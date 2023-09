Los críticos de Jorge Ferraresi, el intendente de Avellaneda, dicen que su gestión está marcada por serios problemas: que los vecinos son “rehenes de la inseguridad”, que las tasas municipales son impagables para muchos y que el Estado está “ausente”.

El candidato a intendente por la coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC), Lucas Yacob, ratificó todas estas críticas y, en diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, dijo que su propuesta “se basa en el orden y en que no corten todos los días el puente Pueyrredón”.

–Luego de la interna que mantuvo con Maxi Gallucci, ¿cómo se ha reestructurado la campaña, pensando ya en las elecciones del próximo mes, que están prácticamente a la vuelta de la esquina? ¿Cómo avanza la campaña en la ciudad?

Bueno, la verdad que muy bien. Ya estamos, luego de las PASO, trabajando todos juntos de cara a la elección de octubre. Algo que teníamos en claro desde el primer día, ya antes de las PASO, es que obviamente el objetivo es ganarle al kirchnerismo en lo local. Así que ya estamos trabajando en cada rincón de la ciudad, llevando adelante las propuestas y recorriendo la ciudad en el marco de la elección general.

–¿Con qué recepción se encuentran por parte de los vecinos y cuáles son los principales ejes de la campaña que usted encabeza?

Lo que hace tiempo ya venimos trabajando, y vemos que se refleja en cada rincón de la ciudad, es un problema estructural que tiene que ver con la inseguridad. Nosotros sentimos, y es lo que nos dice la gente en cada lugar a donde vamos, es que Avellaneda está liberada. En ese marco vemos que no hay un liderazgo dentro del Poder Ejecutivo local de tener la decisión de combatir la delincuencia, y vemos que eso está reflejado en la ciudad. Claramente los vecinos nos cuentan que cuando llegan a su casa tienen que hacer todo un operativo para subir y bajar del auto, que esperar el colectivo en la parada de la mañana cuando se van a trabajar es todo un desafío; vemos que todas esas cosas que son del día a día, y que parecen tan básicas, le hacen la vida mucho más difícil a la gente. Y nuestro eje principal es trabajar en combatir a los delincuentes, tener un plan de seguridad claro y hacer que los vecinos vivan más tranquila.

–Más allá de la inseguridad, ¿con qué otra realidad se encuentran los barrios de la ciudad?

Obviamente, a nivel nacional, todo el impacto que tiene que ver con la economía, la inflación, los precios. Eso hace que hoy en día la gente que así y todo tiene trabajo sea pobre y no llegue a fin de mes. Eso es algo generalizado. Se nota, se siente, la gente lo transmite.

Pero por otro lado hay otros temas por ahí más particulares de Avellaneda. La semana pasada firmamos un compromiso con Patricia Bullrich y con Jorge Macri, que visitaron Avellaneda, que tiene que ver con los cortes en el puente Pueyrredón. Avellaneda es una ciudad que todo el tiempo tiene cortes en el puente y la gente, por esas manifestaciones de organizaciones sociales, tiene que perder presentismo en el trabajo, perder turnos médicos, perder tiempo con su familia. Y es algo que por ahí no se ve en el marco general, pero realmente la vida de los vecinos la hace más difícil, porque todas las semanas están modificando su día a día por una cuestión que debería ser tan básica y sobre la que desde el Poder Ejecutivo municipal no se hace nada.

–Bueno, y pensando en el Poder Ejecutivo municipal, ¿qué balance puede hacer de estos años de gestión de Jorge Ferraresi al frente del municipio?

Yo creo que es una gestión que claramente no se abocó a los problemas estructurales que tiene la ciudad. Como bien decíamos antes, por ahí no está abocado a los principales problemas que sufren los vecinos, que es la inseguridad, que son los cortes en el puente Pueyrredón, que son las tasas municipales altísimas con aumentos desmedidos año tras año y que, con respecto a las pymes y los comercios, hoy están asfixiados, muchos están cerrando.

Y eso tiene que ver con una política local que no se ha encargado de las prioridades y por ahí sí de lo vistoso, pero claramente eso repercute en los vecinos y en la situación diaria.

–Y a nivel provincial, ¿cómo lo ve posicionado a Néstor Grindetti de cara a las generales de octubre?

Yo creo que Néstor está muy bien. Me parece que hoy el mensaje que está dando y cómo se está encarando la campaña tiene que ver claramente con lo que hablábamos antes: con el caos que vive la provincia de Buenos Aires y con el orden que se necesita de cara al 10 de diciembre. Abordando temas que son fundamentales, como lo es la seguridad, como es la salud, todos los hospitales provinciales que hoy funcionan tan mal. Nosotros en Avellaneda tenemos el Fioriti, el Perón, la maternidad Ana Goitía, en los cuales nunca se consigue un turno para atención, faltan insumos. Y el tema educativo, con respecto también a los sindicatos, que han tomado la educación pública en la provincia de Buenos Aires, y nuestros chicos no tienen clases nunca.

Creo que hoy la campaña se encara desde el lado de ordenar una provincia que está totalmente desordenada y que me parece que claramente Néstor es esa persona para lo que viene.

–Por último, y volviendo al terreno local, ¿qué mensaje le gustaría dejarles a los vecinos de Avellaneda para que lo acompañen con el voto el domingo de las elecciones?

Yo creo que Avellaneda hoy, como decía antes de la provincia, es una ciudad desordenada, y que no pone por encima las prioridades que tiene la gente, que tienen los vecinos. Nosotros lo que queremos a partir del 10 de diciembre es poner orden en cuanto a que la gente pueda volver a vivir tranquila y que no la roben cuando sale a tomar un colectivo, que no la roben cuando vuelve a su casa, que esté tranquila de que su hijo vuelva de la escuela. Nosotros nos vamos a ocupar de la inseguridad y vamos a combatir a los delincuentes como se tiene que hacer. Nuestra propuesta se basa en eso: se basa en el orden, se basa en que día a día no corten el puente Pueyrredón. Firmamos un compromiso y así lo vamos a asumir. Entonces creo que la mejor opción de cara a una ciudad ordenada, segura y moderna somos nosotros, y por eso les pedimos el voto.