho a la gente. Yo no empecé a ahora ni con la política ni a caminar los barrios de Ezeiza. Me tocó en la política estar en muchos lugares. Y hace un año se decidió que empiece a caminar los barrios de Ezeiza para Diego Santilli gobernador y Horacio Rodríguez Larreta candidato a presidente. Y empecé a caminar y me encontré con una lógica totalmente diferente de lo que venden. Yo entraba a la noche, salía a la mañana para ir a laburar. Uno a veces se olvida un poco de lo que pasa a su alrededor. Y tan cerca tiene uno la miseria, la pobreza... La gente vive muy mal. Y la gente realmente quiere un cambio de verdad.

–Cuando hacen las recorridas por los distintos barrios de Ezeiza, ¿nota una especie de desazón por parte de la población hacia la política, en este caso puntual, hacia el municipio comandado por Granados?

Han generado un fanatismo en muchos aspectos, en algunos lugares. Pero cuando me vienen a hablar del fanatismo, yo les digo: Está bien, yo no tengo ningún problema, yo no voy a decidir a quién quieren votar ustedes; lo único que les puedo decir es: “Si a ustedes les gusta vivir en calle de tierra, sin cloacas y sin agua, sigan así. Con zanjas contaminadas, con los chicos todo el día en la calle, con problemas de seguridad que no dice nadie nada... Sigan así, sigan votando lo mismo”.

Yo vengo a cambiar, a hacer totalmente otra propuesta y otra política. La gente no tiene salud en Ezeiza.

–Usted mencionaba al inicio de la nota el tema del asesinato de Morena. La inseguridad, me imagino, es una preocupación recurrente entre los vecinos.

En Ezeiza todo se tapa con la mano. Entonces realmente no tenemos estadísticas, no tenemos nada. Yo sufrí actos de violencia en esta campaña; bastantes actos de violencia. Tengo un video de gente con bolsas de municipio (y creo que hay uno de los chicos con una campera del municipio) arrancándome los carteles. El robo de bicicletas es constante. La gente en Ezeiza no tiene mucha posibilidad de comprar un auto, entonces su medio de transporte es la bicicleta. La bicicleta y el celular se los viven robando a los vecinos. Y después entran a las casas, les roban la bomba de agua. Después no pueden comprar una bomba de agua y están sin agua no sé cuánto tiempo.

–Usted ha manifestado que en Ezeiza tiene más prioridad un preso que un vecino.

Eso en cuanto a la salud. Sí, correcto. El hospital es provincial, pero lo manejan los que nos dirigen hace 27 años. Entonces, tendríamos que hablar con el gobernador. En mi caso, si llega Santilli, tengo un compromiso con los vecinos de plantearle a Santilli y decirle: “Diego, escuchame una cosa. No puede ser, hagamos un convenio un poco más importante con el Servicio Penitenciario Federal donde se pueda ver la forma de crearles o un pedazo del hospital o alguna otra situación, pero no puede tener prioridad un detenido del SPF por sobre un vecino de Ezeiza”.

Capita todo el PAMI en el hospital. Los pobres abuelos no tienen atención médica, porque está saturado, porque no hay médicos, porque no hay insumos, porque no hay nada. Esas cosas son las que me indignan de la mala administración. Aparte, yo soy abogado de profesión, vivo hablando con gente del SPF. Tienen un hospital para la atención primaria y un poquito más dentro de sus instalaciones. Hay que ver por qué no estaría funcionando, que nos mandan a la gente al hospital zonal provincial.

–Teniendo en cuenta que esta va a ser una elección bisagra, ¿qué mensaje le gustaría dejarles a los vecinos de Ezeiza?

Ellos saben ya, los que me conocen, con los que anduve hablando y traté de recorrer. Soy el que viene a traer el cambio realmente a Ezeiza. Soy el único candidato que nunca trabajó para la familia que gobierna hace tantos años, la única familia que gobernó Ezeiza. Que me den la oportunidad para demostrarles que se pueden mejorar las cosas y hacer mejor las cosas que lo que se vienen haciendo.