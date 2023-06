Quedó inaugurado el cine “Gran Navarro” con la proyección de la película Blondi, dirigida por Dolores Fonzi.

A las 19 fue la hora indicada para el corte de cintas que realizaron el intendente, Facundo Diz, junto a tres vecinos que fueron seleccionados por tener sus tasas al día y ellos fueron Héctor Miranda, Alcides Gonzáles y Mónica Ramírez y Raúl Lambert, emblema de la cultura navarrense y Micaela Villaverde, secretaria de Hábitat de la Nación. Con los vecinos y funcionarios que se acercaron a la inauguración, se dio paso a los discursos dentro de la sala.

Raúl Lamberte hizo un detallo relato de los comienzos de la obra en donde funcionaba el corralón municipal, la pelea que se dio por el proyecto, que pasó a ser un sueño y hoy una realidad. Luego del saludo brindado por Micaela Villaverde, el intendente, Facundo Diz, felicitó a todo el equipo de municipales y funcionarios por esta inauguración y sostuvo que “es un día muy feliz para nosotros, gracias Raúl por lo que hiciste para hacer esto realidad, a todos los que trabajaron. Hubo un gobierno provincial y nacional para el cuál, entre 2015 y 2019, este cine no fue prioridad y se quiso detener. Se siguió con la obra hasta que vino un gobierno que nos ayudó y hoy lo podemos inaugurar. Hasta en nuestro Concejo Deliberante, algunos no le dieron la importancia que tiene para la cultura de Navarro y buscaron trabarlo. Las prioridades son todas, desde las que necesitan comida, casa o un subsidio, hasta esta obra cultural. El cine es una industria nacional potencia en el mundo y Navarro no podía seguir sin un cine de ultima tecnología, hoy lo tenemos. Disfrutémoslo entre todos, es de todos los vecinas y vecinos de nuestro pueblo y debemos sentirnos orgullosos como navarrenses y cuidarlos entre todos”, finalizó Diz.

Luego de los discursos, el periodista y locutor Alfredo Martínez, realizó un recorrido histórico sobre lo que era la antigua sala de cine que tenía nuestro pueblo y despertó sonrisas y recuerdos en los presentes. Culminado el relato, se apagaron las luces y la magia del cine comenzó a rodar nuevamente en Navarro