Mirá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Daniel Stadnik.

Tenemos la intención de conocerlo un poco más y llevar su experiencia a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tipo de intendente es Daniel?

A veces voy a las radios y, como soy ingeniero civil, me dicen “Stadnik, usted no es un político, usted es un técnico”. Y yo la verdad me enojo, porque yo quiero ser político. Yo estoy orgulloso de desempeñar mi actividad política, estoy orgulloso de ser político.

"Todos los días me esmero un poquito más para ser un mejor político porque entiendo que la política es la única herramienta para mejorarle la calidad de vida a la gente"

No sé si soy un buen político ni si lo voy a ser algún día, no reniego de mi condición de técnico porque lo soy, porque trabajé mucho todos estos años en la obra pública, pero todos los días me esmero un poquito más para ser un mejor político porque entiendo que la política es la única herramienta para mejorarle la calidad de vida a la gente, a los vecinos. Es el único lugar desde donde se le puede mejorar la calidad de vida a la gente.

Por eso invoco a lo jóvenes a que participen en política, no importa en qué espacio, que participen porque es desde la política desde donde se pueden cambiar las cosas.

Qué difícil está creer en los políticos en la Argentina. Qué devaluada está esa imagen, muchas veces porque carecen de lo técnico…

Y sí… Yo tampoco quiero hacer una defensa corporativa, pero si lo analizamos sigo insistiendo que desde la política es desde donde se puede ir contra los sectores más poderosos. Los sectores más poderosos saben que los políticos son los únicos que le pueden poner un freno.

"Los sectores más poderosos saben que los políticos son los únicos que le pueden poner un freno"

Ahí hay una disputa de años, donde hay un embate entre la política y los grupos de poder que quieren avanzar con obtener mayor beneficio, mientras que los políticos tienen la obligación de ordenar y de pensar en los que menos tienen, que no tienen un espacio en un medio, no pueden hablar con un juez, no pueden hablar con un intendente, no pueden hablar con un diputado. A ese sector no lo representa nadie, el único que lo representa es la política. Los otros sectores están representados por todos lados.

Y sí, a veces la política molesta. Y también hay políticos que han hecho todo lo posible para dejar muy mal parada a la política. Nosotros tenemos que ser el doble de transparentes que todo el mundo porque manejamos fondos públicos, así que tenemos que ser excesivamente burócratas y transparentes.

Hablamos de lo técnico, un hombre que venía desarrollando su esfuerzo desde la Secretaría de Obras Públicas. Me imagino que llegar a intendente es imaginar poder concretar todas esas obras que en algún momento vislumbró para la ciudad.

Sí, tal cual. He delegado todas las áreas menos la de Obras Públicas, de la cual sigo estando muy cerca, con una nueva secretaria, pero junto con ella estamos trabajando y dando continuidad a la obra pública que hemos hecho con Walter (Torchio) estos últimos diez años. Seguimos invirtiendo todos los años en el hospital y nos propusimos todos los años con Walter hacer una obra y así lo estamos haciendo. Este año vamos a hacer la nueva terapia intensiva.

También somos un puerto seco muy importante. Tenemos casi 200.000 toneladas de acopio instantáneo de trigo. En la zona es el lugar de acopio más grande que hay, por lo tanto estamos trabajando en dos accesos nuevos de tránsito pesado porque Casares perdió los accesos, quedó totalmente urbanizado, así que estamos trabajando en dos nuevos accesos.

"Logramos el 100% de agua y cloacas en toda la localidad, y ahora vamos por cero calles de tierra"

Logramos hace muy poquito el 100% de agua y cloacas en toda la localidad, y ahora vamos por cero calles de tierra, para que no haya ciudadanos de primera y de segunda, que el día que llueva todo el mundo pueda mandar a los chicos a la escuela, puedan ir a trabajar, porque con las calles de tierra el día que llueve no puede salir nadie.

Me imagino una ciudad con cero calles de tierra y cuesta, pero qué le voy a decir a un hombre que formaba parte de la Secretaría de Obras Públicas que logró el 100% de agua y cloacas. Es una meta algo difícil, pero ¿en qué instancia está? ¿Qué porcentaje de calles de la ciudad tiene asfalto?

