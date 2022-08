Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Martiniano Molina.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Martiniano Molina

Usted ha sido intendente de la ciudad de Quilmes. ¿Qué análisis puede hacer de la gestión actual de Mayra Mendoza al frente de la ciudad?

Desde luego con muchísima preocupación vivimos el día a día. En mis recorridas diarias que hago en Quilmes y en otros lugares de la provincia de Buenos Aires siempre nos encontramos más o menos con la misma situación, la preocupación de los vecinos por distintos temas, principalmente la inseguridad en el conurbano, que es de crecimiento constante y sin ningún tipo de respuesta de parte del gobierno municipal, provincial ni nacional, sin articulación entre ellos.

"Si uno recorre el conurbano se encuentra a las seis de la tarde con un panorama desolador: gente guardada en sus casas, totalmente preocupada"

Eso a los vecinos no solo les preocupa sino que los aterra. Si uno recorre el conurbano, grandes lugares como Quilmes, La Matanza, Lomas de Zamora, se encuentra a las seis de la tarde con un panorama desolador: gente guardada en sus casas, totalmente preocupada.

Martiniano Molina, diputado provincial de Juntos

Y, desde luego, la situación actual de la Argentina que viene empeorando a pasos agigantados, con respecto a la economía, las oportunidades, el trabajo. Eso obviamente impacta en la moral de todos los argentinos y le causa un daño gigante, sumado a la incertidumbre absoluta de un gobierno que no da pie con bola, que está todo el tiempo improvisando y que no sabe por dónde salir.

Yo creo que el objetivo era volver al poder, sin un plan concreto sino con el objetivo solamente de perpetuarse para poder digitar políticas que tengan que ver, por ejemplo, con los que estamos viendo con la justicia y destrabar todos esos problemas que la vicepresidenta tiene.

Me gustaría escuchar programas concretos para poder salir de esta crisis. Lo que vemos son disputas internas, cambios de nombres. Vimos una ministra de Economía que fue nombrada y a los pocos días ya se estaba trabajando con el plan del reemplazo de ella. Eso no es serio.

Lo que le pedimos al gobierno es que sea claro, que tenga acciones concretas y un plan que pueda sacar a los argentinos de esta situación tan tremenda que estamos viviendo.

En relación a Quilmes, muchos dirigentes del PRO rescatan que durante su gestión en la ciudad se han sentado bases sólidas, huellas positivas ha dicho exactamente Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero. ¿Usted considera que desde que llegó Maya a Mendoza a la gestión municipal esto se ha perdido?

Quilmes ha retrocedido concretamente en estos casi tres años. Los vecinos nos dicen que la situación es gravísima.

Nosotros, más allá de sentir orgullo por lo que hicimos y que creo que no fue todo lo que podríamos haber hecho porque no llegamos, porque se necesita muchísimo tiempo para sacar a Quilmes de donde estaba, pero sí que en concreto hemos hecho más de 400 obras, un metrobús, los bajo vías, centros de salud, la reparación de las escuelas, con una responsabilidad y una conciencia enormes con respecto a la educación pública de poder tener la infraestructura acorde para que los chicos puedan cursar y no como tenemos este gobierno que estuvo dos años para resolver los problemas de las escuelas y, sin embargo, cuando empezaron las clases un montón de chicos no pueden iniciar porque no tenían agua, cloacas, luz, calefacción y los problemas básicos resueltos…

"No vemos un gobierno que trabaje para poder enfrentar el narcotráfico o por lo menos que nos diga claramente de qué lado está"

Tenemos realmente una enorme preocupación y sobre todo en términos de seguridad que nosotros claramente trabajamos para enfrentar el delito y a los narcotraficantes que están haciendo base y cada vez más fuerte en el conurbano, en toda la Argentina, pero especialmente en el conurbano, y no vemos un gobierno que trabaje para poder enfrentarlos o por lo menos que nos digan claramente de qué lado están.

La excusa de la pandemia hizo que liberen presos. Y que no sean claros en una política del Estado para enfrentar la delincuencia. Así que también le reclamamos al gobierno municipal como oposición que se ponga a trabajar por estas tremendas preocupaciones de los vecinos.

Si pudiera definir en una o en dos palabras la gestión de Mayra Mendoza, ¿cuáles serían?

Absolutamente insuficiente.

Lo llevo a lo que son las elecciones del próximo año, ¿cómo ve a Juntos en la provincia de Buenos Aires y cuáles considera que son los principales desafíos del espacio?

Es un espacio que viene sosteniéndose unido pese a todos los que mandaban mensajes de ruptura y destrucción. Nosotros seguimos unidos, con nuestras diferencias de miradas. Yo creo que es importante la heterogeneidad de pensamientos, de ideas, de actores y de dirigentes.

Claramente Juntos es el espacio que hoy congrega la mayor y la mejor calidad de dirigentes en la Argentina. Creo que no es momento de hablar de candidaturas porque la gente realmente la está pasando muy mal.

Nosotros lo que hacemos es básicamente recorrer, escuchar a los vecinos, llevarnos esa información para hacer un diagnóstico claro y poder seguir trabajando en un plan concreto de acción para cuando nos toque volver al gobierno del 2023.

"Claramente Juntos es el espacio que hoy congrega la mayor y la mejor calidad de dirigentes en la Argentina"

Acá se requiere de muchísima seriedad ni bien se ingrese porque venimos de casi tres años de un gobierno que no solo no resuelve los problemas sino que los acrecienta porque está en una discusión interna y eso lo único que hace es generarle más daño y más preocupaciones a la gente sin llevarle soluciones a los vecinos.

Nuestro foco está puesto en la unidad, en ser muy cautos y responsables de nuestros dichos con respecto a la mirada de otros porque sabemos que el sufrimiento de los vecinos, de los ciudadanos, es enorme.

Por eso creo que no es momento de hablar de candidaturas. Sí obviamente hay perfiles que vienen recorriendo y haciendo el camino concreto para poder ser candidatos.

En mi caso yo soy quilmeño, vivo en el río. Es natural que yo vea el sufrimiento de los ciudadanos de Quilmes, el retroceso de Quilmes, y quiera intentar cambiarlo para mejorar las condiciones de vida de todos los quilmeños