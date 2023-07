A la luz de los cuestionamientos que surgen periódicamente, y de los que GRUPOLAPROVINCIA.COM te viene informando, no es sorprendente que Osvaldo Cáffaro, el intendente de Zárate, figure entre los peores alcaldes de su región: se le hace notar que los vecinos viven “con miedo” por la inseguridad, que hay barrios sin veredas y que, aun con superávit, hubo recortes en áreas sensibles como la de salud, por ejemplo.

Para el concejal de Juntos Marcelo Matzkin, que aspira a ganar la intendencia en octubre, el distrito “está en su peor momento”, con problemas de infraestructura y una inseguridad que “atraviesa desde un asentamiento a la zona más privilegiada”.

Escuchá la entrevista:

–Me gustaría conocer qué es lo que lo ha motivado a participar de las próximas elecciones.

Yo en el 2014 me uno al PRO con esta idea de que podemos vivir mejor, de que no nos tenemos que quedar con ese mensaje de que la realidad no se puede cambiar. Ahí empecé mi camino en la política. En el 2016 estuve en ANSES hasta que en el 2018 fui candidato tercero en la lista de concejales. Entré. En el 2021 fui primer candidato concejal. Y ahí teníamos que, dentro del espacio, enfrentar lo que era el 2023. Nosotros nacimos con la voluntad política de querer gobernar el municipio. Así arrancamos en el 2015, con un concejal, y hoy somos nueve, dentro de un Concejo Deliberante de veinte. Venimos haciendo un trabajo constante y, bueno, me tocó a mí, desde el 2021, encabezar esta etapa política interna. Y ya desde el 2021 vengo trabajando con la vocación de ser candidato a intendente de Zárate, visitando municipios y convencido de que la realidad la podemos cambiar, de que no tenemos que inventar nada nuevo, lo que tenemos que tener es la decisión y la voluntad de tomar el camino correcto. Pero yo ya venía con un trabajo previo, más formalizado desde el 2021, para encarar este tramo del 2023.

–¿Y qué balance hace la gestión local, una gestión encabezada por Osvaldo Cáffaro, que ya lleva muchos años al frente del municipio?

Bueno, una de las cosas que nos lleva a tomar la decisión es que Zárate tiene un intendente que hace 16 años está en el poder, que perdió el sentido común, perdió las prioridades del vecino. Que arrancó su primer mandato con una impronta distinta en Zárate, una impronta para transformar y solucionar los problemas, pero ya desde la mitad del segundo mandato hasta ahora viene en una picada constante, donde no funciona nada. No hay un área del municipio que uno diga, “bueno, esta área funciona bien”. Hoy no tiene gestión. Hoy tiene 41 asentamientos, hoy tiene el centro de Zárate con problemas de infraestructura.

Nuestro principal problema es la inseguridad, que está por fuera de todas las variables que se dan en municipios cercanos. Acá nos encontramos con una inseguridad que atraviesa a toda la ciudad. No hay un lugar del municipio que esté resguardado.

La inseguridad atraviesa desde un asentamiento a la zona más privilegiada de Zárate. Está atravesada por una gran inseguridad, con muchas muertes en lo que va del año, con una discusión en la materia entre quien es ministro de Seguridad y el intendente: el intendente acusa al ministro de no poder coordinar, sin embargo, van en la misma lista. Todo esto es lo que nosotros tenemos que cambiar. No puede ser que se especule con el poder y no se tomen las decisiones que se tienen que tomar, por ejemplo, en un tema como seguridad. Y así te puedo mencionar el problema del agua, la infraestructura básica de los barrios.

Zárate está en su peor momento, digo yo, y ha sabido estar bien. Y esto es porque hay un ciclo ya de 16 años agotado. Y no podemos permitir desde la política que ese ciclo se renueve cuatro años más en cabeza de un intendente que ya ha perdido la credibilidad.

–Cuando recorre los barrios, ¿nota que los vecinos están cansados también de esta gestión municipal?

