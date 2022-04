Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Gustavo Gale.

Gustavo Gale

Mañana movilizarán contra el despido de trabajadores municipales. ¿Cuántos compañeros quedaron sin su fuente laboral?

Mañana a partir de las 10 hs. vamos a hacer una movilización desde la Avenida Mitre hasta el Municipio, en manifestación sobre el tema de los despedidos del Sindicato Unión del Personal Municipal de Berazategui, que a su vez el intendente Juan José Mussi no quiere reconocer como tal, por lo tanto ha tomado una medida muy arbitraria de querer descabezar en su totalidad al Sindicato, dejando a ocho compañeros de la Secretaría General afuera.

Este tema nosotros lo venimos llevando desde hace tres meses. A fin de año fueron 140 compañeros despedidos, y a través de una medida de fuerza que hicimos con la Secretaría de Higiene logramos reincorporar a 132, pero quedó la cúpula del Sindicato afuera, que fue claramente una jugada del intendente Juan José Mussi de descabezar un Sindicato que está hecho solo y exclusivamente para los trabajadores.

Esa política al intendente no le gusta, por lo tanto, como nosotros no comulgamos con el Ejecutivo, como lo hacen los otros dos sindicatos, prefiere ignorarnos y a su vez dejarnos sin trabajo. Hace tres meses que la venimos peleando muy duro.

Gracias a los movimientos sociales que nos han apoyado hasta hoy venimos haciendo acuerdos de lucha para mantener a nuestras familias, que son ocho. Hasta ahora, el señor Juan José Mussi, el feudo de Berazategui, no ha dicho una sola palabra.

"La movilización de mañana es para hacerle acordar al señor intendente que nosotros no nos hemos olvidado de él. Él capaz se olvidó de nosotros"

Simplemente lo que ha hecho es denostarnos a través de la apertura en el Concejo Deliberante, donde nos trató de personas no apegadas al trabajo. Ahora, si me decís que yo no soy apegado al trabajo, cuando me hicieron el recuento final de las horas extra que me debían y me pagaron cuatro vacaciones sin habérmelas tomado, si a eso le llama no apegado al trabajo no sé qué será una persona vaga en realidad.

El señor Juan José Mussi no tiene en cuenta que tanto Mario, el secretario general, como yo, tenemos diez años contratados y si a eso él piensa llamarnos contratados después de diez años de trabajo me parece que es una verdadera vergüenza y es una dictadura laboral total la que hay acá en Berazategui.

Mañana si Dios quiere vamos a marchar. Tenemos todo judicializado. La semana que viene o la otra, el Ministerio de Trabajo nos va a dar la certificación de autoridades que eso avala que hay un gremio totalmente constituido. A su vez esa firma se la llevaremos a la jueza que es la que tiene nuestra reincorporación, y para avalar que como hay un gremio constituido no nos pueden dejar sin trabajo.

La realidad de esta movilización de mañana es para hacerle acordar al señor intendente que nosotros no nos hemos olvidado de él. Él capaz se olvidó de nosotros. Le vamos a recordar que todavía seguimos en pie de lucha y que queremos recobrar nuestros puestos de trabajo.

Movilización por trabajadores despedidos en Berazategui.

Usted calificó a la gestión municipal como feudo, habló de dictadura en relación al trabajo. ¿Nota que es una constante esta situación con los trabajadores municipales de Berazategui?

Sí, sí, sí. Le digo que es un feudo porque hace 45 años que manejan el Municipio, y la dictadura laboral que hay acá es que si vos no sos afín a ellos te pasa como nos pasó a nosotros o te recorren por todo Berazategui como si no fueras parte de lo laboral. Vos fíjate que hace once años que trabajamos y tenemos un sueldo de 35.000 pesos.

"Me gustaría decirle al señor intendente que me diera su sueldo y yo le doy el mío a ver si él puede vivir de acá a fin de mes con 35.000 pesos"

¿Qué clase de patrón es consciente que con 35.000 pesos no se puede vivir? A mí me gustaría decirle al señor intendente que él me diera su sueldo y yo le doy el mío a él a ver si él puede vivir de acá a fin de mes con 35.000 pesos.

Son cosas que a veces la patronal no entiende que tenés necesidades y que gracias a vos están ellos donde están. Si no fuera por el trabajador, esta gente no existiría. Y a su vez aprovechan a sacarle el jugo a la gente para llenarse su bolsillo y vos siguiendo como siempre mendigando por un poco de pan. Los sindicatos afines al Ejecutivo aprovechándose de tus necesidades para ofrecerte financieras donde sacás 5 pesos y pagás 35.

Esas cosas la gente no las ve. El vecino común piensa que porque trabajás en una Municipalidad ya tenés un sueldo asegurado y no es así. Es una cáscara vacía, rellena con promesas y cosas que nunca vas a lograr. Para el tipo que tiene saco y corbata, vos sos un empleado común y corriente.

En caso de que el intendente no oiga sus reclamos, no manifieste ningún tipo de respuesta, ¿continuarán en estado de alerta y movilización?

La idea de esta movilización es para hacerle recordar que todavía seguimos vivos y dependemos de lo que dicte la jueza la semana que viene. Sabemos que si hay un dictamen favorable al nuestro, el Municipio va a querer apelar ese fallo, siguiendo la línea de no reconocernos como sindicato. Iremos a la Cámara Federal.

Hay una ley, que es la 14.656, que nos protege como sindicalistas. Entonces, lo primero que se tiene que respetar es el puesto de trabajo y después reconocer al sindicato como tiene que ser, como está reconocido por el Ministerio de Trabajo.

Nosotros tenemos pensado mañana hacer una movilización bastante grande en el centro porque sabemos que lamentablemente no nos gusta pero tenemos que molestar al comerciante. El comerciante se molesta con el Municipio y a su vez hace la retórica.

Vamos a caminar desde la Avenida Mitre hasta la Municipalidad nueva de Berazategui, molestarlo un poco al intendente y seguro que más adelante vamos a tratar de plantear otra movilización más grande para que se abra una mesa de diálogo.

Nosotros somos conscientes de que si abrimos una mesa de diálogo el intendente se va a ver obligado a atendernos. Una vez que logremos la mesa de diálogo, Mussi va a tener que entregar el Municipio, no le va a quedar otra, porque nosotros somos totalmente opuestos, opositores a los otros sindicatos que no hacen absolutamente nada por el trabajador.

Y que venga un sindicato que va a luchar en contra del régimen esclavista del Municipio, eso les va a molestar. Y si vos me abrís la puerta, entonces vos me decís “a partir de ahora te tengo que dar todo porque si no me prenden fuego el Municipio”. Eso es lo que va a pasar y eso es lo que pensará Mussi, por eso no nos quiere reconocer hasta el día de hoy como sindicato