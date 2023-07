Recientemente se ha criticado a Martín Randazzo, el intendente del partido de General La Madrid, por la “falta de transparencia” de su gestión y porque en el distrito “hay gente que no tiene dónde vivir”. Pero los cuestionamientos se remontan ya a los inicios de su gobierno. GRUPOLAPROVINCIA.COM te informaba, por ejemplo, sobre las acusaciones de “abuso de poder” y las críticas por recurrir al “endeudamiento” tras prometer lo contrario.

Dialogamos con Fabián Peralta, precandidato a intendente por el PRO, quien puso el foco en el estado de los caminos rurales, las “trabas” a la inversión industrial y la “emergencia habitacional grandísima” que se vive en el municipio.

Escuchá la entrevista:

–Me gustaría conocer con qué expectativas se prepara para pelear por un lugar en la intendencia en las próximas elecciones PASO. ¿Qué qué lo motivó a participar de las elecciones?

Yo soy abogado, y conversando con vecinos, había diferentes flagelos que padecíamos en común y que queríamos cambiar. Entonces sabíamos que por ahí a través de alguna banca del ciudadano, en lo que tiene que ver el Concejo, se habían hecho algunos proyectos, pero no teníamos voto. Entonces decidimos empezar y dar la pelea de adentro. Es por eso que veníamos trabajando en política, que acá en General La Madrid hace diez años que venimos trabajando, desde el 2013, pero que nunca hemos podido llegar a tener la oportunidad de ingresar. Entonces, siempre con esos indicativos de los vecinos, mate de por medio, empezamos y se formó este equipo. Y viste cómo es esto: cuando uno ama la política, por ahí dice: “bueno, vamos a armar algo y los acompaño, los apoyo”. Y va llegando el tiempo de cerrado de listas, de armado de equipos, y te empezás a entusiasmar y te terminás involucrando. Uno que trata de ayudar al vecino, al compatriota, y que tiene eso dentro de su corazón, cuando llegan estas etapas que son definitorias, se prende ese bichito interno y te terminás sumando.

Es por eso que nos sumamos acá. Nos extendió la invitación el equipo de Cristian Ritondo, en su intención de ser gobernador. Después llegaron a un acuerdo y hoy estamos con la lista encabezada con Patricia Bullrich y Néstor Grindetti en la provincia, Cristian a diputado y, Fabián Peralta, quien le habla, precandidato a intendente.

–¿Cuáles son estos “flagelos” o problemas que hoy afectan a los vecinos?

Claramente los indicadores comunes son trabajo, vivienda, el deterioro en el sistema de salud, los caminos rurales con mal mantenimiento, el deterioro que hay en el sistema de educación (y uno lo puede percibir con los jóvenes que se van desde el lado de General La Madrid, como no hay universidades, a estudiar por ejemplo a Olavarría, Tandil, Azul, Bahía Blanca, y ellos notan claramente la brecha que hay desde el egreso del secundario al ingreso de una carrera terciaria o universitaria). Entonces yo creo que hay que apuntar y reforzar el sistema educativo, apostar al sistema de salud. Acá por ejemplo tenemos un grave problema con el sistema de salud: la cuestión edilicia, la cuestión del tomógrafo. Para reparar ese tomógrafo se aumentó el 100% de la tasa vial, que, dicho sea de paso, los caminos rurales son un desastre, y bueno, termina siempre afectando al sector privado que trata de invertir en la economía.

Uno tiene que llegar al gobierno para tener un plan que tenga una logística integral, para tratar de que estas cosas, cuando son de mantenimiento, no siempre requieran ponerle la pierna en la cabeza al sector privado, sino llevar un poco más de control. Y es por eso que con la idea que lleva adelante Patricia el equipo que me acompaña coincide mucho. Y por eso hemos decidido participar en estas elecciones.

–Como vecino, ¿qué balance hace de la gestión municipal de Martín Randazzo?

Nosotros no criticamos a la persona, sino que hablamos de lo que tiene que ver con la gestión. Porque nosotros desde hace diez años venimos con una filosofía política de nada de agravios, sin descalificativos, y mucho menos a la persona. Entonces, cuando nos hacen este tipo de preguntas, nosotros respondemos: hay una falta de gestión, porque no puede ser que en ocho años de mandato que lleva la UCR acá en General la Madrid se hayan gestionado nada más 28 casas, cuando hay una emergencia habitacional; para estas 28 casas se anotaron 1200 familias. Los números, que son fríos, que no reconocen sentimientos ni banderías políticas, terminan diciendo que hay una emergencia habitacional grandísima en General La Madrid, en un pueblo que tiene 17.000 habitantes. Entonces, si tenés esos números que son fríos, yo creo que ahí hay una clara falencia en lo que tiene que ver con lo habitacional.

Volviendo a la cuestión de los caminos rurales, tenemos 1900 kilómetros de caminos rurales y llueven cinco o seis milímetros y la gente no puede salir de los campos. Y no solamente lo transitan los sectores del campo, del agro, sino que tenemos localidades: están Las Martinetas, Líbano, La Colina, Pontaut, que son vecinos que por ahí vienen a la ciudad cabecera acá de General La Madrid a hacer un trámite. Y los caminos madre que nos conectan están hechos un desastre, entonces, cuando llueven diez, quince milímetros, quedan aislados. Yo creo que ahí hay que establecer urgentemente una planificación vial, una política pública que los integre, no que los excluya.

También, la falta de trabajo. Tenemos un parque industrial en el que durante ocho años no se ha invertido. Uno tiene una propuesta en lo que tiene que ver con el parque industrial para fomentar el trabajo, fomentar el empleo, obviamente acompañado de las políticas que llevan adelante Cristian Ritondo y Patricia Bullrich, que tienen que ver con esa reforma laboral ¿para qué? Para que el sector privado sea el que cree empleo genuino, duradero, pero siempre acompañado del Estado. No tenemos que, por ejemplo, poner trabas desde el lado del municipio a personas que quieren venir a invertir al parque industrial, sino que les tenemos que brindar una carta de oferta que sea tan buena (como subsidiarles cinco años el pago de la luz, por ejemplo) para que esa empresa venga y quiera invertir en La Madrid, para que cree fuentes de trabajo. Porque eso que invierte luego impacta en el comercio, y obviamente el comercio impacta en la construcción, que son claramente los pilares fundamentales de la economía regional de General La Madrid.

–¿Nota que es un gobierno, el de Randazzo, quizás alejado de las demandas vecinales, y que, como usted señalaba, le pone trabas al empresariado?

Sí. Y eso no es subjetivo, es objetivo. Hay un vecino que quería ingresar al parque industrial y era tanta traba que le ponía la burocracia estatal que terminó comprando un terreno afuera del parque industrial y montando una fábrica, una empresa.

Y va a rogar el día de mañana que su terreno quede alcanzado por la regulación de los parques industriales, porque está fuera del parque industrial, pero él quería entrar adentro. Pero eran tantas las trabas, que le terminó siendo más accesible comprar una hectárea afuera. Eso no tiene que pasar. Al contrario, el Estado tiene que ser el mecanismo de articulación para que el privado pueda invertir y a su vez generar fuentes de trabajo.