Hoy en Casares nos quedan 200 calles de tierra. Hemos avanzado muchísimo estos años, pero quedan todavía 200 calles de tierra. Tenemos cuatro modalidades: una de pavimento de hormigón, pavimento de concreto asfáltico, cordón cuneta con un estabilizado granular, y sino simplemente un estabilizado granular de arena granítica.

Sé que es un hombre con conocimiento, por ejemplo, de la Cuenca del Salado que no solamente le interesa a esa región sino a toda la Provincia. ¿Cómo ha visto la evolución de este tema?

En referencia a la Cuenca del Salado, el subsecretario de Recursos Hídricos de la Provincia, Guillermo Jelinski, y el director de Hidráulica, Flavio Seiano, nos invitaron a una reunión del comité de Cuenca que se desarrolló en 25 de Mayo.

Si bien Casares está un poco alejada de la Cuenca Exorreica del Salado, nosotros pertenecemos a la Cuenca Arreica del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, igual nosotros a través de canales nos vamos a conectar con esta obra.

Así que me invitaron, participé y me vine muy contento. Creo que la provincia de Buenos Aires, entre el director de Hidráulica, Flavio Seiano, y el subsecretario de Recursos Hídricos de la Provincia, Guillermo Jelinski, ha hecho un tándem que es una topadora. Los vi con muchas ganas de trabajar y lo están demostrando los números.

"En los cuatro años de la gobernadora Vidal, en la Cuenca del Río Salado se avanzó con 37 kilómetros en la etapa 4. Eso es poco y nada"

En cuatro años que tuvimos a la gobernadora (María Eugenia) Vidal, en la Cuenca del Río Salado se avanzó con 37 kilómetros en la etapa 4. Eso es poco, es nada. No venía de un endeudamiento como sí lo tuvo este Gobierno, con tener que arreglar con los acreedores privados, con el Fondo Monetario Internacional, con una pandemia de dos años.

Aún con eso, esta nueva gestión lleva de esta etapa 4 casi 100 kilómetros construidos más la terminación de dos puentes importantes en la Cuenca del Salado.

Y dentro de esa etapa 4, el tramo 2, que son 33 kilómetros, era una licitación que se había caído con la gestión de Vidal, esta nueva gestión la reflotó, ya está para licitarse el mes que viene y también está para licitar el tramo 5 que es el último de esta etapa 4. Así que se van a completar los 212 kilómetros que faltarían para llegar a Bragado.

Realmente es muy clarito: 100 kilómetros en dos años con pandemia contra 37 kilómetros… son datos concretos de lo que muestra esta nueva gestión provincial en materia de la obra de la Cuenca del Río Salado que nos va a favorecer a todos nosotros porque nos va a permitir a través de los canales tener al sur del partido de Carlos Casares conectado con la Cuenca Exorreica del Salado y tener una mejora en la producción agropecuaria.

Si nombré a dos personas a quienes veo con mucho empuje, también tengo que decir que el gobernador Axel Kicillof, el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Leonardo Nardini, están atrás de esto y también es un mérito para ellos.

Mencionó al jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, quien estuvo visitando la zona durante los últimos días. Cuénteme un poco de esa experiencia y qué se habló en el asado.

Yo la verdad hace dos días que estoy de intendente, por así decirlo. Y tener el otro día a Cristina Álvarez Rodríguez, a Martín Insaurralde y a Leonardo Nardini era como too much para mí, muchísimo. Sentí su acompañamiento. A partir de que entré el 10 de diciembre, todos los ministros de la provincia de Buenos Aires levantás un tubo y te atienden y te resuelven todo.

También tuvimos una respuesta muy grande con el tema viviendas a través de la Secretaría de Hábitat con Agustín Simone. Estamos construyendo 154 viviendas. He tenido una gran recepción con todos los ministros de la provincia de Buenos Aires y mi agradecimiento es infinito por el apoyo que me han dado viniendo a inaugurar esta obra de 15 cuadras de pavimento asfáltico.

