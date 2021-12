Esta mañana asumió la intendencia de Carlos Casares Daniel Stadnik, en el marco de una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante, luego de que ayer presentara la renuncia Walter Torchio para incorporarse este jueves a la Legislatura como senador electo por la cuarta sección.

Tras la jura, Stadnik dijo: “Continuamos un camino que comenzamos en 2011 con Walter y el equipo haciendo obras para los vecinos. Ahora tengo un nuevo desafío, gestionar igual, aunque con el Concejo en minoría, pero no me preocupa porque las grietas existen desde que se creó la Argentina y porque hay gente con mucha responsabilidad en ambos bloques”.

En esa línea, el nuevo intendente de Carlos Casares hasta fines de 2023, quien estaba en uso de licencia como concejal y se desempeñaba en el área de Obras Públicas, resaltó la importancia de construir “puentes de conversación” y anunció la creación de una Mesa de Diálogo permanente. Por otro lado, destacó que Walter Torchio seguirá apoyando a la comunidad desde el Senado bonaerense.

La jura se llevó a cabo en la Sesión Extraordinaria N° 4 de este martes 7 de diciembre en el Honorable Concejo Deliberante.

Antes de las PASO, en declaraciones a la prensa y ya viendo venir este panorama, Stadnik había dicho: "La intendencia siempre tiene una responsabilidad muy grande y la realidad es que no me llega siendo joven. Pero cuando me inscribí como primer concejal, desde ese momento se acepta la responsabilidad de que, frente a cualquier eventualidad, como es la salida del intendente, es una obligación que hay que cumplir"