Desde este espacio te contamos ya en varias ocasiones sobre las falencias que se le señalan a la gestión de Mariano Barroso como intendente del partido de Nueve de Julio. Desde microbasurales hasta un grave déficit habitacional, pasando por una serie de promesas incumplidas y falta de fondos para los comedores, el jefe comunal sufre cuestionamientos en varios frentes.

Ahora, la concejal Julia Crespo (Frente de Todos) dialogó con GRUPOLAPROVINCIA.COM y apuntó a la falta de solución de problemas básicos como el arreglo de calles y plazas, pero también a una falta de políticas de desarrollo para un municipio donde, en términos productivos, “está todo igual” que hace veinte años.

–¿Qué análisis puede hacer de la gestión del intendente Mariano Barroso?

Estamos llegando casi a los siete años de mandato de Barroso. La verdad que nuestro análisis de tantos años de gestión no es bueno. Vemos que es una intendencia demasiado concentrada en sus formas de pensar y sin aceptar las propuestas y la participación ciudadana. En ciudades como Nueve de Julio, donde hay mucho interés en colaborar y que necesitan mucho desarrollo en muchos aspectos, nosotros desde el Concejo Deliberante predisponemos al trabajo multisectorial, es decir, generar mesas de trabajo, mesas de consulta, no tomar unilateralmente las decisiones. Pero, mirando en retrospectiva estos siete años, eso es lo que nos ha dejado. Y por ende, un municipio casi sin ningún tipo de desarrollo. Se ha puesto todo el empuje en hacer cuadras de pavimento y poner luces LED, que es lo normal, y administrar los servicios normales en un municipio. Y realmente nosotros creemos que Nueve de Julio necesita otro tipo de desarrollo, de empuje, de crecimiento, que no lo vemos.

–Ustedes, desde el Frente de Todos, tienen una política de recorrer constantemente los barrios de la ciudad y también el interior de Nueve de Julio. Me imagino que deben llevarse una lista de reclamos o preocupaciones que con frecuencia padecen los vecinos.

Sí, exactamente. Este año lo hemos dedicado, ya como plan de trabajo de nuestro bloque, a estar todos los sábados en una de las localidades del interior o en un distrito de la ciudad de Nueve de Julio. Y los reclamos son más o menos los mismos en todos lados. Por ejemplo, nos llevan a las plazas barriales y nos muestran los juegos rotos, el abandono. Se está invirtiendo todo el dinero en las plazas céntricas, se han arreglado muy bien dos plazas céntricas, pero en las afueras de la ciudad no.

Julia Crespo.

Los reclamos son más o menos los mismos: la falta de arreglos en las calles, un poco de abandono, de no escuchar. Lo que más nos hace ruido es el no escuchar a los vecinos. “El intendente no viene, no lo vemos”. Eso es lo que más vemos en los vecinos. Y la falta de trabajo, ¿no? Nueve de Julio es una ciudad que tiene una muy buena producción metalmecánica, ligada al sector agropecuario, y su actividad es fuertemente agrícola-ganadera (agrícola más que nada), pero no se ve un plan productivo, una matriz productiva, es decir, un desarrollo. Es el mismo tipo de producción de hace veinte años. Y no se ha puesto fuerza en generar industrias, en generar procesos a lo que se produce en Nueve de Julio. Está todo igual que siempre.

A mí, particularmente, me llama la atención que es muy unilateral la toma de decisiones. A nosotros nos gustaría generar espacios donde se debata qué rumbo queremos darle a nuestra ciudad, a nuestro distrito, y que sea basado en las opiniones de la gente. Anteayer tuvimos una reunión con Carlos Bianco en la Jefatura de Gabinete y otra vez el intendente salió con lo mismo. Dice: “Yo consulto con la Sociedad Rural y la Cámara de Comercio”. Pero hay otros actores también. Nos parece bárbaro que consulte con la Sociedad Rural y la Cámara de Comercio, que son dos instituciones muy fuertes de Nueve de Julio, pero hay otros sectores también a los que hay que escuchar y por ahí, incorporarlos al debate de qué Nueve de Julio queremos