También tengo que agradecer al intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, que nos invitó a comer un asado con todos los intendentes de la cuarta sección y con los ministros.

Tengo entendido que se charló básicamente sobre las diferencias que hay dentro del espacio político y se bajó una línea llamada “es con todos”.

En eso coincidimos todos. La idea es seguir trabajando para la gente, para el vecino. En la cancha jugamos todos juntos, después vamos en el entretiempo al vestuario y es una discusión total. Bueno, esto también es así. A veces trascienden estos líos que tenemos en el peronismo, en el Frente que es una coalición.

"Los objetivos que nosotros tenemos son comunes a todos, compartimos las mismas cosas, es imposible que estemos en la vereda de en frente"

Tampoco podemos todos pensar igual, pero sí estamos todos de acuerdo en que tenemos que seguir juntos porque somos todos peronistas. Los objetivos que nosotros tenemos son comunes a todos, compartimos las mismas cosas, es imposible que estemos en la vereda de en frente.

El Frente va a llegar junto, como está, y los que esperan que haya un rompimiento no va a suceder. Estamos todos trabajando para que eso no suceda y en ese lugar nos van a encontrar a todos los intendentes y por lo que vi a todos los ministros también.

Mencionaba recién la construcción de viviendas. Una problemática que tienen varios municipios de la provincia de Buenos Aires es el valor de los alquileres y también la poca presencia de viviendas en alquiler, esta oferta y demanda rota, con precios exorbitantes y qué importante la construcción de viviendas para mitigar un poco el problema. Venimos cubriendo en varios distritos el tema y a veces encontramos inacción de varios intendentes porque no avanzan hacia la construcción de viviendas. ¿Qué tan difícil está hoy construir una vivienda? ¿Cómo están avanzando con respecto a tema? ¿Qué tan necesario considera la construcción de viviendas para mitigar estos problemas?

En Casares debemos tener casi 2000 anotados para viviendas. En el partido tendremos 24.000 habitantes. ¿Qué ocurre? La Provincia nos está dando respuestas, la Nación también a través de la Secretaría de Obras Públicas, a través del programa Casa Propia, pero para que podamos entender la problemática: Si mañana me llama Martín Insaurralde y me dice “¿Tenés 2000 anotados? Te mando un financiamiento para hacer las 2000 casas”, le digo “no, no me los des”, porque no tengo dónde hacerlas. ¿Por qué? Porque tengo un problema más grande que el déficit habitacional: el déficit de suelo urbano. Y eso es algo que le debe estar sucediendo a muchos municipios.

No tenemos suelo urbano disponible. Suelo urbano con por lo menos factibilidad de servicios: de agua, cloacas, luz eléctrica, gas. No es lo mismo comprar una quinta a 5 kilómetros que va a ser infactible llevarle los servicios. Suelo urbano es cuando tenés la factibilidad de llevarle todos los servicios, que son todas las áreas o quintas que están a la periferia.

¿Qué pasa? Hoy nos encontramos con que los productores, con todo el derecho, o no venden o si venden piden valores en dólares que el Municipio no puede pagar. Nos cuesta mucho la adquisición de terrenos para viviendas.

¿Hay herramientas por parte del Gobierno provincial o nacional para acompañar esta problemática?

El Gobierno nacional hizo una buena medida. Sacó a licitación, lo que se cerró el 17 de marzo, para la compra de tierra, justamente para este sentido. Yo estuve averiguando y de Casares no fue nadie. Porque al propietario de la tierra por ahí no le interesa vender, no se va a ir hasta Buenos Aires a presentarse a una licitación de ofertar la quinta, no es práctico. La idea es muy buena, el tema es que por lo menos de Casares nadie se presentó.

Estamos tratando por lo menos de juntar unas chirolitas. Creamos un fondo de tierras para juntar plata y poder comprar una quinta. Y ofertamos una quinta, el propietario dice “esperá que te contesto”, le dijimos “bueno, te damos hasta el 10 de abril y sino buscaremos otras”. Lo más probable es que el 10 de abril diga “no, no la vamos a vender” o nos van a pedir el doble. Ese es el problema concreto que hoy tenemos acá. La falta del suelo urbano