No hace mucho que Nahuel Mittelbach es intendente de Florentino Ameghino, pero en su breve andadura al frente del municipio ya cosechó fuertes críticas. Desde aquí te contábamos, por ejemplo, que se le achaca haber recurrido a una suba “desmedida” de las tasas municipales mientras la gestión permanecía “en piloto automático”. Es que su gestión se ve como continuidad de la de Calixto Tellechea, el jefe comunal que abandonó el cargo en medio de un escándalo por cirugías no autorizadas en el hospital municipal, y cuyo paso por la función fue, según sus críticos, “muy chato”.

Ahora, GRUPOLAPROVINCIA.COM dialogó con Gerardo Berchi, candidato a intendente local, acerca de la situación que atraviesa el distrito.

MIRÁ TAMBIÉN Britos presentó la finalización del Plan de 51 nuevas cuadras de asfalto en Chivilcoy

Escuchá la entrevista:

Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230704 Gerardo Berchi

–Me gustaría conocer qué es lo que lo ha motivado a presentarse en las próximas elecciones como candidato a jefe comunal en la ciudad.

MIRÁ TAMBIÉN Mendoza inauguró la nueva oficina de los Juzgados de Faltas de San Francisco Solano

La vocación de cambiar la realidad, de transformar, de trabajar por un distrito, hace que me presente como candidato. Cuando uno no es ajeno a lo que ocurre, cuando uno cree que se puede hacer mucho más, cuando uno cree que no sólo hay que crecer, sino desarrollar un lugar, uno se presenta y va con propuestas y con la idea de llevar y de proyectar a Ameghino, Blaquier y Porvenir hacia el futuro.

–¿Hoy no hay crecimiento, no hay desarrollo en la ciudad?

La verdad que está estancado Ameghino. Todos los problemas de la gente no tienen solución. Hay serios problemas en todo el sistema de salud, lo que es viviendas, los caminos rurales, el ambiente. Son déficit muy grandes que tiene nuestro distrito. Y en estos ocho años sólo han generado obras que tienen que ver con poner bonito un lugar o intervenir en pintura, o en el frente del hospital, por ejemplo, pero nada que le resuelva el problema a la gente.

Hay un déficit enorme en salud, en los tres pueblos: Ameghino, Blaquier y Porvenir. En viviendas hay un déficit enorme. Se cree que Ameghino tiene un déficit de 60 viviendas anuales. Y vos imaginate que hicieron ocho viviendas en ocho años, y la misma cantidad de cuadras de asfalto. Ahora se chocan por tratar de realizar obras públicas, pero bueno, ahora el problema lo tiene el Ejecutivo municipal, que tiene que salir a hacer un balance de su gestión y tiene que trabajar todos los días haciendo como que resuelve los problemas. Pero tenemos déficit enormes, como en salud también, la falta de médicos, los caminos rurales en pésimo estado. Y a la no inversión en caminos rurales hay que sumarle la no inversión en maquinarias; por lo tanto, hay que hacer una doble inversión, invertir muy fuertemente en los caminos rurales, porque todos sabemos que los caminos rurales son el kilómetro cero de la producción, pero también de la salud. Porque en el medio rural vive gente y si tiene que trasladarse, tiene que hacerlo por ese camino. Y también es el kilómetro cero de la educación, porque por ahí circulan chicos que van a las diferentes ofertas educativas, como un jardín infantil rural, o las escuelas rurales, o las escuelas dentro de las ciudades si es que eligieron otra modalidad como técnica agraria, de la oferta grande que hay.

Gerardo Berchi.

El tema es ese: Ameghino está estancado. Solamente se interviene estéticamente: maquillaje y cotillón. Pero nada de fondo. Así que nuestra propuesta es transformar la realidad, trabajar todos los días para que Ameghino, Blaquier y Porvenir tengan un futuro cada vez más promisorio.

–Los vecinos de Ameguino vienen de una gestión, la de Calixto Tellechea, de muchos años, que ha estado marcada por la polémica, y que ahora la continúa Nahuel Mittelbach, que si bien es la renovación en cuanto a lo generacional, sigue la misma línea que Tellechea en la gestión.

Es el mismo auto, un modelo más nuevo (risas). Si lo querés sintetizar, es lo mismo. Te va a llevar al mismo lugar, porque es lo mismo. Tiene una mirada muy particular de la realidad, una mirada donde todo tiene que ver con una cuestión electoral. Una vez lo dijo alguien y me quedó grabado: ellos funcionan con una urna en la cabeza. Entonces, ellos sólo trabajan en años impares. Éste es un año impar, entonces vos ves que toman gente en el corralón municipal, hasta barran las calles ahora. Pero bueno, eso es lo que uno quiere erradicar. Nosotros tenemos que, de una vez por todas, seguir por la senda de la construcción de viviendas como política pública, también trabajar en salud con recursos humanos, que nos hace falta, en Blaquier el tema de la sala de primeros auxilios. Todas son obras que hay que invertir.

Pero sí, es lo mismo. Yo tuve la posibilidad de ser concejal y ahí claramente ves la mirada que tienen. Pagamos dos intendentes hasta hace muy poco. La verdad que hay deja mucho de desear. En lo que nosotros vamos a ser muy claros en esta campaña es proponer, proponer hacia dónde tiene que ir el distrito. Porque la gente ya los problemas los conoce y los vive todo el día; en lo que nosotros tenemos que trabajar todos los días es en dar respuesta a esos problemas. Por lo tanto, vamos a tratar lo menos posible de fijar posiciones en lo que ya pasó, porque ya pasó. Y sobre todo, ver cómo nos ponemos de cara a la sociedad para resolverle los inconvenientes que tiene, como ya te dije, en cosas tan básicas como la salud, lo habitacional, los caminos, la educación.

Ameghino tiene un gran crecimiento y desarrollo del sistema educativo y estamos a punto de trabajar y de poner en valor un lugar como el predio de la secundaria 1, donde va a funcionar la UNNOBA. O sea, nosotros creemos que hay que darles la oportunidad a todos los chicos y chicas de Ameghino para que no se tengan que trasladar, para que puedan arraigarse. Pero para eso uno necesita oportunidades. No es cuestión de decir “Vos te quedás ahí porque tenés que quedarte”, sino que tengas las mismas posibilidades que cualquier ciudad