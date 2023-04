Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230405 Diego Nanni

–En los últimos días salió a la luz un informe de la consultora CB que analizó el panorama político de la segunda sección electoral. Usted fue uno de los intendentes con mejor imagen positiva de la sección. ¿A qué atribuye estos resultados?

Recibimos con mucha alegría, con mucha satisfacción esta medición, porque creo que tiene que ver con el trabajo continuo que venimos dando desde que asumimos esta responsabilidad. Hemos demostrado, no solamente en momentos de campaña o en momentos puntuales, sino aun en pandemia, que hemos trabajado sostenidamente, hemos hecho propuestas en las distintas áreas que cimentan los pilares de crecimiento del pueblo. Hemos estado mucho en la calle, hemos estado mucho con la gente, con los vecinos. Ser reconocidos de esta manera por supuesto que motiva, que alienta, y de alguna manera nos marca que es el camino que tenemos que seguir transitando.

–En este sentido ¿cuáles son los ejes a seguir trabajando durante este año de gestión?

Nosotros hemos hecho una propuesta muy fuerte en educación. Aun antes de la pandemia ya estábamos proponiendo carreras terciarias y universitarias a distancia, porque estamos en un pueblo del interior en el cual muchas veces se hace bastante costoso poder sostener una formación en esos niveles. Inicialmente arrancamos con esta propuesta, logramos a partir de ello hacer acuerdos con la Universidad de San Antonio de Areco, con UDOCBA, con la Jauretche. Después llegó el programa Puentes, gracias al gobierno de la provincia de Buenos Aires, y junto con un recurso económico que habíamos designado desde las partidas municipales, con este subsidio de $ 15 millones del programa Puentes pudimos tener nuestra casa de estudios universitarios y ya hoy está funcionando un lugar, un espacio donde se proponen quince carreras y hay más de mil estudiantes que ya están aceptando este derecho que propone el municipio de Exaltación de la Cruz. Eso fue muy importante, porque imaginate que hace a la formación de nuestros vecinos y vecinas, en un lugar donde hay más de 400 parcelas industriales en desarrollo y seguramente el día de mañana va a haber una demanda de gente con determinada formación, y por supuesto que nosotros tenemos la responsabilidad de poder alcanzarles las herramientas a los vecinos.

A la vez, trabajamos mucho en materia de salud, obviamente, obligados por la pandemia, pero también por cómo se planteó post pandemia el crecimiento poblacional, la cantidad de gente que decide vivir en lugares como Exaltación de la Cruz, lugares más tranquilos, con mucho verde, naturaleza, donde de repente la forma de la presencialidad en los trabajos de cada uno, en los trabajos particulares, hace que también exista la posibilidad de que lo hagan a distancia. Vos fijate que tenemos un número de casi 40.000 habitantes, cuando diez, once años atrás éramos unos 27.000, con lo cual el crecimiento es muy considerable, y eso nos llevó a nosotros a planificar mucho mejor el tema de salud, la propuesta de salud, la política de Estado de salud. Porque el único efector de Exaltación de la Cruz es el sector público. Entonces, inauguramos con mucha alegría, con mucho orgullo, el hospital en Los Cardales, un hospital que viene a sumarse a lo que ya tenemos acá, que es el hospital municipal San José, en Capilla del Señor, donde ya veníamos trabajando dándole mucha complejidad en imágenes.

Hemos comprado tomógrafo, mamógrafo, resonador, y de esta manera le sumábamos a lo que inauguramos antes del 2019, que fue el servicio de hemodinamia, que también fue muy importante para darle solución a lo que planteaba la problemática de salud del distrito.

Entonces, trabajamos en educación, trabajamos en salud. En materia de seguridad siempre se trabaja. Yo siempre cuento lo mismo: asumí en diciembre de 2019, asumí esta responsabilidad con poco menos de tres patrulleros para un distrito que tiene 67.000 hectáreas, y hoy ya tenemos viente patrulleros, de los cuales catorce son 0km.

Sumamos muchas herramientas que tienen que ver con el trabajo de higiene urbana, que eso también de alguna manera hizo que se note la presencia del Estado, la presencia de la gestión en la calle, ya sea en la consolidación ‍de caminos, en la recolección de basura, como así también en lo que tiene que ver con el mantenimiento de redes cloacales. Y después, toda la política que ha estado planteada que tiene que ver con cuestiones que estaban dejadas de lado, como es la política de generar lotes con servicios, viviendas, políticas que nosotros hacía treinta años que no las estábamos viendo. Hoy ya estamos construyendo 102 casas, 204 lotes con servicios, de los cuales 102 son para estas casas.

Y de esa manera fuimos mostrando lo que la gente necesitaba ver: un Estado que propone soluciones a toda la problemática que nos plantea la realidad.

–Me imagino que es para darles continuidad a estas políticas de gestión local que ha decidido presentarse nuevamente para competir por la intendencia.

Sí. Imaginate que nosotros nos quedamos con sabor a poco. Y cuando hablo de sabor a poco, hablo de no poder, durante dos años, sacar el foco de lo que fue la pandemia. Entonces, si bien, como yo te decía, en educación construimos de cero una casa de estudios universitarios, construimos un jardín en Arroyo de la Cruz, todavía tenemos en construcción y estamos destrabando la ampliación de la escuela media de Los Cardales, estamos con la escuela primaria en Robles, queremos traer otra escuela técnica, y esto hace que a uno se le abra un camino que quiere seguir transitando porque, si no, es como que dejás la historia por la mitad. Entonces, claramente a uno le gustaría seguir. Me gustaría, por supuesto, compartir el próximo período con el gobernador Axel Kicillof, quien, yo siempre lo remarco acá entre los vecinos, fue muy necesario para que nosotros podamos hacer todo esto. Seguir con gente como Gabriel Katopodis, otra persona que ha estado en muchas de las obras grandes que hemos hecho en Exaltación de la Cruz, todas las veredas que hemos logrado construir, montajes de puentes para darle solución a Capilla del Señor, sobre todas las cosas, que tenía el problema de que cuando caían muchos milímetros en muy poco tiempo realmente nos estábamos inundando, y hemos podido dar una solución para aminorar los riesgos, estamos dando agua corriente en determinados sectores, vamos por una planta de tratamiento nueva. Bueno, me gustaría que en el próximo período yo pueda contar con figuras, con referentes como los que te acabo de nombrar, porque realmente son socios necesarios para que pueblos como éste sean tenidos en cuenta en la agenda provincial y nacional.