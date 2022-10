Desde que se hizo cargo de la intendencia de Avellaneda, cuando Jorge Ferraresi asumió como ministro de Hábitat de la Nación, Alejo Chornobroff ha sido constante blanco de críticas. Desde aquí te contábamos que se le cuestionan la falta de médicos en las unidades sanitarias, la ausencia de obras de fondo en los barrios periféricos y el aumento de la venta de drogas.

En diálogo con Grupo La Provincia, el concejal Maximiliano Gallucci (Juntos) hizo hincapié en la importancia del problema de la inseguridad.

Escuchá la entrevista:

–El jueves, Horacio Rodrí­guez Larreta visitó la ciudad. Usted lo acompañó en esta recorrida. ¿Qué fue lo que más impactó al jefe de gobierno porteño de los reclamos de los vecinos?

La realidad es que nosotros, en las recorridas diarias que hacemos por Avellaneda, lo que vemos y lo que escuchamos todo el tiempo de los vecinos son los problemas principales que tienen. Y tienen que ver con la seguridad. La gente le contaba a Horacio que no entraba los autos por cuestiones de seguridad, que tenían que tomarse un Uber, taxi o remís para poder salir a una avenida para tomarse un colectivo, porque en los horarios de ir o volver del trabajo eran víctimas de la inseguridad.

La seguridad es una cuestión que el municipio no tiene como una política pública principal, sino todo lo contrario. Es algo accesorio a lo que no le destina fondos y no le destina una planificación, por lo cual no es casualidad que Avellaneda semanalmente sea noticia en algún medio nacional por hechos graves de inseguridad. Es la consecuencia de una gestión que no tiene a la seguridad como una política prioritaria. Y fue una de las cuestiones principales que vimos en toda la recorrida: en la charla con vecinos, en la charla con pymes, en la recorrida de los centros comerciales a cielo abierto.

Claramente, la seguridad es la problemática principal. Y, obviamente, lo que tiene que ver con la inflación, con las cuestiones económicas y productivas, que también afectan de lleno al municipio.

–¿Tienen miedo, entonces, los vecinos de Avellaneda, de salir a la calle?

Sí. La realidad es que hay una gestión municipal que no hace nada por la seguridad. Es más, Avellaneda hace quince días que no tiene secretario de Seguridad. Aunque, teniéndolo, tampoco tenía una política de seguridad. No lo tienen como un eje central.

Yo estoy convencido de que vos tenés que tener una gestión con perspectiva de seguridad, donde cada una de las gestiones que lleves adelante esté cruzada por una visión de seguridad. Porque está buenísimo que puedas hacer una linda plaza, ahora, si no tiene una perspectiva de seguridad, esa plaza probablemente no sea usada, porque tenés el miedo a que te roben.

–Más allá de la inseguridad reinante en la ciudad, ¿cómo califica la gestión de Alejo Chornobroff?

Es una gestión que viene con un desgaste de muchos años, que es la continuidad de la gestión de Ferraresi, que de algún modo nunca se fue. Tuvo su gestión siendo ministro del peor gobierno nacional de la historia, o por lo menos de los últimos cincuenta años, no tengo duda, y los índices lo marcan. Y ves una gestión que no tiene en cuenta las prioridades o las problemáticas de los vecinos. Es una gestión que va por un lado mientras los problemas y las prioridades de los vecinos van por otro.

Maximiliano Gallucci.

–¿Cómo están los barrios de Avellaneda en cuanto a los servicios básicos: luz, gas, cloacas, asfalto?

Hay que ser honestos en todo lo que uno plantea: la gestión de Ferraresi ha mejorado a Avellaneda; pero no la ha transformado. Y ha sido por una decisión de no transformarla, no por una falta de recursos. Pensemos que Ferraresi es intendente de 2009 a 2011 de manera interina y a partir de ahí, de manera electa. Desde 2001 hasta 2015 Avellaneda recibía un presupuesto y medio de parte del gobierno nacional y el provincial, además del presupuesto propio del municipio, que siempre fue un presupuesto amplio, porque Avellaneda tiene el quinto presupuesto de la provincia de Buenos Aires con una extensión territorial de 52,5 kilómetros cuadrados, de los cuales un tercio es polo petroquímico y reserva.

La decisión de no transformarlo, la decisión de desindustrializar un municipio que era el principal aportante al PBI de la provincia de Buenos Aires: todo eso fueron decisiones. Al sector productivo lo único que se le daba era aumentos de tasas, nunca se generó una política productiva. Darle la espalda al río: nunca se decidió generar un distrito costero, teniendo nosotros la posibilidad de acceso a la costa.

Hay un municipio que está lindo visualmente, pero estructuralmente tiene muchísimas falencias.

–¿Cómo se prepara Juntos por el Cambio para disputarle la intendencia al oficialismo el próximo año?

Trabajando fuerte, sobre todo desde la unidad en el Concejo Deliberante. Tenemos un bloque de ocho, que está trabajando en conjunto y representa a todas las fuerzas que componemos Juntos: está Hacemos, está el radicalismo, la Coalición Cívica, el PRO. Estamos trabajando fuerte. Y sobre todo, lo que nosotros siempre decimos: con una prioridad, que es el vecino. Nosotros lo hacemos en base a estar todos los días escuchando y caminando al lado de los vecinos, del sector productivo, de los comerciantes.

Nuestro plan de gobierno se va presentando todas las semanas en el Concejo Deliberante, a través de la presentación de distintos proyectos de ordenanza. Por ejemplo, en el tema seguridad, tenemos presentado un proyecto que es de mi autoría para el Sistema Municipal de Seguridad Pública, en el que vos tenés todos los ejes y lineamientos centrales para tener a la seguridad como una prioridad, como una perspectiva de gestión, y haciéndole la vida más difícil al delincuente, que es a lo que tenés que apuntar.

Estamos convencidos de que el año que viene vamos a ser gestión. Y yo creo que el mismo Ferraresi lo ve de esa manera, por eso anticipó su vuelta.