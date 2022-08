Con la presencia del intendente Camilo Etchevarren, en el Parque Termal Dolores, quedó inaugurado el Hotel de la Cadena Internacional Days Inn. Asistieron Alberto Albamonte (preside cadenas internacionales de hoteles en el país) e integrantes de la familia García, dueños del Hotel inaugurado. Además, también acompañaron medios nacionales, regionales, locales e invitados.

El Jefe Comunal dio la bienvenida, agradeció a los inversores y a Alberto Albamonte, por confiar en el proyecto del Parque Termal. Etchevarren recordó que en esas 44 hectáreas que tiene el predio, que era una laguna, comenzó a construirse el sueño de convertir a Dolores en una ciudad turística. “Tenemos la alegría de estar inaugurando el segundo hotel internacional, en el país no hay ningún Parque Termal que tenga un hotel, nosotros tenemos dos”, dijo el Intendente, que agregó “esto lo conseguimos después de viajar mucho y lograr convencer para que inviertan en Dolores. Alberto Albamonte y Néstor García, fueron los primeros que creyeron en este proyecto y nos acompañaron”.

“Quiero compartir mi alegría, con todo el gabinete y el pueblo de Dolores que nos acompaña. Trabajamos para hacer de esta ciudad el mejor lugar para vivir, para venir y para invertir”, indicó Etchevarren.

Por el grupo inversor, hizo uso de la palabra Paola García, que señaló que su padre que no pudo estar presente, fue el que con mucho amor decidió acompañar el emprendimiento del Parque Termal. La empresaria resaltó las instalaciones del hotel, las que están pensadas para que los turistas puedan disfrutar de su estadía. Paola destacó el acompañamiento de Alberto Albamonte, del Intendente Camilo Etchevarren y su equipo. Mencionó que también inaugurarán dos restaurantes y uno de ellos llevará el nombre de Dolores.

Gustavo Viescas, Vicepresidente de Windham Hotel Group, fue invitado a dirigirse a los presentes, haciendo referencia a la excelente articulación entre lo público y lo privado, característica que tiene el Parque Termal Dolores. “Hay un Intendente en esta ciudad, que apoya para que estas cosas pasen, generando empleo y crecimiento, que es lo que nuestro país necesita. Felicitaciones al Intendente, a la familia García y a Alberto Albamonte, quien hizo crecer en la Argentina a nuestra compañía, desarrollando 42 hoteles en 14 provincias de este país”, señaló Gustavo Viescas.

Por último Alberto Albamonte, al cerrar la inauguración recordó que la Cadena Internacional Days Inn, tiene 2200 hoteles en el mundo. “Para mi hoy es un día histórico, hombres como Néstor García, son los que este país necesita, que siguen invirtiendo generando fuentes de trabajo, acá ya se crearon 23 puestos de trabajo para los dolorenses”, afirmó Albamonte.

El empresario continuó diciendo “Camilo después de ocho viajes me terminó convenciendo para que acompañemos la construcción de un hotel en el Parque Termal” y en el tramo final Albamonte, recordó que viene de la política y dirigiéndose a Etchevarren, le dijo “vos tenés que ser Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, necesitamos un tipo como él le dije. Saben que me contestó, de Dolores no me saca nadie, voy a seguir construyendo bienestar y trabajo para mi gente”.

A continuación se realizó el corte de cinta, el descubrimiento de una placa y los asistentes pudieron recorrer las instalaciones del hotel, quedando sorprendidos por el buen gusto y la calidad de los servicios que se ofrecen