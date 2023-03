El intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, encabezó la inauguración de sesiones ordinarias en el Honorable Concejo Deliberante local. Al tomar la palabra, el alcalde se refirió a los 40 años de Democracia ininterrumpida: “Este es un año muy especial para los argentinos y argentinas; en estos 40 años de democracia fuimos capaces de consolidar derechos fundamentales. Con errores y aciertos, avances y retrocesos, pero con una única premisa: democracia para siempre. Hoy tenemos un gran desafío como sociedad, debemos fortalecer al Estado para recuperar el poder real”.

Tras esto, hizo un repaso por la gestión local del último año, la cual estuvo marcada por la ejecución de obras trascendentales para el Municipio y la fuerte inversión en obra pública que generó inversión privada y nuevas fuentes de trabajo. “Hemos transitado tiempos difíciles, pero incluso con todos estos condicionamientos, gracias al trabajo en unidad con Nación y Provincia, en Ituzaingó las obras no pararon ni un solo día”, destacó.

Además, el intendente hizo referencia a que, en el último año, el Gobierno Local inauguró el CEDIM, Centro de Diagnóstico Municipal, el cual hasta el momento atendió las consultas de más de 10 mil vecinos y vecinas; la flamante Clínica Veterinaria, que brinda atención integral y gratuita para las mascotas del distrito; y puso en marcha el Centro Regional Universitario, el cual en los próximos días recibirá a la primera camada de estudiantes ituzainguenses. “Mi deseo es que el 3 de abril, cuando hagamos el acto inaugural para abrir las puertas de esta casa de estudios, celebremos juntos y juntas este hito para la historia de Ituzaingó, que sin dudas va a transformar el presente y el futuro de nuestra ciudad”, subrayó.

En otro orden, el alcalde anticipó la construcción de un Policlínico para el cuidado de las mujeres y la niñez, el cual se va a construir donde anteriormente funcionaba la sala de atención primaria de Brandsen, y la puesta en marcha de un microestadio techado en el Polideportivo la Torcaza, que contará con capacidad para más de 1500 personas.

Otro de los pasajes de su discurso estuvo puesto en el fortalecimiento de las políticas de seguridad en el distrito y las herramientas del Programa de Seguridad Ciudadana “Comunidad en red”, que acompañan el accionar de las Fuerzas de Seguridad; sobre este punto destacó la importancia del trabajo en unidad, se refirió a la nueva flota de móviles policiales que se presentó días atrás junto al Ministro de Seguridad, Sergio Berni para aumentar la capacidad de patrullaje de la Policía Bonaerense. Además de hacer mención al fortalecimiento del anillo digital monitoreado las 24hs, y conformado por las cámaras, lectoras de patente, botón antipánico, puntos seguros y alarmas, Descalzo anunció la pronta implementación del programa “Ojos en Alerta”, “que les va a permitir a nuestros vecinos conectarse de una forma más eficaz con el centro de monitoreo; y ante cualquier emergencia o situación sospechosa que vean, alertar inmediatamente a las fuerzas a través de whatsapp, de manera que podamos llegar antes que el delito suceda. Esa es la principal tarea que tenemos por delante: prevenir el delito”, señaló.

Por último, Descalzo instó a llevar a cabo un trabajo en unidad y poner el foco en el crecimiento del distrito: “No se puede amar lo que no se conoce ni defender lo que no se ama. Nosotros conocemos y amamos profundamente a esta ciudad, sus barrios, sus calles arboladas, su personalidad, su crecimiento sustentable, me llena de orgullo que de otros municipios reconozcan su belleza y que cada vez sean más los que lo eligen para vivir. Queremos seguir escribiendo las mejores páginas en la historia de nuestra ciudad. Con amor, con vocación, cerca de nuestra gente”, completó