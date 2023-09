En otra oportunidad te contábamos sobre los cuestionamientos a la intendenta del partido de Presidente Perón, Blanca Cantero, por los “problemas estructurales serios” que aquejan al distrito.

El candidato a jefe comunal por Juntos por el Cambio (JxC), Mauro Arranz, volvió a dialogar con GRUPOLAPROVINCIA.COM para analizar la situación y puso el foco, en esta ocasión, en la falta de austeridad que, según él, caracteriza a la gestión de Cantero. “Se despilfarran los fondos o directamente no se ejecuta”, explicó.

Escuchá la entrevista:

–Mauro, tras una interna reñida se impuso a Víctor Rengifo en la interna del espacio Juntos por el Cambio (JxC). Y ahora, pensando en las elecciones de octubre, ¿cómo se reestructura la campaña?

Sí, una interna dura. Por suerte, resultamos ganadores, y estamos trabajando ambos equipos en sintonía, reestructurando la campaña para lo que viene, planificando para salir a buscar el voto.

–Pensando en lo que manifiesta Patricia Bullrich a nivel nacional: que el orden y la austeridad es algo que debe trascender a todos los niveles del Estado, ¿también se tiene que llevar a cabo esto en el ámbito local, orden y austeridad?

Sí, obviamente. Es estructural el problema del orden y de la austeridad. El Estado mismo, el Estado municipal, despilfarra fondos y no es austero y no controla bien el gasto, o no ejecuta bien. Pero sí, es algo que tiene que ser estructural y vertical, de arriba hacia abajo.

–¿Y en dónde nota que la gestión de Blanca Cantero despilfarra los fondos?

O despilfarra o no ejecuta. directamente. En el espacio público, nosotros vemos la ejecución del presupuesto, se asigna muchísima plata y no está reflejada en el espacio público. La Secretaría de Servicios Públicos, que es el mayor gasto del municipio, no se refleja el gasto con lo que uno ve en la calle.

–Usted señalaba que se está reestructurando la campaña, pensando en las elecciones generales. ¿Bajo qué ejes?

Lo que dice Patricia: es ir a hablar de qué es lo que proponemos. Nosotros, puntualmente para Guernica, tenemos un plan de gobierno pensado; somos el único espacio que presentó un plan de gobierno con sus propuestas. Así que nosotros, desde lo local, llevando nuestras ideas y las ideas de Patricia. Estamos yendo a buscar al votante, a la gente que no fue a votar, que fue mucha.

Normalmente, de ese electorado que no va de las PASO a la general, normalmente captamos mucho voto. Así que estamos yendo a esa gente. También entendemos que es un momento en que la gente la está pasando mal económicamente y tiene la cabeza en otra cosa. Por eso creo que no es un momento, hoy, de ser invasivos con la política. Pero bueno, de a poco estamos yendo a buscar a esa gente. Aceleraremos en las últimas dos, tres semanas, que es cuando nosotros creemos que la gente va a entrar en clima electoral.

–Y siempre trabajando, a nivel local, en uno de los ejes fundamentales de su campaña, que es reforzar la seguridad. Porque recuerdo que la última vez que hablamos usted manifestó que hay altos índices de seguridad a nivel local y que los comerciantes por ejemplo no hacen las denuncias por las demoras que hay en las comisarías.

Sí, es la principal preocupación, sacando lo económico, porque obviamente el intendente no está para resolver los problemas económicos coyunturales de un país. Sacándolo de lo económico, que es lo que la gente está sufriendo, la inseguridad es el principal problema que tienen los vecinos de Presidente Perón.

Eso se aborda no solo desde una policía municipal, como proponemos nosotros, sino también el espacio público es parte de la seguridad: iluminar las calles, calles transitables. Por eso nosotros decimos que no se ve el gasto del municipio en el espacio público.

–Hoy, entonces, ¿las prioridades del gobierno de Blanca Cantero son otras? ¿Nota a esta gestión alejada de los vecinos, de los reclamos vecinales?

Sí, como pasa en todos los años electorales, uno sale a la calle y ve un montón de cosas que no pasaron en cuatro años, ¿no? Pero yo creo que la gente ya ese cuentito no se lo come más, y creo que ya no la convencen haciendo en años electorales algún asfalto o alguna mejora, porque después durante cuatro años se vuelven a olvidar del vecino.

–Y a nivel provincial ¿cómo he posicionado a Néstor Grindetti para pelearle la gobernación a Axel Kicillof?

La verdad que lo veo bien. Yo creo que es una persona que necesita la provincia. Una persona con gestión, como Néstor, uno de los mejores intendentes de la provincia, y está muy cerca. El espacio, la marca, está solo a tres puntos de Kicillof. Así que yo creo que con el trabajo que nosotros hagamos y la meta que nos pusimos para salir a recuperar los votos del 2021, tenemos muchas chances de ganar.

–¿Y a Patricia Bullrich la ve fortalecida tras los últimos triunfos de JxC en las provincias?

Sí, claramente vamos a ser el espacio con más gobernadores del país: si Dios quiere, vamos a tener once provincias. Yo creo que eso nos fortalece mucho. Si bien en las PASO no se trasladó, no se dio eso porque, por ejemplo, en Santa Fe (Maximiliano) Pullaro sacó un millón de votos y en las PASO el espacio sacó 600.000. No se reflejó mucho. Pero yo creo que hoy, con el trabajo de toda la estructura y de los equipos, nos va a ir muy bien.

–Por último, Mauro, y volviendo al ámbito local, ¿qué mensaje les dejaría a los vecinos de la ciudad, del distrito, pensando ya en la posibilidad de acceder a la intendencia y rumbo a las elecciones del mes de octubre?

Nosotros estamos preparados para lo que viene. Nosotros tenemos pensado qué es lo que necesita Guernica y realmente plasmamos en un plan de gobierno adaptado al presupuesto municipal cómo resolver los problemas estructurales que tiene nuestro distrito hace veinte años. Que confíen en nosotros. Somos gente preparada para la gestión, y ya lo hemos demostrado. En mi paso por ANSES lo demostré; es lo que la gente siempre me reconoce en la calle.

Así que confíen en nosotros. Somos gente preparada, joven y con mucha fuerza para afrontar los desafíos que vienen.