Sí, sí, absolutamente. Yo notaba ya desde el 2021 que había un quiebre entre el intendente y el vecino, y ahora lo veo más reforzado. El intendente es un intendente que no camina, es un intendente que no da la cara, es un intendente que no habla con el vecino. Es llamativo ver a un vecino y que te diga yo nunca lo vi al intendente, que te digan en una sociedad de fomento no me escuchan, que te digan familiares de dos personas asesinadas en ocasión de robo nadie nos recibe en el municipio.

Eso no es casual. Eso es parte de una gestión, como te dije recién, que está agotada, y el principal que siente que está agotada es el vecino. El que siente que esto ya no tiene respuestas, ni siquiera para decirle un no, es el vecino. Habilitar un comercio en Zárate te puede tardar más de cinco años. Reclamar por una cámara que no anda te puede tardar años hasta que te respondan. Eso es sinónimo de que ya hay una relación rota entre el vecino y el intendente.

–¿Y cuáles son los principales ejes de su campaña?

Los tres principales ejes para nosotros son: Hay que atacar el tema de la inseguridad. Hay que atacar muy fuerte también la descentralización en salud: Zárate tiene la suerte de tener un hospital provincial, pero no tiene salud a nivel municipal, lo que genera que está saturado el hospital provincial porque no hay dónde atenderse. Y después, en lo que tenemos que poner mucho énfasis es en la infraestructura básica de los vecinos. Zárate tiene 41 asentamientos, pero tiene muchos barrios que han quedado en el olvido.

Y hoy los vecinos de Zárate viven en condiciones que uno en el 2023 creería que no tendría que ser así. Vecinos que no tienen agua, que no tienen cloacas, que no tienen asfalto, que no tienen zanja, que no tienen conexión con la zona urbana de Zárate.

Esos son los tres ejes a los que tenemos que darle prioridad en la gestión y en los gastos: inseguridad, salud y la infraestructura básica de los barrios.

–¿Y qué pasa con el narcotráfico? Porque muchas veces va de la mano el crecimiento de la inseguridad con el aumento del consumo y la venta de drogas. ¿Nota esto en los barrios de la ciudad?

Sí, el consumo de drogas hoy es uno de los principales factores que generan inseguridad. Zárate tiene que mirar con mucha atención el narcotráfico, porque está atravesado por dos rutas nacionales y por un puente internacional, o sea la ruta 9 que viene desde el lado de Rosario y el puente internacional que viene desde los países limítrofes por el lado de Uruguay y Brasil. Y también tenemos la vía navegable del Paraná. Todo esto es un privilegio en lo industrial pero también hay que poner mucha atención en lo que son rutas accesibles para el narcotráfico. Y cuando te llega la droga, se genera el narcomenudeo, y ahí empieza a reforzarse toda una situación de inseguridad. Hay que prestarle mucha atención.

La otra vez estuvo Patricia Bullrich acá en Zárate y ella tiene muy en claro lo que es Zárate para el narcotráfico, porque fue un eje central de su rol como ministra de Seguridad. Y nos da el compromiso de que Zárate tiene que tener un tratamiento especial, porque es una ruta de acceso de la droga y hay que prestarle mucha atención.

–Por último, ¿qué mensaje le gustaría dejarles a los vecinos y vecinas de Zárate de cara a las próximas elecciones?

Que se está terminando una etapa. Que va a nacer otra etapa, va a nacer otro modelo de gestión. Que tenemos que tener un modelo de gestión y vamos a tener un modelo de gestión cerca del vecino. Que la política no le tiene que marcar las prioridades al vecino, sino que es el vecino el que le tiene que marcar las prioridades a la gestión municipal. Que los venimos escuchando hace tiempo. Que los vamos a seguir escuchando y que vamos a poner énfasis para que el vecino pueda recuperar un derecho, que es vivir en paz; para que el vecino pueda tener, como lo supo tener antes, la descentralización de la salud, y para que los barrios puedan tener la infraestructura básica que se merecen, porque viven en condiciones, hoy, muy decadentes.

Entonces, que se quede tranquilo el vecino, que caminamos para escucharlo y que las prioridades que el vecino nos marca son las que van a marcar la gestión.