Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230622 Daniel Stadnik

–Intendente, usted es uno de los jefes comunales que constantemente destaca la simbiosis que ha tenido el gobernador Axel Kicillof con el resto de los municipios de la provincia de Buenos Aires, sean del mismo color político o no. Así que me imagino que en estas horas de cierre de listas está más que decidido a acompañar al gobernador en su lista.

Totalmente, totalmente. Encontré en él todo esto que yo le he explicado. Nosotros sabíamos que Axel Kicillof había sido un buen ministro de Economía, una persona honesta, de un nivel intelectual altísimo, pero nadie lo conocía. Hasta nosotros los justicialistas, los peronistas, decíamos: “¿Axel, en la provincia?” Y este muchacho en la provincia nos mostró que bajó al territorio, que implementó los mejores programas y los más ágiles, los más prácticos, que nunca nadie los implementó, y armó un grupo de funcionarios también con una agilidad muy grande, una practicidad muy grande, y ha demostrado una asistencia permanente, y estar con los municipios, y estar en el territorio.

MIRÁ TAMBIÉN En José C. Paz se entregaron 529 netbooks a estudiantes

De hecho, cuando implementó el plan de vacunación, fue el más exitoso del país, y lo vivimos nosotros acá en el interior: fue el más exitoso del país, de todas las provincias. Y lo implementó con sus funcionarios. Y así todo. Implementó un programa Puentes con otro funcionario, que es Carli Bianco, y es un éxito, y es rápido, es práctico. Y no sólo está con nosotros: yo he estado en otros municipios, va con todos los municipios. Yo he estado en Bragado, en Trenque Lauquen, en América, y los mismos intendentes le agradecen públicamente al gobernador la ayuda que están teniendo. Entonces, lo de Axel es algo extraordinario.

–¿Le sorprendió la decisión de Victoria Tolosa Paz, esta decisión que mantiene aún firme de presentarse como precandidata a gobernadora y competirle a Axel Kicillof?

MIRÁ TAMBIÉN Zamora habló de la unión nacional por sobre las diferencias

Y, sí. Nos sorprende a todos los compañeros. Una compañera con la que nosotros también teníamos una relación en el Ministerio de Desarrollo Social. Ella estuvo acá en Carlos Casares. Y sí, nos sorprende, porque en la provincia no hay “agujeros” para decirle: “Bueno, vamos, que el justicialismo, que Frente de Todos (FdT), Unión por la Patria, sirve otra opción para darle a la ciudadanía”. Yo creo que tenemos la mejor opción, que es Axel. Entonces, en la provincia yo creo que no hay “agujeros” como para dar otra alternativa a los votantes, ni del Frente, ni de los independientes. Yo creo que cubre todo el espacio Axel: no puede haber un intendente de los 135 al que no le haya llegado, que esté disconforme con el gobernador. Así que no entiendo esa posición.

–¿Le parece esta posición, quizás, un tanto egoísta y mezquina?

No, yo no voy a juzgar, no voy a hablar de los compañeros. Imaginate, estamos acá a 400 kilómetros de La Plata, donde deciden. Nosotros no participamos de estas decisiones; estamos muy lejos de ello. Nosotros podemos dar nuestra opinión. Nuestra opinión es clarita: nosotros siempre quisimos una lista única a nivel nacional, y si no hay una lista única, que la única referente que tenemos en nuestro espacio, que es Cristina Fernández de Kirchner, sea la que decida, y eso es lo que todos nosotros vamos a respetar. Eso es lo que te puedo decir. Después, qué llevó a cada uno de ellos a actuar así, no lo voy a juzgar.

–¿Ve viable a nivel nacional la candidatura de Daniel Scioli?

Y... me pasa lo mismo. Yo siempre entendí que lo mejor para nuestro espacio es una lista de unidad. Y si no hay una lista de unidad, que lo decida nuestra jefa política. Nosotros tenemos una jefa política reconocida por todos, creo que incluso por Daniel también. Yo en el 2005 me desafilié del peronismo y me fui al Frente Grande. Estuve quice, diecisiete años con Mario Secco. Por eso el otro día, cuando Mario tuiteó, lo acompañé inmediatamente. Después me volví a afiliar al peronismo, para ser parte del Consejo del partido. Pero lo que quiero decir es que nosotros en el peronismo tuvimos a Perón y Evita, y después hemos tenido a alguien como Menem, que en nombre del peronismo no llevó adelante un proyecto peronista, que lo votamos primero, pero después muchos nos fuimos mucho del partido porque no nos representaba. La autoridad del partido en ese momento no nos representó nunca como peronistas.

También tenemos el mismo problema con este gobierno de Alberto: que no nos representa como peronistas. Solamente nos representaron Perón, Evita, Néstor y Cristina. Hoy a Perón, a Evita y a Néstor no los tenemos físicamente: los tenemos en el corazón, los vamos a tener por vida nosotros en el corazón, a los tres. Pero a Cristina la tenemos en el corazón y la tenemos físicamente. Entonces, muchachos, es nuestra conductora. Esperen, no se apuren. Ella es la que va a hablar con todos y va a decir cuál es la mejor lista para los próximos cuatro años, a nivel nacional, y eso acataremos todos.

–Entonces, hasta último minuto, usted considera que no va a haber definiciones, explícitas al menos.

Y, yo no lo sé, pero calculo que va a ser así. Nos hubiera gustado ya contar con nuestro referente nacional y contar con nuestro referente provincial. Yo tengo todo Casares empapelado con Axel gobernador, pero bueno, es una visión mía. No pasa por mí. Yo me manifiesto. Tengo un gran aprecio por Axel, a nivel nacional por “Wado”, bueno, es mi posición. Pero bueno, tendrán que resolverlo quienes decidan y quienes tengan la lapicera. Pero la lapicera tiene Cristina. Después habrá que ver quiénes son los candidatos que van a hablar con ella y van a decidir.